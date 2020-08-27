İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Devlet destekli konut hesabı ile ilk kez ev alacaklara 82 Bin TL hibe!

Devlet katkılarıyla ilk kez ev alacaklara 82 bin TL geri ödemesiz hibe olanağı sağlanıyor. Devlet destekli konut hesabı açan gençler ev satın alabilmek için birikim yapıp hibe olanaklarından yararlanabiliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:00
Devlet destekli konut hesabı ile ilk kez ev alacaklara 82 Bin TL hibe!
Takip Et:

İlk defa ev alacak vatandaşlara 82 bin TL hibe olanağı sağlanıyor. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde başlatılan ekonomik kampanyalarla ev sahibi olacak vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya başladı. Devlet katkılarıyla düzenlenen hibe programı kapsamında 2020 yılında ilk kez ev alacak ve evlenecek olanlara 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek ödemeleri verilmektedir.

Devlet destekli hibe programları ile vatandaşlara hem tasarruf yapma hem de uygun fiyat avantajlarıyla konut sahibi olma avantajı sağlanıyor. İlk kez evlenecek olanlar 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz desteklerden yararlanabiliyor.

Devlet destekli konut hesabı nasıl açılır?

Devletin belirlediği prosedürler kapsamında bankalardan konut hesabı açanlar vatandaşlar birikim yaparak hibe olanaklarından yararlanabiliyorlar. Konut hesabı bulunanlar için devlet destekli hibe oranları hesap sürelerine göre düzenlenebilmektedir.

Konut hesaplarına ne kadar ödeme yapılacak?

Devletin belirlediği bankalarda konut hesabı açan bireyler hesap süresine göre hibe almaktadır. Buna göre;


36 – 47 ay arası vadeli devlet destekli konut hesabını açan veya birikim yapan kişiler devletin sağladığı yüzde 15 katkı ve ödenecek azami katkı tutarı 24 bin 171 TL,

48 – 59 ay arası vadeli devlet destekli konut hesabını açan veya birikim yapan kişiler devletin sağladığı yüzde 18 katkı ve ödenecek azami katkı tutarı 27 bin 645 TL,

60 ay vadeli devlet destekli konut hesabını açan veya birikim yapan kişiler devletin sağladığı yüzde 25 katkı ve ödenecek azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olmaktadır.

Devlet destekli hibe ödemelerinde başvuru şartları nelerdir?

Belirli bir süre para biriktirip devletin sağladığı hibe konut kampanyasından yararlanabilmek için kimlik kartıyla banka şubelerine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Devlet destekli konut hesapları hemen hemen bütün bankalarda bulunabilmektedir. Banka şubeleri üzerinden başvurularınızı tamamlayarak hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

Hibe hesabında nasıl işlem görür?

Devlet desteğiyle hibe olanaklarından yararlanıp konut almak isteyen vatandaşlar birikime koydukları parayı faize yatırabilmektedir. Kampanyadaki en önemli maddelerden birisi düzenli ödeme talimatı olmaktadır. Açmış olduğunuz hesaba toplu para yatırmak yerine aylık olarak düzenli olarak para yatırmanız istenir. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar içerisinden en az 36 aylık hesabı bulunan vatandaşlara geri ödemesiz maddi destekler sağlanır.

Yatırmış olduğunuz paranın hesapta kaldığı aya bağlı olarak kazanç artış gösterebilmektedir. Mevcut birikiminizi hesabınızda ne kadar uzun süre tutarsanız elde edeceğiniz kazanç da o kadar fazla olacaktır. Devlet destekli konut hesaplarıyla birikim yapabilir ve ev satın alma planınızı hayata geçirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

Çalışan anneye 100 euro destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
HalkBank’tan sosyal hayatı destekleme kredisi 3 bin - 30 bin TL kredi 6 ay ödemesiz
50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi randevu alma ve Laboratuvar sonuçları öğrenme
2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma
Esnaf Kefalet Kredisi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?
Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek
1000 TL sosyal yardım şartları nelerdir? Kimler nasıl alabilecek?
You dizisi 3. Sezon ne zaman başlayacak? Netflix You yeni sezon için onay çıktı!
İŞKUR kamu ve özelde çalışmak üzere 899 mühendis personel alımı yapılacak! Başvurular nasıl olacak?
8 bin bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı yazılı sınavında hangi sorular sorulacak?
Sevgili Geçmiş dizisinin konusu ne? Dizi nerede çekiliyor?
TEV Bursu Başvuru Şartları ve Başvuru için Gerekli Belgeler
İŞKUR ile Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunun 58 bin 196 personel işçi ve memur alım şartları nelerdir? 27 Ağustos 2020 Perşembe
Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?
Her aileye 500 TL ile 900 TL arasında maddi yardım ödemesi
Devlet destekli konut hesabı ile ilk kez ev alacaklara 82 Bin TL hibe!
SOCAR Türkiye İş İlanları - Socar Türkiye Personel Alımları Nasıl Yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.