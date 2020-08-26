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Devletten destek ödemesi açıklaması geldi Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme

Devlet dar gelirli vatandaşa yardım elini uzatmaya devam ediyor. Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme yapılıyor! Peki ödemeden yaralanmak isteyenler için gerekli olan şartlar nelerdir? Beklenen soruların cevabı geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, geç olmadan hemen başvuru yapın!

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:47
Devletten destek ödemesi açıklaması geldi Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme
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Dünyanım ve ülkemizin etkisi altında bulunduğu karantina süreci pek çok vatandaş pandeminin yanında bir de ekonomik mücadeleye girdi. Devlet bu süreçte dar gelirli vatandaşı unutmadı. Destek ödemeleri verileceği açıklandı.

Devletten destek ödemesi açıklaması geldi

Yapılan son açıklamalara göre devlet ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olacak. Destek ödemeleri yapılacak. Yaşanılan zorlu günlerde bir de ekonomik sıkıntısı yaşanmaması adına dar gelirli vatandaş için mümkün olduğunca destekler sağlanıyor. Herhangi bir geliri bulunmayan, zorlukla geçinen kişiler için bir yardım ödemesi planlandı. 673 TL’lik ödeme ile ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılacak. Yapılan bu açıklama zorluk çeken binlerce vatandaş biraz olsun rahatlamayı umuyor.


Koronavirüs salgınının ülkemizde başlamasının hemen ardından kısa sürede alınan önlemlerin arasında, en çok etkisi gösteren iş yerlerinin kapatılması bulaşı engellerken, ekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirmişti. Bu süre içinde birçok vatandaş işten çıkarıldı ya da ücretsiz izne gönderildi. Bununla birlikte ekonomik sıkıntılar yaşan dar gelirli vatandaşlara devlet destek olmuş, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi ödenekler bağlanmıştı. Devlet yaptığı yardımlara hala devam etmekte ve vatandaşın mağduriyetini en aza indirmek adına destek ödemeleri yapmaktadır.  Son olarak yapılan açıklama ile destek ödemesi dar gelirli vatandaşın ihtiyaçlarını gidermesi için dağıtılacak.

Kimler başvurabilmektedir?

Devlet, 65 yaş üzerindeki sosyal güvencesi olmayan ve bir geliri bulunmayan vatandaşa 673 TL’lik ödeme yapacak. Bu sayede geliri bulunmayan 65 yaş üzeri vatandaşın zorluklarına yardım edilmesi hedeflenmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin uygulayacağı adımlar ise sırasıyla şu şekildedir;

  • T.C vatandaşı olunması
  • 65 yaşının doldurulması
  • Sosyal güvencenin bulunmaması
  • Aylık gelirinin muhtaçlık sınırın altından olması
  • Nafaka alınmıyor olması
  • Asgari ücretin 3’te birinden fazlasına denk gelen bir aylık alınmıyor olması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Yukarıda belirtilen maddelerdeki koşulları sağlayan vatandaş ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu kaymakamlığa giderek başvuruda bulunabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyenlerin kimliklerinin yanına olmaları ve şahsen gidip başvuruda bulunmaları şarttır. Başvuruların yapılmasının ardından değerlendirme süreci başlayacaktır. Başvurusu onaylanan kişilerin aylıkları bağlanacaktır.

 Yaşlılık aylığı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

  • Başvuruda bulunacak kişinin kimliği
  • Sosyal güvencesinin olup olmadığına dair belge
  • Yaşadığı hanesinde bulunan kişilerin bilgisi
  • Muhtaçlık belgesi


Son Güncelleme: 26.08.2020 19:47
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