Devletten esnafa kira ve hibe desteği

COVİD-19 nedeni ile yakın zamanda getirilen kısıtlamalar doğrultusunda kafe ve restoran tarzı işletmeler kapatılmıştı ve yalnızca paket servise geçilmişti. Hal böyle olunca esnaf maddi açıdan zorluklar yaşamaya başladı.

Devlet esnafın bu zorlu günlerine kira yardımı yaparak destek olmaya karar verdi. Devlet esnaf vatandaş için 5 milyarlık kira ve hibe desteği verebilmek için iş başına geçti.

Yardımdan yararlanabilecekler

Basit usulde vergi mükellefleri,

Tamirciler,

Lokantacılar,

Kuaförler ve berberler,

Terziler,

Pastaneciler,

Pazarcılar,

Düğün salonu işletenler,

Yurt işletenler,

Kreş işletenler,

Taksi işletenler,

dolmuş ve servis işletmecileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf için 5 milyarlık kira ve hibe yardımı verileceğini bildirdiği öğrenildi. Çalışmalar Ticaret Bakanlığı ve Esnaf Genel Müdürlüğü iş birliği ile yapılacak. Çalışmalar bittikten sonra kafalardaki soru işaretleri giderilecek. Çalışmaların ardından başvurular alınacak, ödemeler başlayacak.

Devletin yapacağı kira desteği büyükşehirler için aylık 750 TL, küçük şehirler için ise aylık 500 TL olacak. Bunun yanı sıra küçük esnaf için ayda 1000 TL destek verilecek.

Kira ve hibe desteği başvuruları

Bahsedilen destekten yararlanabilmek için;

Başvurular başladıktan sonra (bu hafta) e-devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Esnaf Genel Müdürlüğünün ödeme için oluşturduğu takvim açıklanacak.

Gerekli usullere göre tebliğler çıkarılacak.

Covid-19 salgınından etkilenen esnaf sayısı 432 bin 567 kişi olarak saptandı. Bu esnaflara yardım ödenirken bunun yanı sıra basit usulde vergi ödemesi yapan 806 bin 871 kişiye de yardımlardan yararlanma hakkı verilecek. Totalde 1 milyon 239 bin 438 kişi yapılan yardımlardan yararlanma fırsatına sahip olacak.