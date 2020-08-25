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Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor

Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor haberinde Ağustos 25 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 11:24
Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor
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İhtiyaç sahibi vatandaşlara birden fazla yardımda bulunan devlet, yaşanan pandemi süreci ile birlikte bu destek yardımlarını arttırdı. Ekonomik anlamda zorluk çeken kişilere ulaşan devlet, kısa sürede onlara yapılan destekler ile birlikte ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Bu yardımlara ulaşmak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden kolayca erişim sağlayarak yardımlara başvuru yapma hakkına sahip oluyor.

Gıda yardımında elektrik faturalarının ödenmesine kadar birçok yardımın yapıldığı ülkemizde, bu yardımlar ile birlikte ihtiyaç sahibi insanların iyi bir düzeyde yaşam sağlaması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar kişilerin evine kadar teslim ediliyor.

Gıda ve yakacak yardımı!

Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gıda ve yakacak yardımı sağlanmaktadır. Yardımı almak için devletin aradığı şartlardan birisi aile içinde kişi başına düşen gelirin 701,32 TL’den az olması isteniyor. Bu şartı yerine getiren kişiler başvuruda bulunarak yardımdan yararlanabiliyor.

Dul kadınlara yönelik destek ödemeleri!


Eşi vefat etmiş ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet yardım etmektedir. Dul kalmış ve herhangi bir geliri olmayan kadınlara her ay 275 TL destek yardımı yapılmaktadır. Anne veya babasını kaybetmiş çocuk başına ise 100 TL ek ödeme verilmektedir.

Elektrik tüketim desteği!

Pandemi süreci ile birlikte maddi anlamda sıkıntı çeken kişilere elektrik tüketiminde destek verilmektedir. Bazı şartları yerine getiren vatandaşlar bu yardımda faydalanabilmektedir. Devletin verdiği herhangi bir yardımdan yararlanan kişilere hanedeki kişi sayısına oranla elektrik hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet şu şekildedir:

  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
  • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh

Engelli bireyler için destek!

Doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlara çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Devlet tarafından belirlenen yardımlar, heyet raporu olan vatandaşlara verilmektedir. Devletin destekleri şu şekildedir:

  • Genel Sağlık Sigortası primleri
  • Sosyal güvencesi olmayan kişiler
  • Sosyal güvencesi olmayan aile bireyleri
  • Kişi başı düşen gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olan kişilere ödemeler devlet tarafından yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 11:24
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