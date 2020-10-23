Devletten Dar Gelirli Ailelere 960 lira Kira Yardımı Desteği

Devletten Dar Gelirli Ailelere Kira Yardımı Desteği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere büyük miktarda kira yardımı sağlamaktadır, bunlardan biri kentsel dönüşüm kira yardımıdır. Konut tadilatını belirli bir süre içinde tamamlayanlara kentsel dönüşüm yardımı sağlanır. Burada sağlanan yardımın amacı, kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan insanların konut ihtiyaçlarını karşılamak, bu endişeyi gidermek ve vatandaşları evlerini kentsel dönüşüme vermeye teşvik etmektir.

En Düşük Kira Yardımı 2020 İçin Ödenecek Rakam 960 TL Olarak Açıklandı!

E Devlet Kira Yardımı Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020 için geçerli olan en düşük aylık taksit 960 TL olarak belirlendi. Kira yardımı için çevrimiçi olarak ve hükümet aracılığıyla başvurabilirsiniz.

E-idare üzerinden kira yardımı başvurusu yapmak mümkündür. Bunun için e-durum şifreniz ve kimlik numaranızla sisteme giriş yapın. Ardından Konut Eklentisini girin ve Uygun Aileler için Kira Yardımı Başlığı altındaki Başvuruya Git'i tıklayın. Görünen yeni ekranda, oturum açmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim gerektiriyor. Aşağıdaki listeyi kontrol edin ve paylaşmak istemediğiniz bilgileriniz varsa lütfen işleme devam etmeyin. Onay vermeniz halinde sistem sizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elektronik uygulama platformuna yönlendirecektir.

Buradaki bilgileri eksiksiz doldurarak, illerin belirlediği değerler dahilinde en düşük 960 liradan maksimum 1.150 liraya kadar değişen kira yardımlarını alabilmektesiniz.