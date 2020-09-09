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Devlet traktör alacak çiftçilere finansman desteği verecek

Devlet tarımsal üretimi arttırmak amacıyla çiftçilere finansman desteği veriyor. Çiftçiler traktör hibesi 2020 yıllarında verilecek mi sorusunu araştırıyor. Çiftçilere verilen devlet destekli krediler arasında traktör kredisi de yer alıyor.

09 Eylül 2020 Çarşamba 01:11
Devlet traktör alacak çiftçilere finansman desteği verecek
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Devlet tarımsal üretimi arttırmak amacıyla çiftçilere hibe ve faizsiz kredi desteği sağlıyor. Sağlanan finansman desteğiyle çiftçiler hayvan alımları, işletme kurma ve traktör alabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında çiftçilere traktör hibe desteği verileceği açıklamıştı.

Traktör desteği nedir?

Traktör desteği aslında çiftçilere üretim yaparken kullandıkları araç ve gereçleri alabilmeleri için sağlanan finansman desteğidir. Bu destekler bazı bankalar tarafından verilmektedir.

2020 senesinde traktör affetme desteği veriliyor mu?

Devlet çiftçilere birçok alanda destek kredisi veriyor. Bu kredi desteklerinden biri de traktör kredisidir. Devlet bu kredilerde çiftçilere affetme yardımı şansı da sunuyor. Devletin çiftçilere hibe ve düşük faizli kredi vermesindeki amaç üretimi arttırmaktır. Bu nedenle devlet kredi verdiği çiftçilere %50’ye kadar hibe desteği de sunuyor.

TKDK Traktör desteği

TKDK tarafından IPARD programları kapsamında verilen traktör alımlı desteklerinde çiftçilere %50’ye kadar hibe şansı tanınıyor. Hibe şansından faydalanacak olan kişilerin 82 KW gücünde traktör markalarından olan traktörleri alabiliyor.

2020 yılında söz konusu destekler IPARD8 çağrı ilanında yer almaktadır. Ancak söz konusu programların içinde yalnızca traktör kredisi bulunmuyor. Bu nedenle traktör almak için bankalardan kredi alınmalıdır.

Affetme desteği verilen ziraat makineleri


Affetme desteği kapsamında alınabilecek ziraat makinelerinin içinde çiftçilerin tüm alet ve ekipmanlar için verilmektedir. Söz konusu makinelerin verdiği finansman desteği DAP, GAP, DOKAP ve KOP desteklerinin verildiği bölgelerde aletlerin yarı fiyatına kadar verilmektedir.

Faizsiz traktör kredisi

2020 yılında bankalar tarafından çiftçilere traktör almaları için düşük faizli ve faizsiz kredi veriliyor. Ziraat Bankası bu bankalardan biri olup çiftçilere düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankasının yanı sıra Denizbank, TEB, Halkbank ve Vakıfbank’ta çiftçilere kredi desteği sağlamaktadır.

Ziraat Bankası traktör kredisi

Ziraat Bankası sıfır ve ikinci el traktör alımlarında çiftçilere kredi imkanı sunuyor. Bu kredinin yanı sıra banka tüm tarımsal aletler için de çiftçilere kredi vermektedir. Banka traktör alımlarında traktör fiyatının %75’ine kadar finansman desteği vermektedir. Bankanın bu kredi desteği için aradığı şartlar şu şekildedir;

İkinci el veya sıfır traktör alınması,

İşletmenin şahsına ilişkin olması ve ÇKS kaydının bulunması,

İkinci el alımlarda traktörün 8 yaşın altında olması gerekmektedir.

Denizbank traktör kredisi

Denizbank Türk Traktör Projesi kapsamında bayilerden kredi kullandırmaktadır. New Holland ve Case marka traktörlerin alımında banka %0,99 faiz uygulamaktadır. Banka traktör alımı başvurularında ÇKS belgesi talep ederken kredilerde 60 ay vade imkanı sunmaktadır.



Son Güncelleme: 09.09.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
ÇitfçiHibeTraktör
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