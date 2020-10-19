Devlet desteği ile fabrika sahibi nasıl olunur?

KOSGEB Girişimci Destek Programları

KOSGEB Yeni Girişimci Programı, yeni kurulan şirketlerin ayakta kalmasına destek sağlıyor. Bu programlar, ülkedeki girişimci sayısını artırmayı ve kendi işyeri sahibi olmak isteyen girişimci adaylarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Girişimciler öncelikle KOSGEB'in işinizi destekleyip desteklemediğini anlamalıdır. Girişimci programı için e-devlet eğitim programına katılmalıdır. Eğitimler online yapılacağı için herhangi bir zaman sınırı yoktur. Siteye giriş yaparak istediğiniz zaman eğitimi tamamlayabilirsiniz. Program, İleri Girişimci Programı ile ihracat yapabilen ve marka haline gelebilen yenilikçi firmaları artırmayı hedefliyor. KOSGEB kurulu tüm işyerlerini desteklemez. Departman analizi için iş fikrinin bir parçası. Bu bölümde ayrıca ana sektörler, alt sektörler, müşteri potansiyeli, yatırım, piyasa koşulları ve müşteri analizleri de belirtilmektedir. Bu bölüm, kime, ne satacaksınız, neden sizden alacaklar, ürün veya hizmetinizi beğenen müşterilerin özellikleri nelerdir gibi sorulara cevap verecektir. Sıfırdan boş bir proje yazabilir veya önekler kullanabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim,

Madencilik,

İlaç,

Tarım,

İmalat,

Gıda,

İnşaat,

Kozmetik,

Giyim,

Ulaştırma ve Konaklama,

Gıda ve Yiyecek,

Elektronik Alet Onarımı, Araç Bakım ve Onarımı,

Kültür, Eğlence, Sanat, Spor,

Diğer hizmet faaliyetleri araştırılmalı ve girişimci kendisine en uygun olduğunu düşündüğü mesleği seçmelidir.

Sıfırdan Fabrika Kurmak

Yatırım gerektiren tüm büyük işletmelerde, bir girişimcinin yapması gereken ilk şey bir iş planı oluşturmaktır. Daha sonra faaliyet alanı belirlenmeli, gerekli hammaddelerin nereden temin edileceği, üretimde ne kadar hammadde kullanılması gerektiği, işyerinde kaç kişinin çalıştırılması gerektiği gibi detayları çalışmalı ve değerlendirmelisiniz. Daha sonra finansal kaynaklar açıklanmalı ve bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. Maliyet, kâr marjı ve fiyat hesaplandıktan sonra işletme için bir proje hazırlamak gerekir. Fabrika işletimi için gerekli kurumlardan alınacak konular çalışıldıktan ve tüm detaylar göz önünde bulundurularak proje hayata geçirilmelidir. Üretimi sürekli kılmak için bir sonraki plan her zaman olmalı ve meydana gelen kesintilerin nasıl ortadan kaldırılacağını her zaman düşünmelidir.

Fabrika kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler;

İşyerini üretim ve İşletme talebine göre açmak,

Çeşitli yatırım alanlarını araştırmak ve en uygun yatırım türünü seçmek,

Fabrika kurarak, sonradan kiralanabilecek bir yapı oluşturmak,

Yatırımlar için inşa edilen fabrikaların istenilen sektöre uygun olarak inşa edilmesi,

Fabrikayı kurmadan şirketleşmek önemlidir.

Su ve elektrik ile ilgili belgelerin düzenlenmesi,

Fabrikanın üretiminin çevre sağlığına zarar vermeyeceğine dair temiz sertifika alınması,

Fabrika, şehir ve konut yönetmeliklerine uymalıdır.

KOSGEB Fabrika Desteği

İşletme sahibi olmak isteyenlerin öncelikle uygulamalı girişimcilik eğitimine katılarak eğitimlerini tamamlamaları ve şirketin resmi kuruluşu için gerekli vergi bürosu ve ticaret odası kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra bu belgeleri KOSGEB'e kaydettirmeleri gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra, yeni girişimci desteği için başvurabilir ve uygun görürseniz makine, ekipman ve yazılım destek ücretlerinin erken ödenmesini talep edebilirsiniz. Erken ödeme talep edemezsiniz çünkü geleneksel girişimci desteği bunu gerektirmez. Üst düzey girişimcilerin desteğiyle, başvurunuzu değerlendirmek ve kararı size iletmek için kurulun toplanması ortalama 3 ay sürmektedir. Bu 3 ay boyunca personeliniz varsa, kira ve diğer masrafları yönetmek için paranızın olması gerekir. Proje onaylandıktan sonra,% 50 erken ödeme alacaksınız ve makine, ekipman ve yazılım desteği kurmak için yeterli paranız olmalıdır. Girişimcilere sağlanan bu desteğin amacı, girişimciler tarafından kurulan yeni girişimlerin uzun vadede ayakta kalmasını sağlamaktır. Sıfırdan fabrika kuranlar için toplam makine, teçhizat ve yazılım desteği tutarı 300.000 TL olup, KOSGEB'in verdiği desteklerden biridir.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği Miktarları;

Düşük ve orta teknolojili işletmeler için: 100.000 Türk Lirası.

