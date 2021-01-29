Devlet yardımlarından kimler faydalanabilir? Devletin sağladığı yardımlar nelerdir?

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, muhtaçlara birçok maddi ve mali yardım sağlayan devletimiz; kira ödeneği, kömür, yakıt yardımı vb. yardımı ile vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olur ve onlara en zor zamanlarda yardımcı olur.

Bu yardım, devletimiz tarafından gerçek mali güçlükler yaşayan insanlara sunulmaktadır; Aynı zamanda kişinin ailesini de içerir. Bu bağlamda eğitim yardımı, evrak vb. Yardımlara ek olarak burs da verilmektedir.

Devletin yaptığı yardımlar nelerdir?

Maddi açıdan zor durumda olan ailelere sağlanan kamu yardımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlık ve Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından dağıtılır.

Gıda yardımı

İhtiyaç duyulduğunda özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmaktadır. Hane halkı geliri asgari ücretin 1/3'ünden düşükse, dini bayramlarda 18 yaşından büyük insanlara yardım sağlanır. Başvurular ancak kimlik kartının ibrazı üzerine Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yapılır.

Barınma yardımı

Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakımı ve onarımı için, betonarme evlerin yapımına yardım, prefabrik evlerin yapımına yardım, afetin bir parçası olarak ev eşyalarının satın alınmasında ayni veya nakdi yardım.

Kişi başı gelir net asgari ücretin 1/3'ünden az (701,32 TL), ancak yaşlılık, maluliyet, tek ebeveynli aile, dulluk gibi özel koşullardan herhangi birini karşılayan ve onarım için ev veya ev inşa ederken arsanın tapu olması gerekir.

Yardım için belirlenen ihtiyaç ve kriterlere göre ev onarımlarında 20.000 TL'ye, prefabrik ev yapılarında 30.000 TL'ye ve betonarme ev yapılarında 40.000 TL'ye kadar destek veriyor.

Yakacak yardımı

İhtiyaç sahibi aileler için hazırlanan ve en az 500 kg olan kömür yardımı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın takdirine bağlı olarak artırılabilir. Hane halkının kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 1/3'ü olması ve maddi durumunun kötü olması gerekmektedir.

Kış öncesi yakacak yardımı, kimlik kartı ile yılda bir kez şahsen sunulmalıdır.

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım

Eşini vefat eden, sosyal güvencesi olmayan, yoksul ve muhtaç kadınlara yapılan maddi yardımdır. Eşi vefat eden ve maddi durumu iyi olmayan kişilere yapılan bu yardım PTT aracılığıyla 2 ayda bir ödenir.

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar

Yakınları askerde bulunan, sosyal güvencesi olmayan, yoksul ve muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Bir askerin akrabasına sağlanan maddi yardım, evli iseler aile fertlerine ödenir, eşine değil. Ödeme 2 ayda PTT ile yapılır.

Öksüz ve yetim yardımı

Muhtaç anne veya babası vefat eden 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik bir nakdi yardımdır. Vefat eden anne ve baba veya her ikisi de ölmüşse bu çocuğa bakan kişiye ödenir. Ödemeler PTT ile 2 ay içerisinde yapılır.

Muhtaç asker çocuğu yardımı

Babası askerlik yapmakta olan 18 yaş altı muhtaç çocuklara maddi yardım, babası asker olan 18 yaş altı çocuklara yapılan yardımdır. PTT üzerinden 2 ayda bir ödenir.

Doğum Yardımı

15/05/2015 ve sonraki canlı doğumları kapsar. Doğum yapan çocuğun anne veya babasına ödenir. Her canlı doğum için bir defaya mahsus olmak üzere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Elektrik tüketim desteği (ETD)

Devletten düzenli olarak yardım alan kişilere sağlanan elektrik yardımı için herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek yoktur, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi tarafından hak sahipleri listesi aylık olarak hazırlanmaktadır. Hak sahibi olan kişinin T.C. kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine rapor vermesi yeterlidir.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,

3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,

4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL

Aylık gelen faturalıların PTT ile ödenmesi durumdan faturalarda indirim uygulanır.

Eğitim materyali yardımı

İlk ve orta okullara giden ihtiyaç duyan ailelere yönelik bir eğitim yardımıdır. Ödenecek miktar, SDY Vakfı tarafından yıllık olarak belirlenir. Eğitim materyallerine yardımcı olmak için para verilmez, ancak eğitim araç gereci satın alınır.

Şartlı eğitim yardımı

Çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla, sosyal güvencesi olmayan, yoksul ve muhtaç ailelere bir yardımdır. İlkokul erkek öğrencisi aylık 45 TL, kız öğrenci 50 TL, ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL olacak şekilde ödemeler 9 ay boyunca 2 ayda bir yapılır.

Öğle yemeği yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilir. Bu, başka bir köy veya ilçede okula giden çocuklara öğle yemeği sağlamak içindir. Ödenecek miktar, bütçe komisyonu tarafından yıllık olarak belirlenir.

Ücretsiz ders kitabı

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için ders kitapları ücretsiz olarak verilmektedir. Bir devlet okulunda okuyan tüm öğrencilere sağlanan bir yardımdır.

Öğrenci naklinde konaklama ve yemek konusunda yardım

İlk ve ortaokul öğrencilerinin taşımalı sistem dışındaki ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçları için destek sağlanmaktadır. Ödenecek yıllık bütçe SYD Vakfı tarafından belirlenir.

Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişimini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde destek verilmektedir. Engelli öğrencilere ücretsiz eğitim sağlanır.

