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Devletten esnaflara 30 bin TL faizsiz kredi desteği!

Devletin esnaflara verdiği 30 bin TL kredi nasıl alınır? Devletin esnaflara verdiği 30 bin TL kredinin başvuru şartları neler? Devlet destekli kredi imkanları neler? Halkbank 30 bin TL faizsiz kredisi başvuru şartları neler? Esnaflara verilecek olan destekler neler? Esnaflar devletin vereceği kredi desteklerinin kimleri kapsadığını ve gereken şartların neler olduğunu araştırıyorlar.

11 Ocak 2021 Pazartesi 01:17
Devletten esnaflara 30 bin TL faizsiz kredi desteği!
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Bankalardan Esnaflara 30 Bin TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Bazı bankaların özel olarak esnaflara faizsiz kredi vereceği açıklandı. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı da esnaf ve sanatkarların da dahil olduğu 40000 işletmeye 20 milyarlık paket müjdesi vermiştir. Ülkemizdeki esnafların birçoğu yaşanan koronavirüs salgınından dolayı zor durumda kalmıştır. Bundan dolayı bu dönemde kolaylık sağlayacak yeni bir destek paketi daha açıklandı.

Devletin esnaflara sağladığı kredi imkanının yanı sıra gelenekselleşmiş mesleklere de alışveriş merkezinde kira desteği, vergi ve prim teşviki, markalaşma imkanı, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurmak adı altında toplamda 10 adımlık büyük bir destek paketi hazırlandığı açıklandı.

Devletten Esnafa 10 Adımda Destek Paketi!

22 Milyar TL’lik faizsiz kredi desteği belirli şartlara uyan esnaflara verilecektir. Bundan dolayı Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak da bir açıklama yaparak 40 bin işletmeye 20 milyarlık dev kredi paketi sunulduğunu belirtti.

Devlet tarafından esnaflara verilecek olan kredi desteğinin yanında sağlanacak imkanlar ise;

  • Markalaşma imkanı
  • Vergi desteği
  • Kredi desteği
  • Oda kayıtlarında kolaylık desteği
  • Gelenekselleşmiş alanlarda hizmet veren meslek guruplarına alışveriş merkezlerinde kira desteği
  • Tedarik ve dağıtım Kooperatifi kurulum desteği
  • Prim teşviki
  • Sosyal Güvenlik
  • Finansman desteği
  • Yenilikçi alanlarda destekler

Devletten Esnaflara Markalaşma Desteği

Ticaret Bakanı Pekcan tarafından yapılmış olan açıklamada, küçük işletme kategorisinde yer alan esnaflara fuar, markalaşma forumlarına katılım ve eğitim gibi desteklerinde olacağı belirtildi. Bu kapsamda küçük işletme olarak sayılan esnaflar işletmelerini büyütmek adına çalışmalar yapabilecektir.

Devlet Tarafından Esnaflara Sunulan Kredi Desteği

Devlet tarafından esnaflara verilecek olan kredi kapsamında faiz oranı %20’den %100’e çıkarıldığı açıklandı. Bu kapsamda destekten yararlanan esnafların sayısı ise 600 bine yaklaşmaktadır. 2020 yılından itibaren küçük esnaf kategorisinde bulunan işletmelerin desteklenmesi amacıyla devlet tarafından uygulanan destekleme projeleri kapsamında kredi desteği adı altında iş yeri kurulumu ve dekorasyonu ile hammadde ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda esnaflara 30 bin TL’ye varan sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Gelenekselleşmiş Mesleklere Sunulacak Olan Kira Desteği

Gelenekselleşmiş sanatsal ve kültürel alanlar çerçevesinde hizmet veren esnaflar alışveriş merkezlerinde kurdukları iş yerleri için devletin sağladığı kira desteğinden faydalanacaklardır. Bu kapsamda gelenekselleşmiş mesleklerinde unutulmaması adına iyi bir adım atılmıştır.

Tedarik Ve Dağıtım Kooperatiflerinin Kurulmasında Sağlanacak Destek

Kurulacak olan tedarik ve dağıtım kooperatifleri esnaflarının satışa sunacakları malının piyasada aktif bir şekilde yer edinmesi amaçlandığı için böyle bir destek verilmesi planlanıyor. Bundan dolayı esnaflar satmış oldukları ürünün hem tedarikinde hem de satışında kar etmiş olabilecektir.

Esnaflara Gelir Vergisi Desteği

Basit usul olarak bilinen işletmelerin ticari kazançlarında 9 bin TL’lik kısım üzerinden gelir vergisi talep edilmemektedir. Böylelikle vatandaşların emekliliği sonrasında oluşan Sosyal Güvenlik Primi tamamen kaldırılmıştır. Destek sayesinde mevcut emekli maaşlarına da yüzde onluk bir artış yapılmıştır.

Esnaflara İşyeri Açabilmeleri İçin Sağlanacak Olan Destek

Devlet iş yeri açmayı isteyen esnafların faaliyete geçebilmeleri için sadece ustalık belgesi şartı koymaktadır. Bu belgeye sahip olan vatandaşların iş yeri açmak istemeleri durumunda birden fazla ortak bulunsa da sadece 1 tane ustalık belgesinin yeterli olması şartı konulmuştur.

