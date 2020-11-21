Devlet destekli kaz yetiştiriciliğinden nasıl yararlanılır? Başvuru şartları nelerdir?

Kazlar, ördekler ve hindiler son yıllarda en yaygın hayvancılık olmuştur. Başlangıçta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde kaz çiftlikleri artmıştır. Devlet, kümes hayvanı çiftlikleri kurmak isteyen çiftçilere kaz yardımı sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığından 2020 yılında yapılan açıklamaya göre %75 iadesiz hibe desteği sağlanacak. Kaz yetiştiriciliği yöntemleri, Türkiye’de kaz yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği desteği ve maliyetleri, kaz çiftliği önekleri, kaz yetiştiriciliği kursları, kaz yetiştiriciliği ve satışı gibi konular oldukça merak edilmektedir.

Kaz Yetiştiriciliği Hibesi 2020

Aşağıda, devletten kaz yetiştiriciliği hibesi almak için gerekenler listelenmektedir.

Başvuru tarihi ilan edilen projeye başvurması,

Projenin gereksinimlerini karşılamalı,

Kaz çiftliği için hayvan alımı tamamlanmalıdır,

Kaz hibe ödemeleri alınmalı.

Devlet Kaz Yetiştiriciliği Desteği

Kaz yetiştiriciliği projesi resmî gazetede yayınlanmış ve son yıllarda yürürlüğe girmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu karar doğrultusunda izlenecek yollar için kılavuz yayınladı. Bildirim, başvuru formlarını ve belgeleri içerir. Bu ekler ile başvuru prosedürü İl Tarım ve Ormancılık müdürlüğüne sunulmuştur. Devlet tarafından finanse edilen hibe desteği;

Arı yetiştiriciliği, İpek böceği yetiştiriciliği, Damızlık ve ticari kaz yetiştiriciliği, Ticari hindi yetiştiriciliğini kapsamaktadır.

Kaz Yetiştiriciliği Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Öncelikle kaz yetiştiriciliği destek başvuru formunu doldurunuz. Ardından başvuru formunu yatırımın yapılacağı il Komutanlığına gönderiniz. İl bürosu, talebi aldıktan sonra kişi adına bir talep dosyası açacak ve dosyanın tarih ve numarasını belirtecektir. Kaz yetiştiriciliği için maksimum uygulama süresi 30 gündür. Belgeler tamamlandıktan sonra, tüm belgelerin bir nüshası il bürosunda, başvuru sahibine bir nüshası verilir.

Kaz Yetiştiriciliği Desteği Gerekli Belgeler

Devlet destekli kaz yetiştiriciliğinden yararlanmak için başvururken;

Hibe başvuru formu, Noter tarafından onaylanmış imza, Kimlik kartı Şirket sermaye yapısı, İkamet adresi Yatırımcıların yetkili yönetim kurulundan alabilecekleri yetki belgeleri

Olması lazımdır.

Kimler Kaz Yetiştiriciliği Desteğinden Yararlanamaz?

Devlet destekli kaz yetiştiriciliğinden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Gereksinimi karşılamayan kişiler kaz yetiştirme desteğinden yararlanamaz. buna göre;

SGK prim borcu olan kişiler, Diğer kuruluşlardan fon ve destek alan kişiler, Hibe kuruluşu ile ortaklığı olan kişiler, Faaliyetleri askıya alınanlar, Kötü şöhretli bir suçtan hüküm giyen kişi, İflas eden kişiler

Kaz Yetiştiriciliği Desteklenen İller

Kaz yetiştiriciliği devlet desteğinden faydalanamaz.

Kaz ve hindi için devlet bursu, Türkiye'nin tüm illerinde geçerli değildir. Hibe alabilmek için Bakanlık tarafından sağlanan illerde ikamet etmek veya bazı illerde projeyi uygulamak gerekiyor. Bu iller;

Kars ilinde; 1000 baş kapasiteli kaz yetiştiriciliği

Muş, Ardahan ve Kars illerinden biri ise; 500 hayvan kapasiteli ticari kaz çiftliği

Bingöl; 1000 hayvan kapasiteli bir hindi çiftliğine sahip olunmalıdır.

