Devletten esnaflara kira ve sosyal destek yardımı şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, esnaflara kira ve sosyal destek yardımı yapılacağını söylediği. Açıklamayı dinleyen esnaf ise bu yardım için şartların ne olduğunu merak eder oldu.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE KADAR VE ŞARTLARI NELER?

COVİD-19 ile mücadele etmeye başlanan ilk günlerden beri kısıtlamalardan ve alınan önlemlerden en çok etkilenenler esnaflar oldu. Getirilen kısıtlamalar kapsamında, iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlar veya belirli saatler içerisinde çalışmak zorunda kalan esnaflar için devletten kira desteği geldi. Kabine toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay olmak üzere 1000 TL’lik yardım yapılacağını ve belirlenen sektörlere kira yardımı yapılacağını dile getirdi. Bu kapsamda büyükşehirlerde kiradaki esnaf kişiler için 750 TL, diğer şehirde bulunanlar için ise 500 TL kira desteği verileceği açıklandı. Bunu yanı sıra esnaflara yine 3 aylık olmak üzere 1000 TL sosyal desteğin de verileceği söylendi. Bu doğrultuda 3 aylık sürede esnafa 1500-1750 TL’lik destek verilecek.

Kira desteğinden yararlanacaklar:

Taksi, dolmuş, servis işletmecileri

Pazarcı, lokanta, kuaförler

Pansiyon, yurt, düğün salonu sahipleri

Kreş işletmecileri gibi kesimler

Şartlar henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde belirlenmesi bekleniyor. Şartlar arasında, işyeri kapanmış veya kısmi zamanlı çalışan esnafa verileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra küçük bir ihtimal ile şartsız tüm esnafa verileceği de düşünülüyor.

DESTEK YETERLİ OLACAK MI?

Esnafın ve uzmanların görüşüne göre verilecek olan desteğin yetersiz olduğu düşünülüyor. Kira ödeme tutarları farklı olan esnaf için bu miktarın az olduğu düşünülüyor. Bunların yanı sıra kira desteğinin şehirler arasında farklılık göstermesi esnafı pek mutlu etmedi.

Büyükşehirlerin ve onun dışında kalan şehirlerin arasında ayrımcılık yapılmasını hoş bulmayan esnaf bu ayrımın yapılmamasını tercih ediyor. Esnaf, yapılacak olan desteğin süresi açısından da memnun değil. Bu desteğin 3 aylık olacak olması esnaf açısından kısa görünüyor ve de geçmiş zamana yönelik herhangi bir ödemenin yapılmayacak olması da düşünülen konulardan biri.

Kira ve sosyal destek başvuruları için belirlenecek olan şartlar en kısa zamanda Resmi Gazetede yayımlanarak soru işaretlerini silecek.