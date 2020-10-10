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Devlet'in annelere sağlamış olduğu para ödeneğinden nasıl yararlanılabilir?

Devlet tarafından annelere destek ödeneği! İŞKUR ve SGK'nın çalışan ve çalışmayan annelere vermiş olduğu destek parasından kimler faydalanabiliyor? Hangi yollardan başvur yapılmakta? Başvuru şartları nelerdir? Haberimizde bu soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:31
Devlet'in annelere sağlamış olduğu para ödeneğinden nasıl yararlanılabilir?
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Geri Ödemesiz 9000 Lira Nasıl Alınır?

İŞKUR ve SGK’nın annelere destek maksadıyla birden fazla yardım yapmaktadır. Çalışan ve çalışmayan anneye farklı yardım kollarından çok sayıda destek sağlamaktadır. Bu yardımları alan anneler toplada 3214 TL’ye varan para yardımı almış olmaktadır.

Çalışan ve Çalışmayan Anneler Para Yardımı Başvurusunu Nereden Yapabilir?

Asgari ücretle çalışan anneye ilk doğurmuş oldukları çocuk için:

Emzirme yardım parası 180 Lira

Doğum parası 300 Lira


İş göremez ödeneği 6367 Lira

1183 Lira x 2 olan yarı zamanlı çalışma ödeneği ile birlikte toplam 9214 lira yardım ödenmiş olacak.

Doğumu gerçekleştiren kadınlar 16 hafta olan izin süresini kullanması üzerine geçici olan iş göremez yardımından faydalanabilmektedir.

Böylece asgari ücret ile çalışmakta olan anneler 112 gün olacak olan bu ücret karşılığında 6367 TL ödeme alabilmektedir.

Sigortalı Çalışan Annelere Ödenen Yardımlar Nelerdir?

Doğumu gerçekleştirmeden önce sigortalı bit şekilde çalışmakta olan anneler doğum parası, Süt parası, ve çocuk parası şeklinde olan yardımlardan faydalanabilmektedir.

Her yıl ödenen bu yardımlar o yıl geçerli olan enflasyon oranlarına bakılarak zam yapılmakta. Doğumu gerçekleştirecek olan annelere sağlanan bu yardımların hepsine başvurmaları halinde toplam tutar olarak 9299 TL parayı alabilmektedirler.

Doğumu gerçekleştiren kadınların alacakları bu para aldıkları para üzerinden belirlenmektedir ve 112 gün üstünden hesap yapılır. Belirttiğimiz gün üzerinden hesaplama yapılırsa rapor parası olarak yapılan ödeme 7325 TL olarak gerçekleşir. Alacağınız bu tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla doğumu yapan kadın üstüne açılan hesaba SGK üstünden ödenmektedir.



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:43
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Anahtar Kelimeler:
DevletParaÖdenekYardımAnne
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