Yaşlılık aylığı

Ortalama geliri net asgari ücretin (701,32 TL) 1/3'ünden az olan sosyal sigortası olmayan kişilere yöneliktir. Aylık bir yardımdır, ödemeler PTT üzerinden yapılır.

Engelli aylığı

Kişi başına hane geliri asgari net ücretin (701,32 TL) 1/3'ünden az olan sosyal güvencesi olmayan kişilere uygulanır. %40 veya daha fazla engellilik raporuna sahip vatandaşlar aylık devlet yardımı ödemesi alır.

Devlet Yardımları Nereden Alınır

Koronavirüs Yardımları

Devlet yardımı alabilmek için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, kaymakamlık ve ilçenizdeki Muhtarlara bir başvuru yapılmalıdır. İhtiyaç sahibi bir kişinin kimlik kartını göstermek için başvuruda bulunması yeterlidir. Devlet yardımı ödemeleri, devlet bankaları ve PTT aracılığıyla bireysel olarak yapılır.

Son zamanlarda dünyanın öncelikleri listesinde yer almayı başaran ve dünya genelinde yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca virüs tehlikesi; birçok kişinin mağazalarını kapatmasına neden oldu ve aylık gelirleri neredeyse sıfıra inmesine yol açtı.

Bu zor günlerde vatandaşlarının yardımına koşan devlet; 1000 TL salgın yardımı adı altında gerçekten ihtiyacı olanları da unutmadı.

Koronavirüs yardımı sadece 1000 TL pandemi yardımı ile sınırlı değil.

Vatandaşın sağlığına önem veren devletimiz; belediyeler aracılığıyla halka kolonya ve maske dağıtmaya devam ediyor.

Kepenklerini indiren esnafa gıda yardımı sağlamakta ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gıda kolileri dağıtıyor.

Koronavirüs Yardımlarına Nasıl Başvurulur?

1000 TL pandemi yardımından yararlanmak isteyenler; yardım taleplerini e-devlet üzerinden kolaylıkla doldurabilirler.

koronavirüs salgını yardımı için e-devlet'e T.C. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak hızlı bir şekilde yardım başvurusunda bulunabilirsiniz!

Başvuru; en fazla 1 ay içerisinde sonuçlanır. Devlet memuru olmayan ve asgari aylık geliri olan kişiler bu ödemeyi alabilirler.

Pandemi yardım başvuru süreci de e-devlet aracılığıyla gerçekleşir.

Devlet nakdi yardımları

Sabit bir iş, SGK'sı olmayanlara devlet; Nakit yardımı sağlayarak temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.

Bu noktada devlet; Valilik, kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla ihtiyacı olan vatandaşlara maddi yardım hakkı verir.

Devlet nakit yardımlarına nasıl başvurulur?

Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak maddi yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Belediye nakit yardımları için, doğrudan yaşadığınız yerin, yani ikamet yerinin ilgili olduğu belediyelere sunmanız gerekir.

Valilikten kira ödeneği alabilmek için valiliklere başvurabilirsiniz.

Devlet ayni yardımları

Kömür, yakıt, gıda, giysi, çocuk bezi ve gıda yardımı vb. yardım yapılmaktadır. Devlet yardımının bir parçası olarak yoksul insanlar veya aileler için verilmektedir.

Ayni devlet yardımı, insanlara daha sağlıklı ve daha insani bir yaşam sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda özellikle engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, 65 yaş üstü yetimlere ve yoksul ailelerin çocuklarına ciddi yardım sağlanmaktadır.

Devlet ayni yardımlarına nasıl başvurulur?

Ayni devlet yardımı başvurusunda bulunurken, tıpkı nakit yardımı için başvururken olduğu gibi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, belediyelere veya valiliklere başvuruda bulunabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardımları

Maddi sıkıntı içinde olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekenlere yardım eli uzatan bir diğer devlet kurumu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özellikle kadınlara sağladığı yardımlarla kadınların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor.

Bakanlık, özellikle doğum yapan annelere, şehit yakın ve gazilerine, evde bakıma muhtaç yaşlı hastalara ve koruyucu ailelere çok yardım ediyor.

Ayrıca süt ve emzirme ödeneği, bakım ödeneği, iş göremezlik ödeneği, yarım günlük iş çalışma desteği vb. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının destekleriyle çalışan kadınların rahat nefes almasına yardımcı oluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardımlarına nasıl başvurulur?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yardım başvurusunda bulunmak isterseniz; il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına danışmalısınız.

Yardım için başvuruda bulunur ve sizden istenen belgeleri verirseniz, gerekli koşulları da karşılıyorsanız; kolayca yardım alabilirsiniz.

KOSGEB yardımları

Devlet; Girişimcilere, KOSGEB üzerinden kendi işlerini kurmak istemelerine rağmen karşılayamayanlara sunduğu yardımlar ve krediler sayesinde kısa sürede kendi işini kurma şansı veriyor.

KOSGEB'in yardımlarından yararlanmak isteyenlerin öncelikle yılın belirli dönemlerinde KOSGEB tarafından düzenlenen eğitim kurslarına katılmaları ve başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Eğitimi tamamlayanlar, eğitim sonrası projeleri onaylanırsa hibelerden de yararlanabilir.

KOSGEB yardımlarına nasıl başvurulur?

KOSGEB destek ve hibelerine başvuru yapabilmek için öncelikle https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/180/nereden-baslamaliyim linkine tıklamanız gerekir.

Ön başvuru süreci tamamladıktan sonra eğitime çağrılırsınız.