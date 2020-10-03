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Devletten anneler için geri ödemesiz 9.000 TL para yardımı!

Devlet yeni doğum yapmış annelere birden fazla yardımda bulunmaktadır. Bu yardımların neler olduğunu, ne kadar uzun süreli yapıldığını, yardımların kaç para olduğunu ve yatırılan parayı nasıl takip edeceği hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

03 Ekim 2020 Cumartesi 23:00
Devletten anneler için geri ödemesiz 9.000 TL para yardımı!
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Devlet anneler için farklı adlar altında birçok destek parası vermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumları aracılığı ile yapılmakta olan bu ödemeler geri alınmaz yani bedavadır. Yapılan para yardımlarından ilki emzirme parasıdır. Yeni doğum yapmış annelere toplam 180 Türk Lirası değerinde emzirme yardımı yapılmaktadır. Yine yeni anne olmuş olanları ilgilendiren diğer bir ödeme ise 300 Türk Lirası ve 6.350 Türk Lirası iş göremezlik yardımı da yapılıyor. Yarı zamanlı çalışanlar için ödenmesi yapılan 1.183 Türk Lirası değerindeki para desteğini iki kez alabilmektedir.  Bu yapılan yardımlar ile birlikte anneler 3 ay içinde 9.000 liranın üzerinde bir para yardımı alabilmektedirler. Ek olarak anneler eğer asgari ücret ile çalışsalar da 6 aylık bir zaman diliminde 6.000 Türk Lirası olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınabiliyor.

Devlet Annelere Hangi Yardımları Yapmakta:

Kişi anne olmasının ardından devlet annenin iş hayatından geri kalmaması için yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımların adları ise: Süt parası, doğum parası ve çocuk parasıdır adlı 3 başlıkta toplanmaktadır. Üstelik her yıl zamlanmaktadır. Yardımlardan yararlanmak isteyen annelerin Ziraat Bank hesabı bulunmalıdır. Anneler ise ödemelerini e-Devlet’ den takip edebilmektedir.



Son Güncelleme: 03.10.2020 23:00
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Anneye Devlet YardımıYeni Anne Olanlara Devlet Desteği
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