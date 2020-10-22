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Devletten 672 TL aylık maaş desteği!

PTT'den ev kadınları, işsizler, çalışanlar, esnaf ve emekliler için müjde. Aşağıdaki şartları sağlayanlara devlet PTT şubesinden 672 Türk Lirası ödeyecek! Bu ödenekten faydalanabilmek için aranan koşullar haberimizde detaylıca yer vermiş bulunmaktayız. İşte detaylar...

22 Ekim 2020 Perşembe 17:21
Devletten 672 TL aylık maaş desteği!
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Devletten 672 TL Aylık Maaş Desteği! 

Devlet sosyal yardımları arttırmaya devam etse de, Korana virüsü salgını sırasında hayatta kalması için ailelere de destek sağlıyor. Herhangi bir sosyal güvencesi veya maaşı bulunmayan kişilere sağlanan yardımdan yararlanmak isteyenler, gerekli barınma, yemek ve sağlık giderlerini karşılamaya, ihtiyaç duyduklarını kanıtlamaya ve başvuruda bulunmaya yeterlidir.

Verilen sosyal yardım aylık 672 Türk Lirasıdır. Bu parayı alabilmek için başvuru sahibinin 65 yaşında olması ve başka bir geliri olmaması gerekmektedir. Bu şartı karşılayanlar, adreslerinin ait olduğu bölge kaymakamlığı veya sosyal yardım vakfı aracılığıyla başvurmalıdır. Kişinin yaptığı başvuru incelendikten ve gerekli şartları taşıdığı tespit edildikten sonra ücret bağlama prosedürü uygulanır.

2020 Yılı 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?

Sosyal yardım ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranının üzerinde yıllık olarak artırılarak 2020 yılı için ödenen tutar 672 liraya çıkarılmıştır. 2019 yılında 637 TL olan yardım miktarı 2020'deki artışların ardından 672 TL’ye çıkarılmıştır.


Yaşlılık Maaşı Ne Zaman Ödenir?

Devlet tarafından sağlanan birçok yardımda olduğu gibi, yaşlılık aylığı ödemeleri için kimlik numarasının son hanesine göre tarihler belirlenir.

Kimlik numarası 6 olan başvuru sahipleri için ayın 6. günü,

Son basamağı 7 olan hak sahipleri için ayın 7. günü,

Kimlik numarasının son rakamı 8 olan hak sahipleri için ayın 8. günü,

Kimlik numarasının son rakamı 9 olan hak sahiplerine düzenli olarak aylık ödemeler ayın 9. günü yapılır.



Son Güncelleme: 22.10.2020 17:21
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Anahtar Kelimeler:
DevletMaaşPtt
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