Bu illerden birine yönelik talepler, il veya il tarım ve orman müdürlüklerine yöneltilmelidir. Talep neticesinde olumlu cevap alınması durumunda; İnşaat veya tarım makineleri satın almak için yardım alınabilir. Bu hibenin oranı %75'tir. Bu, kişinin %25 ödeyeceği anlamına gelir. Ancak damızlık kaz yetiştirme kurumundan destek sağlanmaktadır.

Kaz Yetiştiriciliği Kursu

Kaz yetiştiriciliği kursları kaz sübvansiyonlarının en ilgi çekici konularından biridir. Bu kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayvancılıkla uğraşacak personel ile birlikte verilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir katılım sertifikası alacaklardır. Ancak, Kaz Hibe başvuru koşullarına kurs belgeleri dahil edilmemiştir.

Kaz Yetiştiriciliğine Hangi Kurumlar Destek Veriyor?

Destek açısından KOSGEB kaz yetiştiriciliğini desteklemiyor. KOSGEB, canlı hayvanlar için finansman veya destek sağlamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçilere hibeler, TKDK kaz çiftliği hibeleri bu sektörde faaliyet gösterenlere sağlamaktadır. Projeye katılan üreticiler 450.000 TL'ye kadar mali destek alabiliyor.

2020 Kaz Hibe Destekleri

2020 Kaz Fonu TKDK, 101 Nolu Eylem Planında kanatlı eti üretimi için hibe desteği sağlamış ve tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yapılan yatırımları desteklemiştir. TKDK Kırsal Kalkınma Desteği aşağıdaki konuları kapsar. Ayrıca TKDK'nın kaz sektörüne verdiği destek 125 bin avro ile sınırlandırıldı.

En az 350, en fazla 3.000 Kaz

En az 5.000, en fazla 50.000 Broyler

En az 1.000, en fazla 8.000 Hindi

TKDK Kaz Yetiştiriciliği Desteği Hibe

Tarım ve kırsal kalkınma destek kurumları tarafından sağlanan kaz hibe desteği için çağrı rehnerlerini takip edilmesi gerekir. Çağrı rehberi, desteğe ihtiyaç duyan illeri ve gerekli belgeler için ne zaman başvurulacağını belirtir. TKDK resmi web sitesinde ayrıca hibe ve teşvikler için başvuru yol haritası listelenmektedir. TKDK tarafından sağlanan destek, kümeslerin ve hayvan barınaklarının inşası ve modenizasyonu için kullanılabilir. TKDK'nın telefon numarası 444 85 35'tir.

Kaz Yetiştiriciliği ve Pazarlama

Kaz çiftliği kurulmadan önce civciv yetiştiriciliği, besi veya yumurta üretimi gibi alanlardan biri belirlenmelidir. Yumurta üretimi için etlik kaz alınmaması tavsiye edilir. Çin kaz yumurtası o kadar verimli değildir. Çin kazını geliştirmeyi 9 ayda, broyler kazları ise 4 ayda geliştirmeyi tamamlar. Kaz çiftliği kurmadan önce işletmenin pazarlamasını ve ne kadar para kazandıracağını dikkatlice hesaplamalısınız.

Önek Kaz Çiftliği

Kaz yetiştiricileri gibi uzmanlardan gelen bazı önerilerle çiftlik kurmadan önce planlama konusunda yardımcı olabilir. Hayvanların yaşayacağı iç ve dış alanların büyüklükleri hayvan sayısına göre belirlenmelidir. Mera alanı ne kadar geniş ve sulak alana ne kadar yakınsa, elde edilen avantaj o kadar büyük olur. Yiyecek olarak yulaf, yonca ve benzeri bitkileri yetiştirmek için ayrı toprağa ihtiyaç duyulacaktır. Bir parça yonca ve yulaf varsa, kazların tarlada otlatılmak üzere bırakılması, hatta altenatif otlatma için tarlanın ikiye bölünmesi önerilir. Kaz tarlaya girmeden iki gün önce su kesilerek kurutulmalıdır. Yetişkin kazlar için 50 santimetrekarelik bir barınağa ihtiyaç vardır.