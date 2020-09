Devlet Tarafından Çiftçiye Yardım, Damızlık Düve Kredisi

Önümüzdeki aylarda devlet tarafından düve yetiştiricilerine özel düve kredisi adlı proje başlatılacak. Damızlık düve bağışı yüzde % 50 ‘ lik oran ile düve yetiştiricisi çiftlik sahiplerine verilecek. Yayınlanan tebliğe göre çiftçiler gerekli şartları sağladığı taktirde bu bağış ile işletmelerini açacak ve hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu düve kredisinden yararlanmak isteyen vatandaş için belirli koşullar:

Düve yetiştirme mesleğinde henüz daha yeni başlamış olmak, bu iş için gerekli malzemeleri almak için belirli bir başvuruda bulunmuş olmak, hali hazırda işe başlamış ve damızlık düve almak, çiftliğinde bulunan kendisine ait damızlık düvelerin sayısını arttırmak isteyen, Damızlık Düve Yetiştiricileri Birliğine üye olmak, en az 3 yıl TÜRKVET sistemi tarafından aktif görünen sığır yetiştiriciliği işinde bulunmak. Bu şartları yerlerine getiren bireyler veya kurumlar yatırım yapmak istedikleri taktirde bu düve kredisinden yararlanabilecek. Bu krediden yararlananlar zoraki olarak 5 yıl boyunca işe devam etmeleri gerekmektedir. Bu meslek için yapılacak olan inşaat alanları nın büyüklüğünü arttırmak isteyenlere % 50 oranla bir inşaat yatırım hibesi sağlanacaktır, dişi buzağı almak isteyen işletmecilere % 50, hayvanlar için yem hazırlamak amacıyla kullanılan makine veyahut gübre sıyırıcı gibi aletlerin alınabilmesi için % 50 ‘ lik bir destek sağlanacaktır.

Düve Kredisi Alacak Olanlar Başvuruyu Nasıl Yapacak:

Tarım Ve Orman Bakanlığı’ nın her senede bir kez yaptığı hibe başvurusu, açıklanan takvim kapsamında 2023 senesine kadar düzenli bir şekilde alınmaya devam edecektir. Verilecek olan her destek % 50 oranında olup , yapılan başvurular bulunduğu yıla ait olmalı ve destekten yararlanmamış birey ve kurumlar her yıl başvuru yapabilmekte. Bu desteklerden yararlanmak isteyen birey veyahut kurumlar bulundukları alana en yakın Tarım ve Orman İl Müdürlükleri’ne gidip başvurularını yapabilirler. Başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle başvuru yapması için hazırlaması gereken belgeler var:

-Çiftçi kayıt belgesi,

-Proje dosyası

-Yetiştiricilik yapılacak yerin kira veyahut tapu sözleşmesi

Kredi Hangi Durumlarda Kullanılır:

Asıl dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise daha öncesinde başka bir devlet kurum veya kuruluşlarından hibe ya da kredi alınmış ise, alınan desteğin zamanı dolmadan herhangi bir şekilde hüve desteği kredisinden yararlanılmaz. Eğer çiftçinin daha önceden hibe veya kredi aldığı ortaya çıkarsa alınan miktarın faizleri ile birlikte tekrardan kuruma ödeneceği noter onaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Bu imkandan her başvuru yapan sadece bir kez faydalanabiliyor. Başvurusu kabul edilmeyenler ise her sene tekrar açılan başvurulara başvurabiliyor. Eğer devlet hibesi yapılacak olan yatırım için yeterli gelmiyor, mali tutar aşıyorsa devlet desteği ile Ziraat Bankası’ nın desteklerinden yararlanmak mümkün. Birey isterse Ziraat Bankası Hayvancılık kredisinden yararlanabiliyor. Bu hibeden yararlanmak isteyenler Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisinden veya peşin paradan yararlanması gerekir. Ziraat Bankası Hayvan Kredisinin istediği şartlar ise:

-Çiftçi kayıt belgesi,

-Bakanlık tarafından verilecek olan kredi veyahut yardım için şartların yerine getirdiğine dair belge ve 6 aylık ya da yıllık olarak düzenlenmiş ödeme planı.

-Projenin sunulması

Bu belgeler tam olarak bankaya teslim edildiğinde banka tarafından verilecek tutar rapor sonucunda kişiye verilecektir.