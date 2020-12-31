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Devletten kiracılara müjde! 2021 senesinde kiracılara 1150 TL devlet desteği!

maddi olarak zayıf olan vatandaşlara ödenecek olan 1150 TL kira desteğinin şartları bireyler tarafından merak konusu haline gelmekte. Peki kira yardımı almanın koşulları nelerdir?

31 Aralık 2020 Perşembe 18:20
Devletten kiracılara müjde! 2021 senesinde kiracılara 1150 TL devlet desteği!
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2020 aralık ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde  vatandaşlara yapılacak olan 1150 TL kira yardımı merak konusu haline gelmekte. Kimlerin bu destekten yardım alabileceği, müracaatın nereden yapılacağı gibi sorular akıllarda yer etmiş durumda.

KİRA DESTEĞI ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Devletten kira destek ödemesi, tahliye kararı verilmesi ya da tahrip işleminin başlaması ile devletin kira desteği de başlamaktadır.

KENTSEL DEĞIŞIM KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

  • Başvuru dilekçesi
  • Başvuru yapan kimse tüzel kişilik ise; işletme temsil yetkilisinin imza belgesi.
  • Tehlikeli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu veya ilgili belediyesinden alınacak yazı.
  • Tapu evrakı ve yanında güncel olan taşınmaz kaydı.
  • Tehlikeli yapının tahrip bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması
  • Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi

KENTSEL DEĞIŞIM KİRA VE TAŞINMA DESTEĞI PARASI MÜRACAATI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Çevre kentçilik müdürlükleri veya belediyelerin ilgili departmanları üzerinden müracaat edilir. Evi kentsel dönüşüme verilmiş bireyler bulundukları il ve ilçelerden kira yardımı için başvuruda bulunabilmektedir.

Kaymakamlık Kira Desteği

Dar gelirli aileler de kira desteği yardım ödeneğine başvuruda bulunabilmektedir. Kaymakamlık üzerinden yapılan başvuru olduğundan kaynaklı ‘kaymakamlık kira desteği’ olarak tabir edilmektedir. Kira yardım ödeneğinden faydalanabilmek adına gerekli koşullar;

  • Başvuruda bulunan bireyin rastgele sigortalı bir işte çalışmaması gerekmekte
  • Dul, öksüz veya yetim parası almaması gerekmekte
  • Sahip olduğu bir taşınmazın veya taşınmazın olmaması gerekmekte
  • Muhtaçlık evrakı alması gerekmekte

Belirtilen şartları sahip olan bireyler Kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Destekleşme ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilirler.

Dar Kazançlara Kira Desteği Başvurusu

  • Sosyal Dayanışma ve Destekleşme Vakfına şahsınız adına bizzat başvurmanız gerekmekte
  • Başvuru yapacak olan kimsenin maddi durumunun yetersiz olması gerekmekte

Başvuru sonrasında kurum tarafından inceleme yapılmakta ve gerekli görülürse başvuru yapan kimsenin evi ziyaret edilmekte. Alınan netice doğrultusunda rapor hazırlanır ve kira desteğinden yararlanıp yararlanamayacağınız belirtilir. Raporun sonucuda göre kurum tarafından ödemeyi ne zaman alacağınız belirtilir.

Kaymakamlık Kira Desteği Başvuru Dokümanları

  • TC kimlik numaranızın üzerinde bulunduğu nüfus cüzdanı veya ehliyet
  • Yoksulluk belgesi

Yoksulluk veya muhtaçlık belgesi olarak istenilen belgeyi bağlı olduğunuz mahallenin muhtarlığınden edinebilirsiniz. Gerekli bilgileri eksiksiz ve yanlış doldurmadığınıza emin olun en ufak bir yanlış bilgi sonucu etkileyebilmektedir.

Kira Desteği Başvuru Dokümanları

Kira desteği başvurusu yapmadan önce hazırlamanız gereken bazı dokümanlar vardır.

 

  • Başvuru dilekçesi
  • Popülasyon cüzdanı fotokopisi
  • Yapının tehlikeli olduğuna dair rapor
  • Yapının tahrip formu
  • Güncel tapu kaydı /evrakı
  • Son 3 aya ait müracaat eten şahsın üzerine olan bir fatura
  • Ziraat Bankası’nda hesap olduğuna göre hesap cüzdanı fotokopisi


Son Güncelleme: 31.12.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
DestekKira
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