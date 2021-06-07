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Devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sera kurma isteği olanlar, devlet destekli seracılık hibe desteği başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru yapmak için aranan şartları ve gereken evrakları merak ediyor. Peki, devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları ne? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

07 Haziran 2021 Pazartesi 21:07
Devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
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Seracılık yapmak isteyenler devlet destekli seracılık hibe desteğinden yararlanabiliyor. Peki, seracılık hibe desteğinden yararlanmak için aranan şartlar ve gerekli olan evraklar neler? Cevabı haberimizin devamında…

Seracılık hibe desteği başvuru şartları neler?

  • Seracılık hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin, hukuki işlem yapma yetkisi ile tam ehliyet sahibi olmaları gerekiyor.
  • Seracılık hibe desteği belli zamanlarda yapılıyor ve başvurular da yetkili kurumlar tarafından açıklanan tarihlerde yapılıyor.
  • Planlanacak seracılık faaliyetlerinde; serada çalışacak kişi sayısına, sera alanının nerede olacağı, planlar doğrultusunda kurulacak sera giderlerinin yerleri taslak olarak oluşturmak gerekiyor.
  • Öncesinde alınan hibe desteklerinin kişinin kredi notunu düşürmemiş olmalı ya da daha önceden destek almamış olması gerekiyor.
  • Serada kullanılacak malzemeler alınırken; diğer esnaflara yardımcı olmak ile ekonomik dönüşümün sağlanması amaçlanıyor. Bu yüzden, destek alınması sonrasında sera içinde, daha kullanılmamış ya da yakın zamanda alınarak kullanılmaya başlayan ürünleri yerleşteirmek gerekiyor.

Seracılık hibe desteğinde aranan şartların önemi nedir?

Serası olan ve hibe desteğiyle işini daha iyi yerlere getirmeyi isteyen kişiler, destek almak adına aranan şartları uymak zorundalar. Ayrıca, ülkenin ekonomi bütçesinden desteklemeler adına ayrılan miktarın değerlendirilmesi, bu yarardan yine ekonomik alanda sağlanabilecek yararın hesaplanabilmesi için de aranan şartlar oldukça önemlidir. Desteklerin doğru işletmecilere verilmesi, işveren ile işçi kitlesindeki sayıyı artırmak ve elde edilecek ürünler ile vatandaşın ihtiyacını doğru bir biçimde karşılayabilmek amacıyla da bu şartlar oldukça önemli.

Seracılık hibe desteğine kimler başvuru yapabiliyor?

Destek ödemesi yapılırken öncelik; şehit ile gazi yakınlarına, belli bir engeli olan vatandaşlara, çalışma hayatına atılmak isteyen kadınlara veriliyor. Bu kişiler sonrasında, üniversiteden mezun olan fakat kendi bölümünde iş bulamayanlar bulunuyor. Bu kişilerin ardından işletmesinin kapasitesini büyütmeyi ve daha çok işçi çalıştırmayı isteyen girişimcilere destek veriliyor.

Seracılık hibe desteğinde hangi seçenekler bulunuyor?

  • Alan kapasitesine bağlı olarak verilen desteklemeler
  • Çalıştırılması planlanan kişi sayısı değerlendirilerek verilen desteklemeler
  • Kişinin maddi durumuna bağlı verilen desteklemeler
  • Sera içerisinden elde edilecek ürünlerin miktarına bağlı verilen desteklemeler
  • Belirli bir kısmı hibe, belirli bir kısmı sonradan ödemeli olan desteklemeler

Ücret bakımından da 10 bin TL ve 90 bin TL hibe edilmiş olan desteklemelerden faydalanılabiliyor.

Seracılık hibe desteğinden yararlanmak için hangi evraklar isteniyor?

  • Hibe desteğini alacak olan ve sera çalışmalarında kullanmak isteyen kişiye ait kimlik
  • Kişinin kredi notunun ne durumda olduğuna dair banka onaylı belge
  • Seranın kurulması planlanan alanın kira sözleşmesi veya tapusu
  • Seraya yönelik hazırlanmış olan ve onay verilen taslaklar
  • Hibe başvurularının açık olduğu süre içerisinde, ilgili araçlar kullanılarak başvuru yapıldığına dair belge
  • Sera içerisinde ve seranın kendisi üzerinde kullanılacak malzemelere ait alım fişinin olması gerekir. Bu fiş üzerinde; malzemelerin hangi tarihte alınmış olduğu, hangi tutar karşılığında alınmış olduğu ibareleri de olmalıdır.
  • Sera içerisinde yetiştirilmesi planlanan sebze ve meyveler, çeşitli bitkilere dair dökümün oluşturulması gerekir. Bu dökümün amacı; hangi üründen ne kadar üretim hacminin ortaya çıktığını ve bu ürünler için yapılan ortalama masrafın hesaplanmasını sağlamaktır.

Yukarıda yazılı olan evraklardan eksik olması, yanlış belge olması gibi durumlarda yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Seracılık hibe desteğine nereden başvuru yapılıyor?

Başvuru yapacak kişi yaşadığı yere en yakın Tarım ve Orman Bakanlığı’na gitmeli. Gitmeye vakti olmayanlar da e-Devlet’te yer alan sera desteklemeleri alanına giriş yapmalı. Bunlar dışında, Tarım Bakanlığı’nın resmi sayfasından da başvuru yapılabiliyor.

Seracılık hibe desteğine nasıl başvuru yapılıyor?

  • İl ya da ilçe Tarım müdürlüklerine başvuruda bulunarak: Bu yöntem tercih edildiğinde, başvuru için gerekli olan belgeler toparlanarak ilgili birime gidilir. Tarım müdürlüğü içinde yer alan görevlilere ‘seracılık desteklemeleri’ için gelindiği belirtilir. Yönlendirmeler sonucunda ilgili görevlinin belgeleri kontrol etmesi sağlanır ve istenilen yere imza atılarak işlem tamamlanır.
  • Kişinin kendisine ait e-Devlet sayfasından başvuruda bulunması: Bu yöntem kullanılacak olduğu zaman, başvuru yapacak kişinin e devlet şifresini temin etmesi gerekir. Daha sonra, şifre kullanılarak kişiye özel sayfaya girilir ve arama kısmına ‘seracılık desteklemeleri’ yazılır. Çıkan sonuçlar arasından ilk sayfaya girilir ve başvuru aşamalarının tamamlanarak sonlandırılması sağlanır. En son aşamada, ‘başvuru ön izleme’ seçeneğine basılır ve kontrol edilir. Kontrol aşamasında sorun olmaması halinde, destekleme için başvuru yapılmış olur.
  • Tarım Bakanlığı sayfasından başvuru yapılacağı zaman: Tarım ve Orman Bakanlığı sayfası, intenet üzerinden bulunur ve bu sayfaya girilir. Duyurular kısmına geçilir ve seracılıkla alakalı olan duyuru incelenir. Duyuru içerisinde, başvurunun yapılmasına yönelik bir link vardır ve bu link üzerinden kimlik numarası kullanılarak başvuru yapılır.

Seracılık hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Yapılan başvuruların açılma süresi değişebiliyor. Ancak, genellikle başvur sonrasında 1 ayla 2 sene arasında değişebiliyor. Bu değişikliğin nedeni ise; başvuruda bulunan kişilerin sayısı ile sera yetiştiriciliğindeki ihtiyaçtır.


Son Güncelleme: 07.06.2021 21:07
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