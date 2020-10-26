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Devletin sağlamış olduğu yardım ödeneklerinden kimler faydalanabiliyor?

Devletin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlardan biri de 1500 TL ve 6000 TL yardımlardır. 1500 TL ve 6000 TL'lik devlet yardımından yararlanabilmek için öncelikle ihtiyaç sahiplerinin öngörülen koşullara uyması gerekiyor. Bu yazıda 1500 TL ve 6000 TL statü yardımı almanın şartları nelerdir? Haberimizin devamında soruların cevabını bulabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 09:22
Devletin sağlamış olduğu yardım ödeneklerinden kimler faydalanabiliyor?
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Devlet, vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor. Devlet, vatandaşların maddi sıkıntı yaşamaması için 1500 TL'den 6000 TL'ye kadar yardım sağlıyor.

1500 TL İle 6000 TL Devlet Yardımı Alma Şartları Nelerdir?

Devlet, ihtiyacı olanlara çeşitli şekillerde yardım öder. Bu yardım ödemelerinden yararlanabilmek için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kamu yardımı ödeme koşullarını karşılayan vatandaşlar ödeme alma hakkına sahiptir. 1500 TL ve 6000 TL tutarında devlet yardımı alma şartları nelerdir sorusu şu şekilde cevaplanabilir;

  • Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak
  • Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak
  • Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden herhangi bir nedenle yardım ödemesi almıyor olmak
  • Başvuran kişinin hane içi gelirinin toplam asgari ücretten düşük olması

1500 TL İle 6000 TL Devlet Yardımları Nelerdir?

Devlet, ihtiyaç sahiplerine farklı koşullar altında farklı miktarlarda yardım sağlar. Bu yardım ödemelerinin toplamı 6000 liraydı. Aşağıdakiler 1500 TL ve 6000 TL için durum yardımını listeler:

  • 1500 TL evde bakım yardımı
  • Muhtaç engelliye yardım
  • Çeyiz yardımı
  • Yaşlılık maaşı yardımı
  • Doğum yardımı
  • Rapor yardımı
  • Cenaze yardımı

1500 TL Evde Bakım Yardımı Nasıl Alınır?

Devletin sağladığı yardımlardan biri 1500 TL evde bakım yardımıdır. Evde engellilere veya yaşlılara bakan kişiler, bu bakımın faydalarını devletten alabilirler. İhtiyaç sahibi kişiler, Aile Bakanlığı'nın il ve bölge müdürlükleri aracılığıyla evde bakım yardımı için başvurabilirler. Başvuruları aktif olarak değerlendirilen ihtiyaç sahipleri her ayın 14'ünde yardım ödemesi almaktadır.

Muhtaç Engelli Yardımı Nasıl Alınır?


Yardıma muhtaç özürlülere yardım, devletin sağladığı yardımlardan biridir. Engelli, yaşlı, yetim ve% 40'ın üzerinde engelli ve muhtaç çocuklara sağlanan yardım 818 TL olarak belirlendi. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ödenen yardımların yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sağlık hizmeti de verilmektedir.

Çeyiz Yardımı Nasıl Alınır?

Çeyiz ödeneği, devletin sağladığı yardım ödemelerinden biridir. SSK ve BağKurlu velilerinin çocuklarına tüm yetim ve evlenme çağındaki genç kızlara ödeme yapılacaktır. Çeyiz ödeneği 24 maaş tutar olarak verilmektedir.

Yaşlılık Maaşı Yardımı Nasıl Alınır?

Yaşlılık ödeneği, devletin sağladığı yardımlardan biridir. Bu yardım, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara hazırlanmaktadır. 700 TL yaşlılık aylığı için Vergi Dairesine başvurulması gerekmektedir.

Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Doğum ödeneği, devlet tarafından sağlanan ödeneklerden biridir. Annelere yönelik bu devlet yardımı kapsamında doğum yapan annelere doğum, rapor ve çocuk yardımı dahil toplam 6000 Türk lirası sağlanmıştır. Doğum destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla alınmaktadır

Rapor Yardımı Nasıl Alınır?

Raporlama yardımı, devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinden biridir. Hastalık nedeniyle tıbbi rapora ihtiyaç duyanlara yardım sağlanacaktır. Raporu alan kişiye günlük 50-100 TL ödeme yapılır.

Cenaze Yardımı Nasıl Alınır?

Cenaze ödeneği, devletin sağladığı ödeneklerden biridir. 360 gün sigorta primi ödeyerek vefat edenlerin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları için geçerlidir. SGK merkezi veya e-devlet üzerinden toplam 716 TL temin edilebilir.



Son Güncelleme: 26.10.2020 09:22
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DevletYardımÖdenekParaDoğumAnneMuhtaçEngelli
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