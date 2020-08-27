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Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 02:30
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
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İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri ilk etapta 3 Mayıs 2014 tarihinde başladı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre tehlikeli sınıftaki işverenlere kanunen çalıştırmak zorunda kaldıkları iş sağlığı ve güvenliği elemanlarına ödenen tutara SGK tarafından destekleme düzenlemesi getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği

İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine dair karar 24 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir?

Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta bulunup 10’dan az personeli olan işverenler iş güvenliği uzmanlarıyla iş sağlığı elemanı için yaptıkları ödemeyi SGK’dan destek olarak alabilmektedir. Devlet desteklerinden faydalanabilmek için aranan şart tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer almanız olmaktadır.

İSG teşvik başvuruları nasıl yapılır?

SGK İSG başvurusunda bulunan kişilerin destek ödemelerini alabilmek için üçer aylık periyotlarda başvuru yapmak gerekmektedir.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında destekleme ödemelerinde başvurular Nisan sonuna kadar yapılıyor. Ödemelerin de Mayıs sonuna kadar yapılması gerekir.

Nisan, Mayıs ve Haziran destek ödemesi Temmuz sonunda yapılıyor. Ödemelerse Ağustos sonuna kadar yapılacaktır.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki destek ödemeleri Ekim sonuna kadar yapılıyor.


Ekim, Kasım ve Aralık aylarını takip eden Ocak ayı sonuna kadar başvurular yapılacaktır.

İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir?

Başvurularda talep edilen iş güvenliği evrakları şu şekildedir;

SGK İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde destekleme formu,

Başvuru dilekçesi,

İSG yansıtma faturaları,

Fatura başlığında SGK Bakanlığı yazmanız gerekir,

26 haneli SGK işyeri sicil numarası ve işyerinin tehlike durumunu belirten açıklama yazmalısınız.

İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır?

Gündelik destek ödemeleri standart olmaktadır ve brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Tehlikeli işyerlerindeyse 1 günlük iş sağlığı ve güvenliği destek ödemeleri çalışan başına brüt asgari ücretin yüzde 1.4’üyken tehlikeli sınıflardaki işletmeler için yüzde 1.6’dır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 02:30
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Anahtar Kelimeler:
İş Sağlılığı Ve GüvenliğiİSG
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