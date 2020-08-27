Devlet destekli konut hesabı ile ilk kez ev alacaklara 82 Bin TL hibe!

İlk defa ev alacak vatandaşlara 82 bin TL hibe olanağı sağlanıyor. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde başlatılan ekonomik kampanyalarla ev sahibi olacak vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya başladı. Devlet katkılarıyla düzenlenen hibe programı kapsamında 2020 yılında ilk kez ev alacak ve evlenecek olanlara 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek ödemeleri verilmektedir.

Devlet destekli hibe programları ile vatandaşlara hem tasarruf yapma hem de uygun fiyat avantajlarıyla konut sahibi olma avantajı sağlanıyor. İlk kez evlenecek olanlar 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz desteklerden yararlanabiliyor.

Devlet destekli konut hesabı nasıl açılır?

Devletin belirlediği prosedürler kapsamında bankalardan konut hesabı açanlar vatandaşlar birikim yaparak hibe olanaklarından yararlanabiliyorlar. Konut hesabı bulunanlar için devlet destekli hibe oranları hesap sürelerine göre düzenlenebilmektedir.

Konut hesaplarına ne kadar ödeme yapılacak?

Devletin belirlediği bankalarda konut hesabı açan bireyler hesap süresine göre hibe almaktadır. Buna göre;

36 – 47 ay arası vadeli devlet destekli konut hesabını açan veya birikim yapan kişiler devletin sağladığı yüzde 15 katkı ve ödenecek azami katkı tutarı 24 bin 171 TL,

48 – 59 ay arası vadeli devlet destekli konut hesabını açan veya birikim yapan kişiler devletin sağladığı yüzde 18 katkı ve ödenecek azami katkı tutarı 27 bin 645 TL,

60 ay vadeli devlet destekli konut hesabını açan veya birikim yapan kişiler devletin sağladığı yüzde 25 katkı ve ödenecek azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olmaktadır.

Devlet destekli hibe ödemelerinde başvuru şartları nelerdir?

Belirli bir süre para biriktirip devletin sağladığı hibe konut kampanyasından yararlanabilmek için kimlik kartıyla banka şubelerine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Devlet destekli konut hesapları hemen hemen bütün bankalarda bulunabilmektedir. Banka şubeleri üzerinden başvurularınızı tamamlayarak hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

Hibe hesabında nasıl işlem görür?

Devlet desteğiyle hibe olanaklarından yararlanıp konut almak isteyen vatandaşlar birikime koydukları parayı faize yatırabilmektedir. Kampanyadaki en önemli maddelerden birisi düzenli ödeme talimatı olmaktadır. Açmış olduğunuz hesaba toplu para yatırmak yerine aylık olarak düzenli olarak para yatırmanız istenir. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar içerisinden en az 36 aylık hesabı bulunan vatandaşlara geri ödemesiz maddi destekler sağlanır.

Yatırmış olduğunuz paranın hesapta kaldığı aya bağlı olarak kazanç artış gösterebilmektedir. Mevcut birikiminizi hesabınızda ne kadar uzun süre tutarsanız elde edeceğiniz kazanç da o kadar fazla olacaktır. Devlet destekli konut hesaplarıyla birikim yapabilir ve ev satın alma planınızı hayata geçirebilirsiniz.