Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması

Dexchain Coin nedir? DXC Token nedir?

DexChain, kullanıcılarının bloockhain sisteminde yüksek hızda alışveriş yapmasını sağlayacak bir altyapı sunmaktadır. Altyapısı ticari entegresyona oldukça uyumludur. Her saniyede transfer işlemleri yapılabilen ve bütün dengeleri değiştirebilen teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.

DexChain bugün ki fiyatı $0,003205 USD, 24 saatlik işlem hacmi $8,124,53 USD olarak karşımıza çıkmakta. Anlık CoinMArketCap sıralaması ise #3890, piyasa değeri ise bulunmamaktadır. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve en fazla seviyede. 21.000.000.000 DXC coin.

Günlük DexRAte, zorluk seviyesine göre üretim ödülleri vermektedir. Üretilen DexChain jetonu borsalarda satışa sunulmaktadır. DexChain, doğrudan uygulamadan yönetilebilmektedir.

Apple Mağazası;https://apps.apple.com/us/app/dexchain/id1552401460

Google Play Mağazası;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crypto.mydexchain

Mydexchain platformunda, şirketler ve bireysel kullanıcılar kendi tokenlerini çıkarabiliyor ve DexChain altyapısı ile kullanabiliyorlar. Ayrıca bilgisayardan ya da WPS sunucularından bir tam düğüm tutarak DexChain parası üretilebiliyor. Bunun yanı sıra mobil uygulamadan işlem doğrulama sürecine katılım sağlayarak DexChain madeni para ödülleri de kazanılabiliyor. DexLife’ın mevcut pasif geliri sayesinde kullanıcılar günlük stake etme ödülleri de elde edebiliyor. DexChain yeni dünyanın dijital para birimi olarak adlandırılıyor.