Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara devletten hibe desteği veriliyor. Karşılıksız olarak verilen destek kapsamında Türkiye İş Kurumu, engelli vatandaşların kendi iş istihdamını yaratmaları halinde hazırladıkları projelere 65 bin liraya ulaşan bir destek paketi sunuyor.

Devletten alınacak hibe desteği için başvuruların 12 Temmuz'a kadar yapılacağı bildirilirken başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı belirtildi. Başvuru sürecinde yer alan proje başvuru kılavuzunda başvurunun yapılmasıyla ilgili konularda başvuru yapan kişinin bilgilendirilmesi adında bir 'Başvuru Rehberi' hazırlandı. Türkiye İş Kurumu'nun resmi intenet sitesinde yayınlanana başvuru rehberinde hangi maliyetlerin devlet tarafından karşılandığı açıkça belirtiliyor.

Devlet hibe desteği programı kapsamında rehberde şu maliyetlerin karşılandığı görülüyor:

İŞ YERİ KURULUŞU İŞLEMLERİ:

İşyerinin kuruluşuyla ilgili yapılan resmi işlem ve onaylar ile birlikte izin, ruhsat ve sigorta masrafları için belge karşılığı 50 bin TL,

İŞLETMEYE AİT GİDERLER:

12 ay boyunca belgeleri karşılığında işletmenin su, elektrik ve iletişim giderlerinin yanı sıra kira ve tanıtım bedellerinin yüzde 60'ını geçmeyecek bir şekilde yıllık toplam en fazla 15 bin TL,

İŞ YERİ DEMİRBAŞI:

Sözleşmelerde yer alan imza tarihinden sonraki 12 ay boyunca belge karşılığıyla birlikte işletmenin temel faaliyeti kapsamında bulunan demirbaş sıfatına giren makine, yazılım, teçhizat ve donanım ile ofis malzemelerinin maliyetlerine kapsamında vergileri de dahil en fazla 45 bin TL devlet desteği.