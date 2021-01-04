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Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?

Devlet tarafından 2020 yılında hayvancılık ve toprakla ilgilenen çiftçilere verilen destekler neler olacak? Bu destekler hangi çiftçileri kapsıyor? Verilecek desteklerin miktarı ne kadar olacak?

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:28
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
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Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri

Çiftçilerimizin üretimlerini sorunsuz olarak sürdürebilmeleri için 2021 yılında da devlet tarafından destek verilmeye devam edilecek. Çiftçilere verilen desteklerden biri olan mazot parası arttırılırken devlet tarafından  ilk kez gübre parası verilmesi planlanıyor. 


Teşviklerden çobanlar ve et üreticileri de faydalanacak. Bu çerçevede çobanlara 5.000 TL maddi destek verilecek, 2021 yılında et üreten büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere hayvan başına 25 TL ile 600 TL arasında para yardımında bulunulacak.  


Aynı zamanda fındık üreticilerine de dekar başına 170 TL verilecek.


Çiftçilerimizi  yakından ilgilendiren teşvik haberinin detayları…

 

Devlet Tarafından  Çiftçilere Verilen Destek

Devletin çiftçilere verdiği hibeler ve çiftçilik destekleri;
• Genç Çiftçi Projesi:
Bu proje köyüne yerleşip kendi işini kurmak isteyen 24-30 yaş arasındaki gençler için planlanmış bir proje.  

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na yaptıkları başvuru onaylanan belirtilen yaş aralığındaki gençler  Ziraat Bankası’ndan tamamen geri ödemesiz 30 bin TL hibe alma şansına sahip oluyorlar.  
Gençlere parasal desteğin yanı sıra canlı hayvan desteği de verilen projenin amacı eğitimili ve bilinçli genç çiftçiler yetişmesini sağlamaktır. 
Projeye başvurmak için en az lise mezunu, 30 yaşından gün almamış ve TC vatandaşı olmak gerekmektedir. Bu koşullara sahip genç çiftçi adayı gençler hazırladıkları proje ile desteğe başvurabiliyor. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu projeye başvurmak isteyen kadın çiftçi adaylarına, teknik lise ya da üniversite mezunlarına, kendisinin veya ailesinin tarım işletmesi bulunan adaylara öncelik verilmektedir. 
• 30 BİN TL Faizsiz Destek
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sene de her sene olduğu gibi çiftçilere 30 BİN TL’ye varan faizsiz finansman desteği sunacak.

 

 

Öncelikle Esnaf Kefalet Kooperatiflerine başvuru yapan çiftçiler Halk Bankası tarafından gerçekleştirilen bu faizsiz krediden yararlanacaklardır.
Esnaf Kefalet Kooperatifleri tarafından başvurusu onaylanan çiftçiler 30 BİN TL yi almaya hak kazanıyorlar. 
Vakıfbank’a kredi talebinde bulunmak isteyen çiftçiler düşük faizle ihtiyaç duydukları miktarda kredi alabiliyorlar

 

• Hayvancılık ile uğraşanlara destek

 

2021 senesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere birçok hibe  sunulmaktadır. 
Sunulan bu hibelere başvuruda bulunmak isteyen çiftçilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşın, kesinlikle ÇKS’ye kayıt olmaları, il ve ilçe ziraat odalarında kayıtlarının bulunmaları, hayvancılık faaliyetlerini sürdürdükleri yere ait tapuya ya da kira sözleşmesine sahip olmaları, hayvan pasaportunu bulundurmaları gerekiyor.

 

Verilen Hibelere konu olan hayvancılık faaliyetlerinden en önemlileri özetle…

• Su ürünleri desteği:

Alabalık yetiştiriciliği, balık çiftliği gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren, su ürünleri kayıt sisteminde kayıtları bulunan, yetiştiricilik belgesi olan işletmeler; bu desteklerden faydalanabiliyorlar.
Devlet tarafından desteklenen alabalık, çipura, levrek gibi balıkları yetiştiren işletmeler, destek kapsamında 250 bin ve üstü üretimlerde kilo başına yaklaşık 0,75 kuruş destek alıyor.
Toplam üretim miktarı ve yetiştirilen deniz hayvanı verilen destek miktarını belirlemekte önemli rol oynuyor. 

