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DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

DHL Express Türkiye yeni yıla üst yönetiminde görev değişiklikleri yaparak girdi. Üst yönetimde bulunan birçok ismin görevleri değişti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:55
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
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2021 yılına girilmesinin ardından sektörde 40’ncı yılına girene DHL Express Türkiye, yeni yılda üst yönetiminde görev değişikliğine gitti.

1 Ocak itibari ile üst yönetim değişti

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak atamaların kararına göre DHL Express Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldi. Müşteri Hizmetleri Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldi. Türkiye Saha Satış Direktörü Seçkin Piker’de Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına görevine geldi.



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
DHL Express Türkiyeüst Yönetim
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