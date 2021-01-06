DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

1 Ocak itibari ile üst yönetim değişti
1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak atamaların kararına göre DHL Express Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldi. Müşteri Hizmetleri Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldi. Türkiye Saha Satış Direktörü Seçkin Piker’de Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına görevine geldi.
Son Güncelleme: 06.01.2021 18:55