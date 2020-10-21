İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır? Devlet geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler!

KOSGEB ve devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır yöntemleri belli oldu. Devletten geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler ve başvuru şartları içeriğimizde yer alıyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:25
Devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır? Devlet geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler!
Takip Et:

Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan hibe miktarları 2020 yılı itibariyle yükseltildi. Geçen yıl uygulanmaya başlayan sisteme göre iş kurmak isteyen girişimci gençlere 50 bin lira ile 100 bin lira arasında hibe desteği verilmekteydi. Yüksek hibe miktarının yanı sıra kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, işçi ayrımı yapılmaksızın herkes yararlanabilmekteydi.  1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yeni bir destek programı oluşturularak ‘Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’ kapsamında destek limitlerinde artışa gidildi.

KOSGEB hibe desteği için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru yapacak kişinin;

İş yerinin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması,

Kobi beyannamesi veren işletmelerin sistemden KOBİ bilgi dokümanı alması,


Girişimci sertifikasına sahip olması,

İş yeri açılışında gider ve masrafları gösteren faturalar ile başvuru yapması gerekmektedir.

KOSGEB hibe desteğine kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

18 yaşını tamamlamış kişiler,

İŞGEM çatısında yer alan girişimcilerden 1 yıl içerisinde işletme açmış olanlar,

KOSGEB kuruluşunun üniversitelerde yapmış olduğu genç girişimci programına katılım sağlamış olanlar başvuru yapabilirler.



Son Güncelleme: 21.10.2020 15:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KosgebHibeGirişimci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır? Devlet geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler!
Alev Alev dizisindeki Cemre karakteri kimdir?
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2020 AGİden kimler yararlanabilir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda dikkat etmesi gereken konular
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır? Kömür yardımı kimlere yapılır?
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
22 Ekim 2020 Perşembe burç yorumları! Akşam saatlerindeki değişimlere dikkat!
Kredi sicil affı çıkacak mı? Sicil affı ne zaman çıkacak?
Benim Tatlı Yalanım Hande kimdir? Gerçek adı nedir? Gonca Sarıyıldız hakkında bilgiler
2020 Güncel Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri
CNN Türk’ün ismi değişecek mi? İsim hakkı geri alındı mı?
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
22 Ekim 2020 Perşembe Günlük burç yorumları: O burçlar için kritik günler başlıyor
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 21 Ekim 2020 Çarşamba
Alevlerin Ardından Çiçek karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.