Esnaf Odalarına Kayıt Olma Desteği

İlk başlarda esnafların odalara kayıt olabilmeleri için bir ustalık belgesi ya da aynı düzeyde bir belge talep edilirken son zamanlarda devletin esnaflara desteği kapsamında esnaf ya da ticaret odalarına kayıt yaptırmak isteyen esnaflardan ustalık belgesi ya da denk bir belge talep edilmeme kararı verilmiştir.

Alışveriş Merkezlerinde İşyeri Edinme Desteği

Devlet tarafından yapılmış olan yeni düzenleme kapsamında il ve ilçelerdeki alışveriş merkezlerinde esnaflar içinde yer imkanı sağlanacaktır. Bundan dolayı esnaflara hizmet verecekleri işe göre toplam satışlarının minimum %5 oranında yer imkanı sağlanacağı açıklandı.

Perakende Satış Yapan Esnafa Destek

Perakende satış yapmak isteyen işletmelerin öncelikle işletmelerini açmak ve hizmet verebilmeleri adına bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından hazırlanmış olan büyük destek paketinin içinde esnafların gelişmesi, büyümesi ve faaliyetlerini daha kolay bir şekilde sürdürebilmeleri avantajlar da sağlanmaktadır. Bu alanda satış yapacak esnafların açılışından faaliyet sürecine kadar her adım için belirlenen şartlar kapsamında düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Esnafa Noter Tasdiki Desteği

Eskiden esnafların defter onaylarının noter tasdiki ile yapmaları gerekiyordu. Fakat esnaflara sağlanacak olan kolaylık paketi içerisinde artık esnafların noter tasdiki yapmalarına gerek kalmayacağı açıklandı. Bundan sonra esnafların defter onayları, gelir idaresi tarafından intenet ortamı üzerinde gerçekleştirilebilecektir.

Esnafa 20 Milyar TL Kredi Desteği İmkanı

Esnaflara işletmelerinin ihtiyaçlarını gidermeleri için devlet tarafından pek çok destek sunuluyor. Bu destekler kapsamında Hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın da KOBİ’lere özel 20 milyar TL’lik kredi desteği açıklaması da bulunuyor. Kobilere destek paketi olarak adlandırılan destek yıllık kazanç cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelere veriliyor.

İhracat ve imalat sektöründe hizmette bulunan işletmeler maksimum 1 milyon lira, hizmet sektöründe bulunan işletmelere maksimum 500 bin TL destek verileceği açıklandı. Bu destekler kapsamında toplamda 40 bin işletmeye 6 ay geri ödeme şartı olmadan %1,54 faiz oranlı kredi imkanı sağlanacaktır.

Halkbank’tan Esnaflara 30 Bin TL Kredi İmkanı!

Halkbank esnaflara özel 30 bin TL kredi imkanı sunuyor. Halkbank bu krediyi küçük ölçekli esnaflara onaylama süreci ve bekletmeden kısa bir sürede sağlamaktadır. Bu krediyi almak isteyenlerin direkt olarak bankaya giderek başvuru yapmaları gerekiyor. KOBİ’lere saplanan destek kapsamında bütün bankaların yanında en iyi hizmet sağlayan banka Halkbank’tır.

Halkbank’ın esnaflara sağladığı kredi desteği kapsamında, makine alımı, hammadde, ekipman ve demirbaş alımı, iş yeri modenizasyonu, döner sermaye gibi birçok ihtiyaçların karşılanması için sunulmaktadır. Bu kredi KOSGEB girişimcilik programını bitiren ve 30 yaşını doldurmayan girişimcilere verilen finansman imkanıdır.

Esnaflara 30.000 TL Faizsiz Hibe Kredisi!

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre en az 3 yıl ustalık belgesine sahip olan esnaflar ustalık belgesi ile ilgili meslek kolu dahilinde son bir yıl içinde kendi adına bir işletme kurduğunu belgeleyerek kredi başvurusunda bulunursa %100 faiz indiriminden faydalanabilmektedir. Son bir yıl içinde ticari faaliyetinin ya da vergi mükellefiyetini sonlandıran esnaflar bu destekten faydalanmaktadır.

Esnaf ve  sanatkarların kendi işletmelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamaları için 30 bin TL faizsiz destek kredisi için %100 faiz indirimi uygulanıyor. Bu kapsam dahilinde indirim için başvuruda bulunacak olan esnafların kredi kullanım amaçlarını yazılı bir şekilde beyan etmeleri gereklidir. Herhangi bir şekilde taksitlendirilen veya ertelenmiş veyahut takviye olacaklar hesabında borcu olan esnafların ve geri ödeme süreci içerisinde borcu olan esnaflar bu kredi imkanından faydalanamayacaklardır.

30 Bin TL faizsiz esnaf kredisi desteğinden yararlanmak isteyen esnafların geriye dönük olarak 1 yıllık süre içinde en fazla 2 tane indirimli kredi imkanları bulunuyor. Bu kurala göre krediden faydalanmak isteyen esnafların belirlenen şartlara göre herhangi kredi borçlarının bulunmaması gereklidir. Belirlenen şartları yerine getiremeyen esnafların bankaların belirlediği faiz oranlarıyla kredi alma imkanları da bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 01:17
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