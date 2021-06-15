Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı

Devlet evlenme hazırlıkları yapan gençlere 24 maaş evlilik ödeneği veriyor. 11 bin 32 liraya kadar çeyiz hesabı desteklemeleri de devam ediyor.

24 ay boyunda 18 bin TL verildikten sonra evlenme tahsisatı olarak verilen çeyiz parası bu sene evleneceklere de verilecek.

Maddi sorun yaşayanların hesabına hemen yatırılıyor

Evlenmek isteyen kişilere devlet maddi zorluk çekmemeleri adına 350 milyon TL çeyiz desteği paketiyle destek veriyor. Aylık gelirinin 24 katı evlenme ödeneği olarak verilmektedir. Ancak yetim maaşı alan kız çocukları evlenme desteği ödemesi alamıyor.

Çeyiz parası nasıl alınır?

İlk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların yetim kızları evlenme ödeneği başvurusunu tıpkı SSK ve Bağ – Kur’lular da olduğu gibi bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi’ne yapmaları gerekir.

Başvuru sırasında kişiden evlenme ödeneği talep dilekçesi ile başvuru yapması istenir. Anca evlilik henüz yapılmamış veya nüfusa işlenmemişse başvuru sırasında evlilik cüzdanı istenir.

Kimler alabiliyor?

Anne ve babasından aylık gelir alan kız çocuklarına ve yetim aylığı alanlara verilmektedir.

Eski eşiyle yeniden evlenen alabilir mi?

Miktarı ne kadar?

Dul olup yeniden evlenen veya eski eşiyle yeniden evlenenler alamaz. Bir kereliğine verilen yardımlar arasında yer alır.

SGK’dan alınan son gelir veya aylığın 2 yıllık tutarı kadar ödenir. 750 lira alan birine 18 bin TL verilir.

Boşanma halinde ne yapılır?

Kız çocuklarının boşanmaları durumunda anne veya babadan alınan aylığın geri alınabilmesi için 2 yıl beklenmelidir.

Birikime devlet desteği

Devlet çiftlere bir destekte çeyiz ödemesiyle yapıyor. Çeyiz hesabı açılır ve bu hesapta kişi adına birikim yapılır. Çeyiz hesabının açılması için 18 yaşından büyük olunması, Türk Vatandaşı olunması ve en az 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapılması gerekmektedir. Çeyiz hesabından 60 ay ve üzerinde para yatıran kişilere hesapta biriken paranın %25’ini 11 bin 32 TL’yi geçmemek kaydıyla devlet desteği olarak eklenir.

Kimlere veriliyor?

Çeyiz ödemesi desteği sosyal güvenlik kapsamında babasından aylık alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda verilir. Erkek çocuklarına verilmez.

Evlenme ödeneği ne kadar?

Evlenme ödeneği SGK’daki son gelir veya aylığın 2 yıllık miktarı kadar verilir. Alınan aylığın 24 katı kadar ödeme yapılır.

Boşanma durumunda iade yapılır mı?

Kız çocuklarının boşanmaları durumunda alınan evlenme desteği ödemeleri geri alınmaz. Ancak kız çocuğunun babasından aldığı aylığın geri alınması 2 yıl sürer.