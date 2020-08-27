Devletten ihtiyaç sahiplerine 600 TL destek!

Çocuk parası yardımı çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin, doğumdan sonra aldıkları maddi desteğe denmektedir. Maddi olarak biraz olsun hafiflenmesi için başvurula bu yardımlar devlet tarafından aktif olarak çalışmakta olan annelere yapılmaktadır.

Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Doğum yardımının alınabilmesi için yardıma muhtaç olunması gerekmektedir. İkiz ya da üçüz gibi çoklu doğumlarda her bir çocuk için 150 TL verilmektedir. Bu ödemeler 24 ay boyunca sürmekte ve 2 ayda bir verilmektedir.

Doğum Parası Başvurusu

Doğan çocukların sayılarına göre doğum paraları değişmektedir. Doğum parası alınabilmesi için istenen koşullara uyum sağlayanlar en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurulabilmektedir. İlk çocuk için 300 TL, ikinci için 400 TL ve sonrakiler için ise 600 TL verilmektedir.

Çeyiz Yardımı

Yetim kalan kız çocuklarına verilen çeyiz yardımı SGK ve BAĞKUR’lu anne ve babaların vefat etmeleri halinde kız çocuklarına verilmektedir. Toplamda 24 maaş olarak verilir.

Engelli Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik yardımlar da yapılmaktadır. %40’tan daha çok engel oranına sahip olan kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 818 TL alabilmektedirler.

Evde Bakım Maaşı

Evde bakım maaşları için engelli ya da yaşlı olunması gerekmektedir. 1500 TL olarak verilen bu yardımların alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ve ilçe şubelerine başvurulması lazımdır.

Yaşlılık Maaşı

Annelere 6000 TL

65 yaşından daha büyük kişilere yaşlılık maaşı ödemektedir. Bu maaş 700 TL olmaktadır.

Doğumdan önce ve doğumdan sonra alınan 4 aylık izin için annelere çalışmadıkları zamanlarda 6000 TL ödeme yapılmaktadır.

Rapor Parası

Çalışan kişiler rapor günlerinin paralarını SGK üzerinden alabilmektedirler. İzinler bu konu kapsamına alınmaz. Alınan raporlar karşılığında son 3 aylık kazanca göre ödeme yapılmaktadır.

Barınma Desteği

18 yaşından büyük olan kişilerin başvurabildiği bu destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubelerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubeleri üzerinden alınabilmektedir.

Şartlı Eğitim Desteği

İlkokula giden kız çocukları için aylık 40, erkekler için 35, liseye giden kız çocukları için aylık 60, erkekler için 50 TL ödeme yapılmaktadır.

Kadınlar İçin Muhtaçlık Maaşı

Eşlerini kaybeden ve SGK’sı olmayan kadınlar için iki ayda bir 550 TL ödeme yapılmaktadır.

Elektrik Desteği

Kronik rahatsızlıklarından ötürü cihaza bağlı olarak yaşamakta olan vatandaşlar için elektrik faturasına 200 TL’lik destek verilmektedir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Askere giden kişilerin ailelerinin maddi desteğe ihtiyaç durmaları halinde 2 ayda bir olacak şekilde 550 TL ödeme alabilmektedirler. En çok 12 ay ödeme yapılmaktadır.