 

• Arıcılık desteği:

 

Arıcılık işiyle ilgilenen çiftçilerimize 2003 yılında başlayan devlet desteği devam ediyor. 2021 yılında kovan başına 15 TL karşılıksız ödeme yapılması düşünülüyor. 
Bundan yararlanmak isteyen vatandaşların mutlaka Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve işletmenin en az 30 adet arılı kovana sahip olması gerekmektedir. 


Çoban istihdam desteği:

 

Bu kapsamda 2021 yılında çobanlara 5000 TL hibe verilmesi amaçlanıyor.

 

250 üzerinde koyun, keçi gibi küçükbaş hayvana sahip olan, hayvan çiftliğinde yaşayan ve sürü yetiştiriciliği eğitim ve sertifikası almış olan çobanlar bu destekten yararlanacaktır. 

 

Fiilen çobanlık yapmayan kişiler, devlet memurları, muhtar ve emekliler, 18 yaşından küçük olanlar ile SGK prim ödemelerini 30 gün ve tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler bu hibeden faydalanamayacak. 

 

• Buzağı ve Malak Desteği:

Bu destek kapsamında malak ve dişi mandalara hayvan başına 250 TL hibe verilecektir. 


Yukarıda bahsedilen desteklerin yanı sıra çiğ süt değerlendirme desteği, besilik erkek sığır desteği, hayvan başı ödeme, aşı desteği, süt primi, koyun ve keçi desteği gibi destekler de devlet tarafından çiftçilere sunulan diğer desteklerden bazılarıdır.  

 

• Tarım Destekleri:

 

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan ve tarımcılıkla uğraşan  kişiler, tarım desteklerinden faydalanabiliyor. 

 

Çiftçilerin bu desteği almak için mutlaka il ve ilçe ziraat odalarına kayıtlı olmaları, ekip diktikleri alanın tapusunu ve ya kira sözleşmesini ve ilgilendikleri tarımcılık faaliyetlerini öncesinde ziraat odalarına bildirmiş olmaları gerekmektedir

 

Hibe miktarı, ekilen ürüne göre farklılık gösteriyor.

 

Vatandaşın en çok hibe istediği destekler arasında ÇATAK desteği, sertifikalı fidan ve fide üretim/kullanım desteği, organik tarım desteği, mazot, gübre ve toprak analiz desteği,  fındık bazlı gelir desteği, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği gibi destekler yer alıyor.

 

• Fındık bazlı gelir desteği:

 

Bu destek kapsamında  çiftçiye dekar başına 170 lira destek verilecektir.
Desteğe başvuracak çiftçilerin ÇSK’nın yanı sıra Fındık Kayıt Sistemi’de kayıtlı olmaları, önceden kayıtlı olanların kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir

 

Bu destekten Devlet kurumları ve ortakları, hiçbir şekilde yararlanamıyor.

Organik Tarım Desteği:

2020 yılında bu destek kapsamında  çiftçilere kategoriye göre dekar başına 5-70 TL arasında değişen hibelerin verilmesi düşünülüyor. 
Bu kapsamda organik gübre kullanacak çiftçilere  dekar başına 10 TL karşılıksız devlet ödemesi yapılacaktır.
Devletin Çiftçiye Verdiği Mazot Desteği
Bu destekle birlikte buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale yetiştiren üreticilerin dekar başına 19 lira mazot, 8 lira gübre desteği alması amaçlanıyor.

 

20 ilde 553 bin 326 üreticiye verilmesi amaçlanan bu destekten faydalanmak isteyen çiftçilerin mutlaka ÇFS kayıt sistemine kayıtlı olmaları ve  Tarım il ve ilçe müdürlüklerine  dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

 

Çiftçilere Destek Veriliyor Mu?

Çiftçilik ile ilgilenen ve bu desteği almak isteyenlerin merak ettiği soruların başında gelen  çiftçiye destek verilip verilmediği ve destek ödemesi yapılıp yapılmadığıdır. Çiftçilik işi  ile uğraşan kişilere devlet tarafından birçok ücretsiz destek ve sıfır faizli kredi verilmektedir.

 

Çiftçilere Destek Ödemesi Ne Zaman?

Tarım Bakanlığı tarafından belli dönemlerde çiftçilere destek ödemesi ve hibeler yapılmakta ve Bakanlık resmi sitesinde yayınlanarak ödenmektedir.  Çiftçiye yapılan ödemeler tarımsal destek ödemesi olarak açıklanarak yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 04.01.2021 00:28
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