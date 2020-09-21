İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!

Kredinin yüksek faiz oranı nedeniyle istediğiniz krediyi alamıyorsunuz. Öte yandan hükümet geçtiğimiz günlerde bu insanlar için son derece faydalı olan faizsiz kredi olasılığını açıkladı. Devlet destekli bu banka kredileri geri ödeme sorunu yaratmayacak ve kredi sahiplerinin kolayca ödeme yapmasına olanak sağlayacaktır.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:22
Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!
Takip Et:

Kredi faiz oranının yüksek olması nedeniyle talep edilen kredi alınamıyor. Öte yandan devlet son zamanlarda faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı, bu da bu insanlar için son derece faydalı. Devlet destekli bankalar tarafından sağlanan bu krediler, geri ödemede sorun yaratmayacak ve kredi sahiplerinin kolayca ödeme yapmasına olanak sağlayacaktır. Faizsiz kredi almak isteyen kişiler, bu kredileri çeşitli koşulları sağladıktan sonra alabilirler. Bu bakımdan şartları detaylı okumak ve kredi başvurusu yapmak gerekir.

Faizsiz Kredi Alabilmek İçin Gereken Şartlar?

Devletten faizsiz kredi almak isteyenlerin öncelikle bu kredilerin bazı şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Kredi notu şart olarak belirlenir. Kredi notu çok düşük olan kişiler bu faizsiz kredi programlarından yararlanamaz. Şu anda kredi notunun 1200 veya üzeri olması gerekmektedir. Bankaların dikkat etmesi gereken tek amaç bu kredi notunun düzenli olarak ödeyip ödenmemesidir. Daha önce borç almış ancak gerektiği gibi ödeme yapamayan kişilerin kredi notları daha düşüktür, bu nedenle çok fazla kredi vermek istemezler.


Faizsiz kredi için bir diğer şart ise gelirdir. Gelir seviyesi kredi geri ödeme seviyesine ulaşmamış kişiler kredi başvurusunda bulunamazlar. Başvuru yapabilmek için gelir düzeyinin aylık kredi borcunu karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Bankanın sağladığı gelir aynı seviyede olduğu sürece faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası 5 Bin Lira Faizsiz Kredi Paketi

Ziraat Bankası, devlet destekli bir banka olarak, faizsiz kredi almak isteyenlere 5.000 liraya kadar kredi limiti sağlayabilmektedir. Bu kredilerin maksimum vadesi 36 aydır. Bu nedenle krediyi alan kişi çok düşük bir ödeme ile kredisini kapatabilir. Faizsiz kredi programına başvurmak isteyenler banka şubesinden veya intenet üzerinden başvuru yapabilirler. Özellikle intenet bankacılığı sistemi sayesinde uygulama kolaylaştı.

Türkiye Finans Katılım Bankası 5 Bin Lira Faizsiz Kredi Paketi

Türk Finans Bankası da 5.000 lira kredi almak isteyenlere faizsiz kredi sağlıyor. Genellikle bu krediler sadece acil ihtiyaçlar için kullanılır ve 36 ay vadeye sahiptir. Bu nedenle, krediyi çok düşük bir tutardan geri ödemeye devam edebilirsiniz. Bu fırsatla bu maddi sıkıntıya neden olmayacak, özellikle corona virüsü salgını sırasında birçok kişi faizsiz kredi başvurusunda bulunabiliyor. Size en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz. Online faizsiz kredi başvurusu yapma hakkına da sahip olanlar.

Albaraka Türk Katılım Bankası Faizsiz Kredi Avantajları

Son olarak, Albaraka Türk katılımcı bankalarının çok muhtaç kişilere 5.000 TL faizsiz kredi sağladığını söyleyebiliriz. Bankadan alınan 5.000 liralık faizsiz kredi ile büyük miktarda borç olmadan kredi almak mümkün. Öte yandan 36 ay vade süresi nedeniyle aylık ödeme daha da azalacak. Genellikle, mali durumu kötü olan kişiler ihtiyaç duyduklarında faizsiz kredi de alabilirler. Çok rahat bir geri ödeme süresi boyunca, kredi borcu düzenli olarak ödenebilir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirler. Corona virüsü üretileceği için bu başvuru formlarının kullanılması tavsiye edilir.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FaizKrediBankaDevlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!
SGK sigorta primleri nedeni ile emekli olamayanlara müjdeli haberi verdi! Toplu ödeme yapılacak!
A101 Huawei Band 4 bileklik nasıl? Kullananların yorumları nelerdir?
Eylül ayı LGS örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı belli oldu
Annelere devletten destek! 9000 TL'ye kadar yardım parası nasıl alınır?
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları
2020 İBB sosyal yardım kart başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu
Erencan Yardımcı kimdir? Leipzig maçında yıldızlaşan oyuncu Fatih Terim'in yeni prensi
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı istifa edecek mi?
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
TRT EBA canlı dersler ne zaman? EBA haftalık ders programı nasıl?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.