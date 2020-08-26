Devletten destek ödemesi açıklaması geldi Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme

Dünyanım ve ülkemizin etkisi altında bulunduğu karantina süreci pek çok vatandaş pandeminin yanında bir de ekonomik mücadeleye girdi. Devlet bu süreçte dar gelirli vatandaşı unutmadı. Destek ödemeleri verileceği açıklandı.
Devletten destek ödemesi açıklaması geldi
Yapılan son açıklamalara göre devlet ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olacak. Destek ödemeleri yapılacak. Yaşanılan zorlu günlerde bir de ekonomik sıkıntısı yaşanmaması adına dar gelirli vatandaş için mümkün olduğunca destekler sağlanıyor. Herhangi bir geliri bulunmayan, zorlukla geçinen kişiler için bir yardım ödemesi planlandı. 673 TL’lik ödeme ile ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılacak. Yapılan bu açıklama zorluk çeken binlerce vatandaş biraz olsun rahatlamayı umuyor.
Kimler başvurabilmektedir?
Devlet, 65 yaş üzerindeki sosyal güvencesi olmayan ve bir geliri bulunmayan vatandaşa 673 TL’lik ödeme yapacak. Bu sayede geliri bulunmayan 65 yaş üzeri vatandaşın zorluklarına yardım edilmesi hedeflenmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin uygulayacağı adımlar ise sırasıyla şu şekildedir;
- T.C vatandaşı olunması
- 65 yaşının doldurulması
- Sosyal güvencenin bulunmaması
- Aylık gelirinin muhtaçlık sınırın altından olması
- Nafaka alınmıyor olması
- Asgari ücretin 3’te birinden fazlasına denk gelen bir aylık alınmıyor olması gerekmektedir.
Başvuru işlemleri nasıl yapılır?
Yukarıda belirtilen maddelerdeki koşulları sağlayan vatandaş ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu kaymakamlığa giderek başvuruda bulunabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyenlerin kimliklerinin yanına olmaları ve şahsen gidip başvuruda bulunmaları şarttır. Başvuruların yapılmasının ardından değerlendirme süreci başlayacaktır. Başvurusu onaylanan kişilerin aylıkları bağlanacaktır.
Yaşlılık aylığı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?
- Başvuruda bulunacak kişinin kimliği
- Sosyal güvencesinin olup olmadığına dair belge
- Yaşadığı hanesinde bulunan kişilerin bilgisi
- Muhtaçlık belgesi