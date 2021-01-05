Devlet Destekli uygun faizli kredi nasıl alınır? Devlet destekli kredi şartları nelerdir?

Devlet Destekli Krediler Nasıl Alınır? Gereken Şartlar Nelerdir?

Devletin verdiği kredilerin yılın belirli periyotlarında farklı istihdam gruplarına ve farklı iş kollarına sunulan kredilerdir. Bu krediler için farklı farklı şartlar ve başvuru adımları bulunmaktadır.

Devletten 10 Bin Lira Kredi Nasıl Alınır?

2021 devlet kredileri için başvuralar değişiklik göstermektedir. Pandemiden dolayı kredi çekme süreçleri hız kazandı. Vatandaşlar önceki faiz gelirlerinden daha düşük bir bedelle ve daha uzun vade ile kredi alabiliyorlar. Bu krediler genellikle Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından verilmektedir. Bu bankaların yanında diğer bankalar düşük faizli krediler verdiklerini söyleseler de bu üç banka gibi kobi kredi çalışmaları dışında genel olarak kredi imkanı sağlamıyorlar.

Ziraat Bankasından Devlet Kredisi Alma Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Neler?

2021 yılı için Ziraat Bankası devlet kredisi olarak 2 bin-4 bin-5 bin-7.500 ve 10 bin TL’lik devlet kredisi vermektedir. 6 ay erteleme imkanı olan ve düşük faizi bulunan bu krediye başvurular devam etmektedir. Bu krediyi kullanmak isteyen vatandaşların, herhangi bir düzenli geliri olmaması ve maddi açıdan zorluk çekmesi gereklidir. Bu şekilde olan vatandaşların düşük faizli kredilere başvuru yapmaları mümkündür. Başvurular ise intenetten, banka şubelerinden ve ATM’lerden yapılabiliyor. Pandemi süresi boyunca başvurular yapılabilmektedir.

Halkbank’tan Devlet Kredisi Alma Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Neler?

2021 yılı için Halkbank’tan devlet kredisi olarak 2 bin-4 bin-5 bin-7.500 ve 10 bin TL’lik devlet kredisi vermektedir. 6 ay erteleme imkanı olan ve düşük faizi bulunan bu krediye başvurular devam etmektedir. Başvurular ise intenetten, banka şubelerinden ve ATM’lerden yapılabiliyor. Pandemi süresi boyunca başvurular yapılabilmektedir.

Vakıfbank’tan Devlet Kredisi Alma Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Neler?

2021 yılı için Vakıfbank’tan devlet kredisi olarak 2 bin-4 bin-5 bin-7.500 ve 10 bin TL’lik devlet kredisi vermektedir. 6 ay erteleme imkanı olan ve düşük faizi bulunan bu krediye başvurular devam etmektedir. Bu krediyi almak isteyen kişinin düzenli gelirinin olmaması ve yardıma muhtaç kategorisinde yer alması gereklidir. Bu krediyi 36 ay vadeli olarak ve düşük faizlerle almak mümkündür.

KOSGEB Devlet Kredisi Alma Şartları Neler?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde kayıtlı olan kobiler için devlet kredileri bu sene de verilmektedir. Koronavirüs salgını süresince küçük ve orta ölçekli kobiler için 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Bu krediden faydalanmak isteyen kişilerin KOSGEB veri tabanında kayıtlarının bulunması gereklidir. Bu kredi talebinin de veri tabanı üzerinden yapılması gereklidir. Krediyi almak isteyen kişilerin iş planlarını detaylı bir şekilde kabul edilebilir durumda olarak sunmaları durumunda bu kredilerden faydalanmaları mümkündür.

Genellikle bu krediler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmekle birlikte diğer bakanlıklar tarafından da verilmektedir. Her bakanlığın kendi web sitesinde bu tür kredilerin başvurularının olduğu bilgilendirme ve başvurular yayımlanmaktadır. Bakanlıkların web sitelerini takip ederek kredi imkanların faydalanmak mümkündür.