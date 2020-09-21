Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!

Kredi faiz oranının yüksek olması nedeniyle talep edilen kredi alınamıyor. Öte yandan devlet son zamanlarda faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı, bu da bu insanlar için son derece faydalı. Devlet destekli bankalar tarafından sağlanan bu krediler, geri ödemede sorun yaratmayacak ve kredi sahiplerinin kolayca ödeme yapmasına olanak sağlayacaktır. Faizsiz kredi almak isteyen kişiler, bu kredileri çeşitli koşulları sağladıktan sonra alabilirler. Bu bakımdan şartları detaylı okumak ve kredi başvurusu yapmak gerekir.

Faizsiz Kredi Alabilmek İçin Gereken Şartlar?

Devletten faizsiz kredi almak isteyenlerin öncelikle bu kredilerin bazı şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Kredi notu şart olarak belirlenir. Kredi notu çok düşük olan kişiler bu faizsiz kredi programlarından yararlanamaz. Şu anda kredi notunun 1200 veya üzeri olması gerekmektedir. Bankaların dikkat etmesi gereken tek amaç bu kredi notunun düzenli olarak ödeyip ödenmemesidir. Daha önce borç almış ancak gerektiği gibi ödeme yapamayan kişilerin kredi notları daha düşüktür, bu nedenle çok fazla kredi vermek istemezler.

Ziraat Bankası 5 Bin Lira Faizsiz Kredi Paketi

Faizsiz kredi için bir diğer şart ise gelirdir. Gelir seviyesi kredi geri ödeme seviyesine ulaşmamış kişiler kredi başvurusunda bulunamazlar. Başvuru yapabilmek için gelir düzeyinin aylık kredi borcunu karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Bankanın sağladığı gelir aynı seviyede olduğu sürece faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, devlet destekli bir banka olarak, faizsiz kredi almak isteyenlere 5.000 liraya kadar kredi limiti sağlayabilmektedir. Bu kredilerin maksimum vadesi 36 aydır. Bu nedenle krediyi alan kişi çok düşük bir ödeme ile kredisini kapatabilir. Faizsiz kredi programına başvurmak isteyenler banka şubesinden veya intenet üzerinden başvuru yapabilirler. Özellikle intenet bankacılığı sistemi sayesinde uygulama kolaylaştı.

Türkiye Finans Katılım Bankası 5 Bin Lira Faizsiz Kredi Paketi

Türk Finans Bankası da 5.000 lira kredi almak isteyenlere faizsiz kredi sağlıyor. Genellikle bu krediler sadece acil ihtiyaçlar için kullanılır ve 36 ay vadeye sahiptir. Bu nedenle, krediyi çok düşük bir tutardan geri ödemeye devam edebilirsiniz. Bu fırsatla bu maddi sıkıntıya neden olmayacak, özellikle corona virüsü salgını sırasında birçok kişi faizsiz kredi başvurusunda bulunabiliyor. Size en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz. Online faizsiz kredi başvurusu yapma hakkına da sahip olanlar.

Albaraka Türk Katılım Bankası Faizsiz Kredi Avantajları

Son olarak, Albaraka Türk katılımcı bankalarının çok muhtaç kişilere 5.000 TL faizsiz kredi sağladığını söyleyebiliriz. Bankadan alınan 5.000 liralık faizsiz kredi ile büyük miktarda borç olmadan kredi almak mümkün. Öte yandan 36 ay vade süresi nedeniyle aylık ödeme daha da azalacak. Genellikle, mali durumu kötü olan kişiler ihtiyaç duyduklarında faizsiz kredi de alabilirler. Çok rahat bir geri ödeme süresi boyunca, kredi borcu düzenli olarak ödenebilir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirler. Corona virüsü üretileceği için bu başvuru formlarının kullanılması tavsiye edilir.