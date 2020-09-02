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Devlet elektrik desteği para yardımları ne kadar? Elektrik yardımı nasıl alınır?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için elektrik desteği para yardımları ne kadar olduğu ve elektrik yardımının nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. İşte devlet destekli elektrik yardımları hakkında bilmeniz gerekenler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
Devlet elektrik desteği para yardımları ne kadar? Elektrik yardımı nasıl alınır?
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Devlet tarafından dar gelirli ailelerin rahatlatılabilmesi için elektrik faturalarında destek kampanyası başlatıldı. Elektrik desteği para yardımları 46.36 TL olup maddi duruma, aile durumu ve öteki şartlara bağlı olmak suretiyle en çok 92.72 TL olmaktadır. Gerekli şartları taşımaları halinde vatandaşlar destek parasını PTT’den alabilecek. 10 milyon vatandaş için sağlanmakta olan elektrik destek para yardımları halen devam ediyor.

Devlet elektrik destekleri nasıl alınır?

Devletin sağladığı elektrik fatura destekleri Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından veriliyor. Müracaatlar PTT şubelerinden yapılıyor ve en yakın PTT şubesi üzerinden elektrik desteği alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

 

Devlet elektrik desteklerinde gereken şartlar nelerdir?

Vakıf tarafından gereksinim sahibi kabul edilen kişilerin destek alabilmesi için bazı faktörler bulunmaktadır. Buna göre;

Evde bakım hastası olanlar,

Alt gelir grubunda yer almak,

Tedavi amacıyla elektrik tüketimi gerektiren aygıtları evde bulundurmak gerekmektedir.

Devlet elektrik desteği para yardımlarında kW ölçümü neye göre yapılır?

150 kW/SA elektrik kullanımlarında 80 TL elektrik destekleri sağlanmaktadır. Elektrik kullanım tutarı ile faturalandırma işlemleri EPDK tarafından yapılıyor. Bu süreçte iki farklı tarife uygulanmaktadır.

Tek zamanlı tarifelerde birim fiyatı uygulanır ve belirli vakit aralıklarında kullanılan elektriğin tamamı için ödeme yapılmaktadır.

Üç zamanlı tarifelerdeyse gün üç vakte bölünmekte ve devamlı dilimi için birim tutarı değişiklik gösterir.

Devlet elektrik destekleri nasıl hesaplanır?

EPDK tarafından uygulanan iki farklı tarife bulunuyor. Kullanılmakta olan tarife çeşitlerine bağlı olarak ödenen elektrik fatura tutarları da değişiklik gösterir. Elektrik para destek yardımlarıysa hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ve elektrik harcamalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.


1-2 kişilik ailelerde aylık 75 kilovatsaat kullanımına 40,

3 kişilik ailelerde aylık 100 kilovatsaat kullanımına 53,

4 kişilik ailelerde aylık 125 kilovatsaat kullanımına 67,

5 ve üstü ailelerde aylık 150 kilovatsaat kullanımına 80 TL destek verilmektedir.

Devlet tarafından elektrik destek para yardımları hangi kategorilere ayrılır?

Devlet tarafından elektrik destekleri sağlanırken hak sahipleri değişik kategorilere ayrılır. Bu kategoriler;

Evde tedavi görerek tedavi amacıyla sağlık aleti kullanan kişilere yapılan maddi yardımlar,

Elektrik kesintilerine karşın güç iletiminin sürdürülebilmesi için verilen yardımlar,

Sıhhat aleti kullanımı kaynaklı yüklenen elektrik faturasını ödemeyip ailelerin borçlarının ödenmesine getirilen para yardımlarıdır.

Hasta kişilere elektrik desteği verilebilmesi için aranan şartlar nelerdir?

Evde bakım desteği gören hasta kişilerin elektrik desteğinden yararlanma ihtimali çok daha yüksektir. Ancak bu desteklerden yararlanabilmek için;

Hasta kişinin ağır veya kronik hastalık geçirmesi ve cihaza ihtiyaç duyması,

Hastanın gerekli belgeleri tamamlayıp başvuru yapması,

Hastanın devletten evde bakım maaşı almasıdır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Elektrik YardımıDevlet Desteği
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