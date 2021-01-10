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Devletten herkese müjde! Başvuru yapan herkese 650 TL destek ödemesi!

Devletin verdiği 650 TL destek ödemesini kimler alabilir? Dul kadınlara aylık ne kadar destek ödemesi verilecek? 650 TL destek ödemesi başvurusu nereden yapılır? Eşlerini kaybeden dul kadınlar devletin vereceği 650 TL destek ödemesinin başvurularının nereye yapıldığını ve şartların neler olduğunu araştırıyorlar.

10 Ocak 2021 Pazar 23:11
Devletten herkese müjde! Başvuru yapan herkese 650 TL destek ödemesi!
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Devlet Müjdeyi Verdi! Başvuru Yapan Herkese 650 TL Destek Ödemesi!

Koronavirüsten dolayı ülkece yaşanan zorlu günlerde devletten vatandaşlara destek ödemelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Yapılan Destek ödemelerine zam gelmesiyle beraber, ödemelerde %36 oranında bir zam artışı yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemelerinden biri de eşlerini kaybetmiş olan kadınlara verilen dul maaşı oluyor.

Eşlerini kaybeden kadınlara verilen maaşa tam %36 oranında bir zam geldi.  Geçtiğimiz aylarda her ay 275 TL olmak üzere iki ayda 550 TL yardım verilmekteydi. Ancak gelen zam oranından sonra artık ödemeler her ay 325 TL, iki ayda bir 650 TL olarak verilecektir. Destek ödemelerine gelen zamdan sonra ülkemizde bir kadına yılda 3900 TL destek ödemesi yapılacaktır. Hesabı bulunan vatandaşlar destek ödemesini ATM’den alabilecekleri gibi, hesabı bulunmayan vatandaşlarında PTT aracılığı ile destek ödemelerini alabilmeleri mümkündür. Vatandaşlar koronavirüsten dolayı dışarıya çıkmadan PTT’yi arayarak destek ödemelerinin evlerine getirilmesini isteyebilirler.

Eşini kaybeden dul kadınlar için yapılan destek ödemelerinde %36 oranında zam geldi. Ülkemizde bu durumda bulunan kadınların %61’lik kısmı bu destek ödemelerinden yararlanıyor. 170 bin kadar kadına destek ödemeleri kapsamında tam 377 milyon TL ödeme yapılıyor.

Eşini kaybeden dul kadınlara yönelik verilen destekler geçtiğimiz aylarda 275 TL olarak veriliyordu. Getirilen %36’lık zammın ardından destek ödemeleri 325 TL’ye kadar yükseldi. Destek ödemelerinden almak isteyen kadınların kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapmaları gereklidir.

Bu destekten yararlanmak için handede bulunan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinin altında olması gereklidir. TC kimlikleri ile şubeye giderek başvuruda bulunmak yeterli olacaktır. Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar anında destek ödemesini alabilecektir.  



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:11
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650 TL Destek ÖdemesiDul Kadınlara Destek ÖdemesiAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMaaşÖdeme
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