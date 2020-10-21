Devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır? Devlet geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler!

Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan hibe miktarları 2020 yılı itibariyle yükseltildi. Geçen yıl uygulanmaya başlayan sisteme göre iş kurmak isteyen girişimci gençlere 50 bin lira ile 100 bin lira arasında hibe desteği verilmekteydi. Yüksek hibe miktarının yanı sıra kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, işçi ayrımı yapılmaksızın herkes yararlanabilmekteydi. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yeni bir destek programı oluşturularak ‘Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’ kapsamında destek limitlerinde artışa gidildi.

KOSGEB hibe desteği için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru yapacak kişinin;

İş yerinin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması,

Kobi beyannamesi veren işletmelerin sistemden KOBİ bilgi dokümanı alması,

Girişimci sertifikasına sahip olması,

İş yeri açılışında gider ve masrafları gösteren faturalar ile başvuru yapması gerekmektedir.

KOSGEB hibe desteğine kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

18 yaşını tamamlamış kişiler,

İŞGEM çatısında yer alan girişimcilerden 1 yıl içerisinde işletme açmış olanlar,

KOSGEB kuruluşunun üniversitelerde yapmış olduğu genç girişimci programına katılım sağlamış olanlar başvuru yapabilirler.