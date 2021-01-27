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Devletten ihtiyaç sahiplerine yapılan 2021 maddi yardımları

Devlet 2021 yılında vatandaşa hangi konularda maddi yardım sağlayacak? Kimler maddi yardımlardan faydalanabilecek? Esnafa ne kadar yardım yapılıyor?

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:17
Devletten ihtiyaç sahiplerine yapılan 2021 maddi yardımları
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Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devletin yaptığı yardımlar devam ediyor. E-devlet sistemi üzerinden bilgilerinizi ve şifrenizi girerek başvuru yapabilirsiniz. 

 

Esnaf 1.000 TL’lik hibe desteğinden faydalanabilecek

 

Bakanlık, esnaflara 3 (üç) ay süresince 1.000 TL’lik yardım yapacak. 

 

Kira desteği

 

Korona virüs yüzünden dükkanını açmayan kişilere 500 TL ile 750 TL aralığında kira yardımı sağlanıyor. Yapılan desteğin geri ödenmesi gerekmiyor. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtıyor

 

Korona sebiniyle geçilen online eğitim gören öğrencilere MEB tarafından tablet dağıtılıyor. Toplamda 500.000 adet tablet dağıtılması planlanıyor. 

 

2021 yılında hangi maddi yardımlardan yararlanabilirsiniz?

 

Sosyal Yardımlaşma be Dayanışma Vakıfları sayısı binleri aşan vatandaşa farklı konularda yardım sağlıyor. Yardıma ihtiyacı olan kişiler E-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. 

 

Yakacak yardımı,

 

Şartlı sağlık yardımı (gebelik ve sağlık),

 

Muhtaç asker ailelerine yardım,

 

Öksüzlere ve yetimlere yardım,

 

Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması için yardım,

 

Kronik hastalık sebebiyle cihaza bağlı olan hastalara elektrik faturası desteği ve kesintisiz güç kaynağı yardımı,

 

Asker çocuğu yardımı,

 

Engelli ihtiyaç yardımı,

 

Doğum yardımı,

 

Sağlık yardımı,

 

Yurt yapım yardımı,

 

Genel Sağlık Sigortası prim ödemesi,

 

Aşevleri,

 

Elektrik tüketim desteği,

 

Eğitim materyali yardımı,

 

Genel Sağlık Sigortası katılım payının ödenmesi,

 

İşe yönlendirmek için yardım,

 

Engelli yakını aylığı (18 yaşından küçükler için geçerlidir.)

 

Afet ve acil durumlarda yardım,

 

Şartlı eğitim yardımı,

 

Öğle yemeği yardımı,

 

Kronik hastaları kapsayan yardım,

 

Yabancılara yönelik Şartlı Eğitim Yardımı,

 

Terör zararı yardımı,

 

İşe başlama yardımı,

 

Yaşlılık aylığı yardımı,

 

Ücretsiz ders kitabı yardımı,

 

Çoklu doğum yardımı,

 

Yabancılara yönelik Sosyal Uyum Yardımı,

 

Engelli aylığı yardımı,

 

Öğrenci taşıma, barınma ve iaşe yardımı,

 

Silikoz hastalarına yardım.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:17
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Devlet DesteğiDevlet YardımıEsnafIhtiyaç Sahib
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