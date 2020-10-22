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Devlet'in durumu olmayan vatandaşlara sağladığı muhtaç aylığı nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Sosyal güvencesi veya işi olmayan vatandaşlara yardım ve fakirlik maaşı verilmektedir. Muhtaç ve güvencesi olmayan vatandaşların alabileceği destekler nelerdir? e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapılmaktadır? dulların maaş desteği için aranan koşullar nelerdir? Sizler için haberimizde cevaplandırdık. İşte detaylar...

22 Ekim 2020 Perşembe 10:14
Devlet'in durumu olmayan vatandaşlara sağladığı muhtaç aylığı nedir? Başvuru nasıl yapılır?
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Muhtaç Aylığı Nedir?

Bu aylık % 40 ve üzeri engelli olan veya ebeveynlerini kaybetmiş 18 yaş altı çocuklara tanınan sosyal haklardan biridir. Bu durum, mali güçlükler yaşayan ailelerin yararlanabileceği bir yasadır. Vakıf Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü'nün kişinin maddi durumunu iyileştirmesi durumunda kesintiye uğrayan yardım desteğidir.

Engelli Maaşı Alan Muhtaç Aylığı Alabilir mi?

Engelli vatandaşlar ücret alırsa ve sorunsuz bir hayat kazanırsa, ihtiyacı olanlar emekli maaşı alamayacak. Bu durumda geçimini sağlayamayan ve geliri olmayan özürlüler, özürlülerin% 40'ı, gözetimsiz veya aile geliri asgari ücretin 1 / 4'üne ulaşamayan özürlüler, muhtaç aylığı alabilirler. Geliri varsa ve maaşı alınıyorsa bu durum böyle değildir.

Fakirlik Belgesi Nasıl Alınır? (Muhtaçlık Formu)

Fakirlik belgesi almak için, bir e-devlet sistemine başvurmanız veya mahallenin muhtarına gitmeniz gerekir. Uygun koşulları sağlayanlara sadece Müslümanlar fakirlik belgesi verebilir. Başvurmak için kimlik kartınızı kullanabilirsiniz. Belgeleri e-devlet sistemine giriş yaparak ve hizmet bölümünden gerekli formlara başvurarak temin edebilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

Fakirlik Maaşı Şartları Nelerdir?

Anne veya babasını kaybetmiş, % 18'in altında ve% 40 engelli vatandaşlar, aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde fakirlik aylığı alabilirler.

  • Bu şartlar Sosyal güvenlik yok,
  • Gelir veya aylık maaşı yok,
  • Herhangi bir ekonomik kazanç olmadan,
  • Taşınmaz malın olunmaması,
  • Malın gelirinin ihtiyaç duyulan aylık miktarı geçmemesi,
  • Kanun veya mahkeme kararı ile bakım altında olunmaması

Muhtaç Aylığı Kimlere Verilir?

Ailenin ekonomik durumu, engellilerin durumu ve evde okula gidecek çocuklarının olması dikkate alındığında, sosyal güvencesi olmayanlara ihtiyaç duyulan emeklilik maaşları sağlanmaktadır. bu insanlar;

  • En az% 40 engele sahip,
  • 18 yaşın altındaki engelli aileleri,
  • Şehit ve gazi yakınları,
  • 65 yaşında ve henüz emekli olmadı,
  • Aile geliri sağlayan kişiyi kaybetmiş,
  • Sosyal güvencesi olmayan kişiler
  • Çocuğu okula giden aileler,
  • 18 yaşın altında anne-babasını kaybedenlerin bakacak kimsesi yok,
  • Okul ücretini karşılayamadıkları için çocuklarını okula gönderemeyen aileler.

Fakirlik Maaşı İntenet Başvurusu

Fakirlik maaşı için vatandaşların ikamet adreslerine en yakın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne veya intenet sistemi üzerinden şahsen gidebilirsiniz. E-Devlet kapısı üzerinden online başvurular için Vakıflar Bölge Müdürlüğü resmi intenet sitesini ziyaret ederek başvuru yapabilirsiniz.

Fakirlik Belgesinin Geçerlilik Süresi Var mı?


Fakirlik belgesinin geçerlilik süresi, onu alan kişinin kriterlerine göre değişmektedir. Ailelere verilen fakirlik belgesinde tarihi belirtiliyor. Her belge amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Geçerlilik süresi sona erdiğinde tekrar alınmalıdır. Ancak öğrencilere verilen fakirlik belgesinin geçerlilik süresi, okul dönemini tamamladıktan sonra geçersiz hale gelir. Aile üyesinin çalışma durumu ve SGK'lı kişinin belgesi de sona erer.

Muhtaçlık Belgesi Geçerliliğini Kaybetme Durumları

Yoksulluk Belgesinin hükümsüzlük nedenlerini aşağıda görebilirsiniz.

  • Belgeyi alan kişi sigortalı olarak çalışmaya başlarsa,
  • Öğrencinin okulunun bitmesi,
  • Sağlanan dosyaların ve yardımcı araçların kötüye kullanımını,
  • Yanlış beyan durumu tespit edildiği zaman,
  • Muhtarın imzada hata veya kusur tespit edilirse.

Muhtaçlık (Fakirlik) Belgesi Nerelerde Kullanılır?

  • Belediyelerce verilen kira ve yakacak yardımı için,
  • Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün yardımı için,
  • Vakıf Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu destekler için,
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği'nin yardımlarında
  • Fakirlik maaşı alabilmek için

Belirtilen yardımlardan ve kurum yardımlarından yararlanmak için fakirlik belgelerini kullanarak faydalanabilirler.

Muhtaç Aylığı Ne Kadar? 2020

Engelliler ve yardıma muhtaç yetimler için aylık 914.49 TL ödenir. Bu yardımdan yararlanan vatandaşlar, PTT veya Ziraat Bankası şubelerinden kimlik kartları ile çekebilirler.

Boşanan ve Çalışmayan Kadına Devlet Desteği

Eşi vefat etmiş, dul, çalışmayan kadınlar için devlet destek vermektedir. Bu destekler;

  • Muhtaç aylığı
  • Dul maaşı
  • Belediye yardımları

Muhtaç aylığı; 2020 yılında yapılan yeni düzenleme ile muhtaç engelli, yetimler ve eşi ölen ve dul kalan ailelere 914.49 TL yardım sağlanır. Gelir durumu yoksa, maaş için başvuran kişi sigortalı bir işte çalışmıyor, sosyal güvencesi yok, sakatlık varsa rapor edilmelidir. Bu şartlar altında desteklerden faydalanabilirler.

Dul Maaşı Yardımı

T.R. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl eşi vefat etmiş kadınlara verilen destek miktarını değiştirdi. Aylık 325 TL Aylık maaş 2 ayda bir 650 TL Servis edilmesi bekleniyor. Bir başvuruda bulunursanız, yardımı kullanmanın önünde herhangi bir engel yoktur. Bu yardımın kötüye kullanıldığı tespit edildiğinde cezai işlem yapılır. Dul bir kadın emekli maaşı almaya başladığında sosyal hayatınızda herhangi bir gelişme olduğunu fark edeceksiniz ve sigortalı bir işe girdiğiniz tespit edilirse maaşınız düşecektir. Belediye Yardımı için ilçenizdeki belediyeye gidip Kömür, Gıda Yardımı alıp başvuruda bulunabilirsiniz.

Formu doldurarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden destek başvurusunda bulunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 22.10.2020 10:14
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Anahtar Kelimeler:
DestekDevletYardım
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