Orta ve yüksek teknoloji işletmeleri için: 200.000 Türk Lirası.

Teknik seviyesi daha yüksek olan işletmeler için: 300.000 Türk Lirası.

KOSGEB ARGE ve KOBİ Fabrika Açma Destekleri

Öncelikle uygun girişimcilik eğitimlerine katılmak ve girişimcilik sertifikası almak için sertifika almak,

İşletme açarak, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak ve KOBİ ekstresini doldurmak,

İş projeleri oluşturmak için derste öğretilen bilgileri kullanın,

Projenin KOSGEB yetkilileri tarafından kabul edilmesini sağlamak.

KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz krediler ve hibe desteği çeşitli programlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Birçok girişimci kendi işine sahiptir ve iş kurma sübvansiyonlarıyla desteklenmektedir. İş adamlarına, KOBİ'lere ve şirketlere iş kurma, fabrika açma ve üretim atölyeleri gibi pek çok faaliyet alanında Ar-Ge desteği sağlamaktadır. Destekle, üretim atölyeleri açabilir ve iş yapabilirsiniz. Hibe desteğinden yararlanma koşullarını sağlayan her girişimci destekten rahatlıkla faydalanabilir.

Tüm bu koşulları sağlayan girişimciler, işlerini desteklemek için toplamda 150.000 Türk Lirasından fazla hibe alabilirler.

KOSGEB Hibe Destekleri Nasıl Alınır?

İş kurmak isteyen girişimciler uygulama eğitim kursuna katılarak 70 saatlik derslere katılırken, bir yandan girişimciler şirket kuruluş sürecini tamamlarken bir yandan da iş planı hazırlayarak projelerini KOSGEB yönetim kuruluna anlattılar. Proje onaylandıktan sonra girişimci 50.000 Türk lirası hibe ve 100 Türk lirası kredi almaya hak kazanır. Hibe ve kredi desteğinden yararlanmak için son 1 yıl içinde işletme sahipleri veya diğer şirketlerle ortaklık kurmamalı ve şirket açmamalı veya kapatmamalısınız. KOSGEB katkısından yararlanıp başka bir şirkette işçi olarak çalışmak imkansızdır Girişimci, BAĞ-KUR primlerini kurduğu şirket aracılığıyla ödemelidir.

KOSGEB Tarafından Denetleme Yapılır mı?

KOSGEB girişimcilere destek vermesinin ardından, destek alan girişimciler, KOSGEB yetkilileri tarafından uygulanan plan sırasında iki yıllık bir incelemeden geçecek. Özel durumlarda (iflas, KOSGEB'den yasadışı yollarla kredi satın alan girişimciler, malzemenin kötüye kullanılması, suiistimal veya benzeri kötü davranışlar gibi) girişimcilerden birlikte alınmaz. Paranın ödenmemesi durumunda, icra prosedürleri uygulanacaktır.

Anahtar Teslim Fabrika Kurulumu Desteği

KOSGEB hibeleri ve faizsiz kredi ile fabrika kurmak isteyenlerin yanı sıra Bilim ve Sanayi Bakanlığı, yeni bir işyeri açmak isteyenlerin sunduğu anahtar teslim ile fabrika açabiliyor. Bakanlık, organize sanayi bölgelerinde fabrika, iş ve tesis oluşturmak ve istihdam oranı yüksek sektörlerden girişimcilere bu hizmeti vermek isteyenler için anahtar teslimi fabrikalar kurulacağını duyurdu. Bu devlet desteğinin, özel sektörün tüm tüccar, çiftçi ve çalışanlarına verilecek mevcut destek türlerinden biri olacağı, yüksek istihdam sağlayacak bir şirket kurmak isteyenlerin bu hibe kredisinden yararlanarak girişimcilerin yararlanmasını sağlayacağı belirtildi. Böylelikle amacı devletin organize sanayi bölgelerinde kurduğu anahtar teslimi fabrikalarda çok sayıda işçi istihdam edecek sektörlerde çalışarak daha fazla kişinin istihdam edilmesini sağlamaktır. Bu desteğin temel amacı işsiz sayısını azaltmaktır. Ekonomik seferberliğin sağlanması ve yerli üretimi artırma hedefini destekleyen girişimciler, hazırladıkları projelerden yararlanabilecekler. Bazıları, bu amaçla hazırlanan ticari projeler karşılığında fabrika kurma ve iş kurma konusunda destek isteyen girişimcilere sağlanacağını söylüyor.