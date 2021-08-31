İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...

Devletten karşılıksız 1.100 TL destek! Başvuru için son gün..

Devletten karşılıksız 1.100 lira destek almak isteyen vatandaşlar, T.C kimlik numarası ile birlikte e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru yapabiliyorlar. Yapılacak pandemi desteği içinde başvurulara bir kaç gün süre kaldı..

31 Ağustos 2021 Salı 14:37
Devletten karşılıksız 1.100 TL destek! Başvuru için son gün..
Takip Et:

Koronavirüs salgını sonrası devlet tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok alan da sosyal yardım ödemesi yapılırken karşılıksız olarak verilen bin 100 lira pandemi desteği birçok kişiyi yaşadığı ekonomik sıkıntıdan bir nebze de olsa kurtardı. 

Halen devam eden bin 100 lira sosyal yardım ödenekleri içinde vatandaşlar e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak başvuru yapabiliyorlar ve devletin karşılıksız olarak sağladığı bu imkanından yararlanabiliyor. 

1.100 LİRA SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Devlet tarafından karşılıksız olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan bin 100 lira sosyal yardım destek yardımı için e-Devlet sistemine giriş yapıp burada T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte uygulama kayılmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sekmenin altındaki pandemi yardımı bölümü tıklanarak 1.100 TL nakdi destek başvurusu seçimi yapılıyor. 

PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Vatandaşlar yardım desteği başvurusunu gerçekleştirdikten sonra yine e-devlet üzerinden başvuru sonuçlarını sorgulayabiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sekmesi altında bulunan sosyal yardım sorgulama başlıklı bölüme giriş yapıldıktan sonra sorgulama işlemleri gerçekleştirilmiş oluyor. 


Son Güncelleme: 31.08.2021 14:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Karşıklısız Devlet Desteği1100 Lira Destek BaşvurusuE DevletPandemi Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!

Popüler Haberler

1 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 31 Ağustos 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 31 Ağustos 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 29 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 29 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Fox TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.