İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Devlet Tarafından Çiftçiye Yardım, Damızlık Düve Kredisi

Devlet Tarafından Çiftçiye Damızlık Düve Kredisi Yardımı, Düve kredisinden ne olduğu, nasıl yararlanılabildiği, şartları ve kimlere verileceği okuyanlar tarafından merak ediliyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:56
Devlet Tarafından Çiftçiye Yardım, Damızlık Düve Kredisi
Takip Et:

Önümüzdeki aylarda devlet tarafından düve yetiştiricilerine özel düve kredisi adlı proje başlatılacak. Damızlık düve bağışı yüzde % 50 ‘ lik oran ile düve yetiştiricisi çiftlik sahiplerine verilecek. Yayınlanan tebliğe göre çiftçiler gerekli şartları sağladığı taktirde bu bağış ile işletmelerini açacak ve hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu düve kredisinden yararlanmak isteyen vatandaş için belirli koşullar:

Düve yetiştirme mesleğinde henüz daha yeni başlamış olmak, bu iş için gerekli malzemeleri almak için belirli bir başvuruda bulunmuş olmak, hali hazırda işe başlamış ve damızlık düve almak, çiftliğinde bulunan kendisine ait damızlık düvelerin sayısını arttırmak isteyen, Damızlık Düve Yetiştiricileri Birliğine üye olmak, en az 3 yıl TÜRKVET sistemi tarafından aktif görünen sığır yetiştiriciliği işinde bulunmak. Bu şartları yerlerine getiren bireyler veya kurumlar yatırım yapmak istedikleri taktirde bu düve kredisinden yararlanabilecek. Bu krediden yararlananlar zoraki olarak 5 yıl boyunca işe devam etmeleri gerekmektedir. Bu meslek için yapılacak olan inşaat alanları nın büyüklüğünü arttırmak isteyenlere % 50 oranla bir inşaat yatırım hibesi sağlanacaktır, dişi buzağı almak isteyen işletmecilere % 50, hayvanlar için yem hazırlamak amacıyla kullanılan makine veyahut gübre sıyırıcı gibi aletlerin alınabilmesi için % 50 ‘ lik bir destek sağlanacaktır.

Düve Kredisi Alacak Olanlar Başvuruyu Nasıl Yapacak:

Tarım Ve Orman Bakanlığı’ nın her senede bir kez yaptığı hibe başvurusu, açıklanan takvim kapsamında 2023 senesine kadar düzenli bir şekilde alınmaya devam edecektir. Verilecek olan her destek % 50 oranında olup , yapılan başvurular bulunduğu yıla ait olmalı ve destekten yararlanmamış birey ve kurumlar her yıl başvuru yapabilmekte. Bu desteklerden yararlanmak isteyen birey veyahut kurumlar bulundukları alana en yakın Tarım ve Orman İl Müdürlükleri’ne gidip başvurularını yapabilirler. Başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle başvuru yapması için hazırlaması gereken belgeler var:

-Çiftçi kayıt belgesi,

-Proje dosyası

-Yetiştiricilik yapılacak yerin kira veyahut tapu sözleşmesi


Asıl dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise daha öncesinde başka bir devlet kurum veya kuruluşlarından hibe ya da kredi alınmış ise, alınan desteğin zamanı dolmadan herhangi bir şekilde hüve desteği kredisinden yararlanılmaz. Eğer çiftçinin daha önceden hibe veya kredi aldığı ortaya çıkarsa alınan miktarın faizleri ile birlikte tekrardan kuruma ödeneceği noter onaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Kredi Hangi Durumlarda Kullanılır:

Bu imkandan her başvuru yapan sadece bir kez faydalanabiliyor. Başvurusu kabul edilmeyenler ise her sene tekrar açılan başvurulara başvurabiliyor. Eğer devlet hibesi yapılacak olan yatırım için yeterli gelmiyor, mali tutar aşıyorsa devlet desteği ile Ziraat Bankası’ nın desteklerinden yararlanmak mümkün. Birey isterse Ziraat Bankası Hayvancılık kredisinden yararlanabiliyor. Bu hibeden yararlanmak isteyenler Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisinden veya peşin paradan yararlanması gerekir. Ziraat Bankası  Hayvan Kredisinin istediği şartlar ise:

-Çiftçi kayıt belgesi,

-Bakanlık tarafından verilecek olan kredi veyahut yardım için şartların yerine getirdiğine dair belge ve 6 aylık ya da yıllık olarak düzenlenmiş ödeme planı.

-Projenin sunulması

Bu belgeler tam olarak bankaya teslim edildiğinde banka tarafından verilecek tutar  rapor sonucunda kişiye verilecektir.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Damızlık Düve DesteğiDüve Kredisi 2020Damızlık Düve KredisiGebe Düve KredisiHibeli Düve Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

Estonya'da Asgari Ücret tutarı ne kadar?
Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileridir?
Devlet Tarafından Çiftçiye Yardım, Damızlık Düve Kredisi
Bakıcılar için sigorta teşvikleri ne kadar, sigorta primleri ve aylık prim hesaplamaları?
HAKMAR'da Çalışma koşulları ve Saatleri Kaçla Kaç Arasında?
Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?
2020 Finlandiya asgari ücret ve yaşam koşulları
AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?
2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacak?
2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları
Bimde 21 Nisan 2020 Salı günü indirimli aktüel ürünler
Şampiyon Dizisi Kerem kimdir? Gerçek adı nedir? Halit Özgür Sarı Rol aldığı yapımlar
En düşük ve en yüksek sigorta primi ödemeleri ne kadar? SGK 2020 Sigorta prim ödeme miktarları
18 Mart 2020 günü hangi güne denk geliyor? 18 Mart ne günü? 18 Mart 'ta ne oldu?
SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları
Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz'a tepkiler artıyor
Islah harcı tutarları ne kadar?
Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Gençliğim Eyvah erken final yapacak mı?
Hayvancılık için Kredi Veren Bankalar
2020 İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir? İnşaat kredisi şartları nelerdir?
Kanal D Çatı Katı Aşk dizisi gün değiştirdi! Çatı Katı Aşk erken final mi yapacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.