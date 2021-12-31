Milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretim yıllarını tamamladıktan sonra yaz tatilinde 1 aylık bir zorunlu staj eğitimi görüyorlar. Devlet ise 6764 Sayılı Kanuna göre maaş desteği sağlıyor. Birçok vatandaş ise bu maaş desteğine nasıl başvurulduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

Devlet Destekli Stajyer Maaşına Nasıl Başvurulur?

Devlet destekli stajyer maaşına başvurmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. İşte o şartlar:

- Özel sektör işvereni olunması,

- 6764 Sayılı yasa kapsamında zorunlu staja tabi tutulan meslek lisesi ve sağlık lisesi öğrencisinin kendi işyerlerinde staj görmesinin sağlanması ve 2021 yılı için belirlenen en düşük lise stajyer maaşını düzenli ödenmesi,

- Staj parası 2021 desteğinden yararlanabilmeniz için her ayın 10’una kadar öğrencinin 2021 staj ücretini banka yolu ile ödemeniz ve maaş ödeme dekontu ile okula başvurulması,

- Okul da en geç ayın 20’sine kadar haketmiş olduğunuz destek tutarını size ödemesi gerekiyor.

Şartları sağlayan her işveren devlet destekli stajyer maaşı desteğinden faydalanabilecek. Devlete bağlı kurumlarda ise bu şartlara ek olarak sahip olduğu sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan işyerleri bu destekten faydalanamıyor.

Stajyer Desteğine Nasıl Başvurulur?

Devlet destekli stajyer desteğine başvurmak isteyen işverenlerin öğrencinin okuluna müracaat etmesi gerekiyor. Öğrenci adına yatırılan maaşın dekontuyla beraber başvuru yapması yeterli olacaktır.

Stajyer Desteği Ne Kadar?

Devlet destekli stajyer maaş desteğinin 2021 yılındaki tutarı 767 TL’dir. Bünyesinde 20 kişiden fazla çalışan işverene 255 TL, 20 kişiden az çalışanı olan işverene ise 511,40 TL destek veriliyor.