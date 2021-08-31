Devletten karşılıksız 1.100 TL destek! Başvuru için son gün..

Koronavirüs salgını sonrası devlet tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok alan da sosyal yardım ödemesi yapılırken karşılıksız olarak verilen bin 100 lira pandemi desteği birçok kişiyi yaşadığı ekonomik sıkıntıdan bir nebze de olsa kurtardı.

Halen devam eden bin 100 lira sosyal yardım ödenekleri içinde vatandaşlar e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak başvuru yapabiliyorlar ve devletin karşılıksız olarak sağladığı bu imkanından yararlanabiliyor.

1.100 LİRA SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Devlet tarafından karşılıksız olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan bin 100 lira sosyal yardım destek yardımı için e-Devlet sistemine giriş yapıp burada T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte uygulama kayılmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sekmenin altındaki pandemi yardımı bölümü tıklanarak 1.100 TL nakdi destek başvurusu seçimi yapılıyor.

PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Vatandaşlar yardım desteği başvurusunu gerçekleştirdikten sonra yine e-devlet üzerinden başvuru sonuçlarını sorgulayabiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sekmesi altında bulunan sosyal yardım sorgulama başlıklı bölüme giriş yapıldıktan sonra sorgulama işlemleri gerçekleştirilmiş oluyor.