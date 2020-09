Devletten vatandaşlarımıza her ay 711 TL ödeme

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, toplumun hiçbir kesiminin ayırmadan ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza maddi manevi her konuda destek olmaktadır. Bu kapsamda devletimiz maddi sorunlar yaşayan vatandaşlarımıza her ay 711 TL geri ödemesiz maddi destekte bulunacak. Özellikle koronavirüs pandemisinden dolayı birçok vatandaşımız maddi sorunlar yaşıyor. Devletimiz de virüs dönemindeki maddi sorunları en aza indirmek için vatandaşlarımıza maddi destekte bulunmaktadır.

Devletten Geri Ödemesiz 711 TL Para Desteği

Devletimizden bir müjdeli haber daha geldi. Devlet, pandemi süreci boyunca her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 711 TL geri ödemesiz maddi destekte bulunacak. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımız da her ay PTT şubelerine giderek 711 TL yardım parasını alabileceklerdir.

Devletten Geri Ödemesiz 711 TL Para Desteği Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı olmak,

Başvuru sahibinin 65 yaş ve üstünde olması,

Herhangi bir sosyal güvencesi olmamak,

Nafaka ödemesi almıyor olmak,

Sağlık sigortası olmamak,

Herhangi bir kurumdan maddi destek almıyor olmak,

Başvuru sahibinin ailesinin aylık toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir.

Bu yardımlara başvurabilmek için 65 yaş ve üzerinde olmanız gerekmektedir. 65 yaşından küçük olan vatandaşlarımızın bu yardımlardan yararlanması mümkün değildir. Daha önce bu yardımlar 3 ayda 1 verilmekteydi. Alınan yeni karar neticesinde bu yardımlar artık her ay 711 TL olarak vatandaşlarımıza verilecektir.

Devletten Geri Ödemesiz 711 TL Para Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devletten geri ödemesiz 711 TL para yardımına başvurabilmek içim 65 yaş ve üstü olmanız gerekmektedir. Ayrıca gerekli şartları da taşımanız gerekiyor. Başvuruları bulunduğunuz il ve ilçedeki Sosyal Güvenlik İl ve İlçe Merkez Müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

Başvuruları olumlu sonuçlanan kişiler her ay 711 TL aylık olarak maddi destek almaya hak kazanacaklar. Bu paralar PTT’ye yatmaktadır. 65 yaşında ve üstünde olan kişiler her ay en yakın PTT şubesine giderek 711 TL devlet desteğinden yararlanabileceklerdir.

Devletten Geri Ödemesiz 711 TL Para Desteği Başvurusu E-Devlet’ten Yapılır mı?

Vatandaşlarımız devletin geri ödemesiz 711 TL para desteği başvurusunun e-devlet üzerinden yapılıp yapılmayacağını merak etmektedir. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler e-devlet siteminden de aylık olarak başvurusunda bulunmaktadırlar.

E-devlet sisteminden başvuruda bulunacak olan kişiler, yaşlılık aylığı olarak arama yapmaları gerekiyor. Sonrasında açılan sayfada başvuru işlemleri tamamlanmalıdır. Sonuçlar da e-devlet sistemi üzerinden açıklanmaktadır. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımız ve gerekli şartları sağlayan kişiler en yakın PTT şubesinden aylık 711 TL yardım parasını alabileceklerdir.