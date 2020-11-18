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Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1500 TL destek ödemesi! Başvuru şartları neler?

Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşların maddi durumunu etkiledi. Devlet ise zor günlerden geçen vatandaşlara destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Dar gelirli ailelere ve muhtaç olanlara sağladığı destekler nelerdir? Kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:24
Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1500 TL destek ödemesi! Başvuru şartları neler?
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Vatandaşlar hala zor ekonomik dönemlerden geçerken, hükümet vatandaşlara farklı isimler altında büyük miktarda yardım ve destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Uygulanması gereken destek programları için belirli şartlar aranırken, devlet ihtiyacı olanlara düzenli ücret ödemesi şeklinde mali destek sağlamaktadır.

Engelli ve yaşlıların bakımı için engelli akrabalarına verilen aylıklar da bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin sıkı sıkıya takip ettiği yardımlar arasında yer almaktadır. Devlet, akrabası engelli veya yaşlı bir kişinin evde bakıma ihtiyacı olan kişilere düzenli bakım maaşı öder.

Engelli Raporu Olanlar Dikkat! Devletten Aylık Maaş Alabilirsiniz! 


Devlet hastanelerinde yapılan testler ve muayenelerden sonra vatandaşlar, sağlık konseyi tarafından verilen nihai engellilik belgesinin bir parçası olarak devletten bakım ödeneği alma seçeneğine sahiptir. Alınan sertifikada en az% 40 oranında engelli olduklarını ispatlayan kişilere sunulan bu seçenek kapsamında hem engelli vatandaşlar hem de bakıcıları ücretlendirme şeklinde maddi destek alma şansına sahip oluyor.

Devlet, bu vatandaşlara ve onlara bakanlara 1.544.61 Türk Lirası engelli bakımı maaşı ödüyor. Vatandaşlar ödemeyi alıp almadıklarını veya maaşlarının hesabına yatırılıp yatırılmadığını SMS yoluyla kontrol edebilirler. Hemşirelik maaşları, engellilere bakan birinci ve ikinci sınıf akrabalara da ödenir. Bu nedenle anne, baba ve kardeş gibi akrabaların yanı sıra hala, teyze, amca, amca gibi akrabalar da bu maaşı alabilmektedir.

Hemen Başvuru Yaparak Aylık 1.500 TL Maaş Alabilirsiniz! 

2020 yılında yaşlılar ve engelliler için devlet bakım aylığına 1.544 TL ödenecek. Devlet, 2020 yılında 1 milyonu aşan vatandaşlarımıza 15 milyar liralık ek kaynak ayırdı. Birinci veya ikinci derece engellilerin yakın akrabaları ile evde bakıcılık aylığı almak isteyenlerin olması yeterlidir. Hane halkı gelir ve giderleri hesaplanır ve bu para ödenir.

Evde Bakım Maaşı SMS Sorgulama 

Evde bakım maaşlarını düzenli olarak hesaplara yatırın ve bu hesaplar için SMS sorgulamaları sağlayın. Ziraat katılımcı bankalarından engelli bakımı maaşı alanlar, 4747 numarasına kısa mesaj göndererek maaşlarını kontrol edebilirler. %40 engelli olduklarını bildirenler, ihtiyaç kriterlerini karşılamaları halinde evde bakım aylığını almaya hak kazanırlar.



Son Güncelleme: 18.11.2020 13:24
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Anahtar Kelimeler:
DevletYardımDestek ödemesi
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