İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 05.08.2020’li haberimize göz atarak, Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:59
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Takip Et:

Pandemi sürecinde pek çok vatandaş ya işsiz kaldı ya da çalıştığı iş yerleri geçici süre ile kapandığı için maddi açıdan zorluklar yaşamadı. Hal böyle olunca hükümet vatandaşlara yardım etmeye başladı. Gerek Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası gerekse kamu bankaları tarafından sağlanan krediler vatandaşlara can suyu oldu.

Son olarak yapılan açıklamalara bakıldığında işsizlik maaşına başvuran kişilerin durumlarına daha hızlı bakılarak daha hızlı ve güvenilir sonuçlar veriliyor.

Karşılıksız başvuru sonucunda 1300 TL

Covid-19 sürecinde ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için hükümet tarafından 102 milyar TL yardım yapıldı. İşsizlik maaşına başvuru yapan vatandaşların Kasım ayından bu yana sayısı 136.311’ini bularak ciddi bir rekor kırdı. Bir önceki ayda başvuru sayısı 121.592 olarak açıklanırken bu ay kısa sürede 136 binden fazla başvuru gerçekleşti.


İşsizlik Sigorta Fonu Mart 2002 yılında devreye girdiğinden bu yana günümüze kadar 7 milyon 724 bin 373 başvuru yapıldı. Başvurular sonucunda 5 milyon 54 bin 87 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanırken başvuru sonucunda 12 milyar 941 milyon TL ödeme yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.

İşsizlik maaşı alabilmek için şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı uygulanmaya başladığından beri pek çok kişiye büyük yardımları dokunmuştur ve halende ekonomik anlamda yardım etmeye devam etmektedir. Vatandaşların en merak ettiği konu ise herkesi işsizlik maaşından faydalanabilir mi sorusu olmaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigorta Kanunu 2002 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 13 yıl yıllık bir süre zarfı bulunmaktadır. 13 yıllık süre zarfında başvuru yapan kişilerin başvurularından 1.5 milyonuna ret cevabı verilmiştir.

İşsizlik maaşına başvuru yapılmak istendiği takdirde bilinmesi gereken evlilik ve askerlik nedenleri ile işten ayrılınmaması gerekmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için öte yandan 6 ay sigorta priminin dolmuş olması gerekmektedir. 6 aylık süreye 1 gün kalsa bile işten çıkış belgesi alınması durumunda işsizlik maaşı alınması zora girecektir. Aynı zamanda işsizlik maaşından faydalanabilmek için iş akdinin sona ermemiş olması gerekmektedir. Öte yandan iş verenin işçi ayrılmadan önce suçu işçiye atmak için başvuru yapması durumunda işçiler hem kıdem tazminatı hem de işsizlik maaşından faydalanma olanağı azalmaktadır.

İşsizlik maaşı alabilmek için en önemli unsur ise 120 günde sürekli çalışma şartıdır. Aynı zamanda 120 günlük çalışmaya ek olarak son 3 yıl içerisinde 600 gün çalışmış olma zorunluluğu da vardır. İşçi eğer 119 gün çalışmış ise işsizlik maaşından faydalanamamaktadır.

Geçici işçi için yasal engel bulunmuyor

Belirtilen kanunlar içerisinde mevsimlik işçilerin işsizlik maaşı kapsamına alınmaları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle 600 gün ve 120 gün şartlarına uyanların işsizlik maaşından faydalanabilirken bu şartları yerine getirmeyen vatandaşların başvuruları ret cevabı alacaktır.



Son Güncelleme: 05.08.2020 12:59
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2000 TL ödünç para yardımı kampanyası başvurusu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2000 TL ödünç para yardımı kampanyası başvurusu
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL ödeme yapılacak! Pandemi maddi yardım başvuru şartları
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL ödeme yapılacak! Pandemi maddi yardım başvuru şartları
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
En hızlı ve kolay kara listeden nasıl çıkarlar? Kredi kullanamayanlara öneriler!
Netflix Fatma dizisi başrol oyuncusu Cansu Dere olarak açıklandı! Fatma dizisi konusu ne, ne zaman başlayacak?
Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda
Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo bu hafta var mı, yok mu? Sevilen iki diziden üzen haber
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
PTT 2020 Ağustos Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.