İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Diğer motorlu sürücüler iş ilanlarına nereden bakılır, ne kadar maaş alırlar, iş tanımları nedir gibi soruları ve iş ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

04 Kasım 2021 Perşembe 12:01
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Takip Et:

Diğer motorlu araç sürücüleri ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Diğer motorlu araç sürücüleri iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Diğer motorlu araç sürücüleri tanımı nasıl yapılır?

Bu grup özel şoförler, kiralık araç şoförleri, kamu ya da başka kuruluşlara ait araç parklarının şoförleri, yeni araçları fabrikadan limanlara, satış depolarına ya da başka yerlere teslim eden şoförler, ambulans şoförleri ve öğretmen şoförler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Diğer motorlu araç sürücüleri olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.200 TL olarak ifade edilebilir Diğer motorlu araç sürücüleri çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 3.780 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Diğer motorlu araç sürücüleri olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Diğer motorlu araç sürücüleri   iş ilanları için tıklayınız...

Diğer motorlu araç sürücüleri) olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Diğer motorlu araç sürücüleri işinde çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretim mezun olmuş olmaktır.

Diğer motorlu araç sürücüleri ne iş yapmaktadır?

Diğer motorlu araç sürücüleri çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

  1. Özel şoförler, kiralık araç şoförleri, kamu ya da başka kuruluşlara ait araç parklarının şoförleri, yeni araçları fabrikadan limanlara, satış depolarına ya da başka yerlere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 

Diğer motorlu araç sürücüleri meslek ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek grubuna dahil olmak koşulu ile çalışırlar.

Diğer motorlu araç sürücüleri meslek alt ana grubu nedir?

Sürücüler ve hareketli tesis operatörleri olarak çalışmaktalar.

Diğer motorlu araç sürücüleri meslek grubu nedir?

Araba kamyonet ve motosiklet sürücülerindendir.

Diğer motorlu araç sürücüleri meslek birim grubu nedir?

Otomobil taksi ve kamyonet birim grubundan olarak çalışmaktadırlar.

Diğer motorlu araç sürücüleri meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Diğer motorlu araç sürücüleri meslek kodunu bulduk, ilgili kod 8322.01 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Diğer motorlu araç sürücüleri olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Diğer motorlu araç sürücüleri olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.


Son Güncelleme: 04.11.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MotorlusürücüMaaşIşilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanları için nereye bakmak gerekir?
Müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanları için nereye bakmak gerekir?
Dijital baskı operatörü (tekstil) 2021 yılında ne kadar maaş almakta? iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Dijital baskı operatörü (tekstil) 2021 yılında ne kadar maaş almakta? iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Muhasebe Yetkili Yardımcısı ne iş yapar, aylık kazancı kaç TL'dir?
Muhasebe Yetkili Yardımcısı ne iş yapar, aylık kazancı kaç TL'dir?
Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine devlet destekli para yardımı!
Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine devlet destekli para yardımı!
Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Popüler Haberler

Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi
Müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanları için nereye bakmak gerekir?
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans bulmak ne demek?
5 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Kasım Cuma at yarışı programı
Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
TJK 4 Kasım 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Dijital baskı operatörü (tekstil) 2021 yılında ne kadar maaş almakta? iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Memurlukta yaş sınırı kaç? 30 yaşından sonra memur olmak mümkün mü?
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online
İdari İşler Müdürü maaşı ne kadar? İdari İşler Müdürü maaşları
Show TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
2021 Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı- operatörü maaşları 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları
Fen Bilgisi Öğretmeni İlköğretim maaşı Ne kadar? Fen Bilgisi Öğretmeni maaşları ve iş ilanları
Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı maaşı ne kadar? İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Maaşları ve iş ilanları
Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.