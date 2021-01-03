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Devletten esnafa kira ve hibe desteği

İçinde bulunduğumuz virüs ortamından dolayı hem maddi anlamda hem manevi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Virüsün en çok etkilediği kesim ise esnaflar oldu. Bu duruma devletten destek geldi.

03 Ocak 2021 Pazar 21:08
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
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COVİD-19 nedeni ile yakın zamanda getirilen kısıtlamalar doğrultusunda kafe ve restoran  tarzı işletmeler kapatılmıştı ve yalnızca paket servise geçilmişti. Hal böyle olunca esnaf maddi açıdan zorluklar yaşamaya başladı.

Devlet esnafın bu zorlu günlerine kira yardımı yaparak destek olmaya karar verdi. Devlet esnaf vatandaş için 5 milyarlık kira ve hibe desteği verebilmek için iş başına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf için 5 milyarlık kira ve hibe yardımı verileceğini bildirdiği öğrenildi. Çalışmalar Ticaret Bakanlığı ve Esnaf Genel Müdürlüğü iş birliği ile yapılacak. Çalışmalar bittikten sonra kafalardaki soru işaretleri giderilecek. Çalışmaların ardından başvurular alınacak, ödemeler başlayacak.

Yardımdan yararlanabilecekler

  • Basit usulde vergi mükellefleri,
  • Tamirciler,
  • Lokantacılar,
  • Kuaförler ve berberler,
  • Terziler,
  • Pastaneciler,
  • Pazarcılar,
  • Düğün salonu işletenler,
  • Yurt işletenler,
  • Kreş işletenler,
  • Taksi işletenler,
  • dolmuş ve servis işletmecileri

Devletin yapacağı kira desteği büyükşehirler için aylık 750 TL, küçük şehirler için ise aylık 500 TL olacak. Bunun yanı sıra küçük esnaf için ayda 1000 TL destek verilecek.

Kira ve hibe desteği başvuruları

Bahsedilen destekten yararlanabilmek için;

  • Başvurular başladıktan sonra (bu hafta) e-devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek.
  • Esnaf Genel Müdürlüğünün ödeme için oluşturduğu takvim açıklanacak.
  • Gerekli usullere göre tebliğler çıkarılacak.

Covid-19 salgınından etkilenen esnaf sayısı 432 bin 567 kişi olarak saptandı. Bu esnaflara yardım ödenirken bunun yanı sıra basit usulde vergi ödemesi yapan 806 bin 871 kişiye de yardımlardan yararlanma hakkı verilecek. Totalde 1 milyon 239 bin 438 kişi yapılan yardımlardan yararlanma fırsatına sahip olacak.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:08
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