Devlet tarafından hibe yardımı kampanyası ile vatandaşlara ev sahibi olabilme olanağı sağlanacak. Yeni evlenecek çiftler için 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz yardımlar ulaştırılıyor. 2020 yılında devlet garantili hibe kampanyaları çerçevesinde vatandaşların tasarruf yaparak ev sahibi olabilmesi için devlet yardımı tutarları artırıldı.

220 yılında devlet yardım miktarları artış göstermeye başladı. Geri ödemesiz hibe programıyla ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için 82 bin TL’ye kadar yardımlar verilmektedir.

Devlet garantili ev hesabı nasıl açılır?

Devlet tarafından açıklanan bankalardan ev hesabı açanlar birikim yaparak hibe olanaklarından yararlanabilirler. Ev hesabı olanlar için devlet garantili hibe yüzdeleri hesabın zamanında göre değişiklik gösterir.

36 – 47 ay devlet garantisiyle hesabınızı açıp birikim yaptığınızda yüzde 15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL,

48 – 59 ay devlet garantisiyle hesabınızı açıp birikim yaptığınızda yüzde 18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL,

60 ay ve üzeri devlet garantisiyle hesabınızı açıp yüzde 25 katkılarla 28 bin 548 TL olmaktadır.

Devlet garantili hibe ile konut almak için aranan şartlar nelerdir?

Belirli bir süre para biriktirip geri ödemesiz ev kampanyasından yararlanabilmek için ilk aşamada kimliğinizle banka şubesine şahsen başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Devlet garantisiyle hibe alabilmek için ev hesabı açanlar birikim yapmış oldukları nakitleri faize koyabilmektedir. Kampanya şartlarındaki aşamalardan bir tanesi düzenli ödeme yapılmasıdır. Tek seferde toplu para yatırılmasından ziyade aylık para biriktirilmesine teşvik amacıyla düzenli ödemeler istenir.