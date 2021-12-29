Devlet desteği alarak iş nasıl kurulur? İş kurarken devlet desteği alma şartları neler?

Elinizde çok güzel bir proje ile devlet desteği de alarak iş kurmak istiyorsanız bazı kurum ve kuruluşlar sizlere bazı şartları yerine getirmeniz durumunda bazı destekler sağlayabilir. Devlet desteği almak için hangi şartları yerine getirmek gerekir? İş kurmak için devlet desteklerine nasıl başvurulur?

Devlet desteği alanlar işletmelerini büyüttükçe daha çok kredi ve finansman kaynağını devletten almaya devam ederler ve işletmeleri daha da büyür. Günümüzde devletten kredi alarak veya destek alarak işlerini büyüten kişileri görüyoruz. Bizde sizler için iş kurarken devletten hangi destekler nasıl alırız şimdi gelin hep birlikte inceleyelim.

Destek almak istiyorsanız ilk yapmanız gereken hangi kurumların iş kurarken destek verdiğine bakmalısınız. Daha sonra da bu kurumlara başvuruda bulanabilirsiniz. KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği aracılığı ile devlet destek alabilir ve kendi işinizi kurabilirsiniz.

Ülkemizin önde gelen kurumları olan bu kurumlarda en çok destek başvurusu yapılan KOSGEB'tir. KOSGEB Sanayi ve Teknololji Bakanlığı'na bağlıdır. Kolay kredi olanakları iş kurarken verilen karşılıksız paralar yani hibeler gerekli şartları yerine getirdikten sonra hızlı bir şekilde iş kurma sürecini tamamlayabilirler.

Devlet desteğine başvurmak için ik önce 18 yaşını bitirmeniz gerekiyor. Girişimcilik sertifikası olan kişiler bu desteğe başvurabilir. Girişimcilik sertifikası ise KOSGEB tarafından verilen eğitimler neticesinde verilir. Başvuran kimse ülke dinamiklerine reel sektöre de ayrıca hakim olmalıdır. Yapacağın işin haftalık, aylık, yıllık iş planlarını muntazam bir şelilde hazırlamalıdır. Eğer ki etkileyici iş planınız yok ise girişimcilerin sermayeleri dikkate alınmaz. Başvuru neticesinde yapılan kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Saydığımız kurulları yerine getirenler destek başvurusunda bulunabilir.

İş kurarken devlet desteği almak için bir diğer şart ise yalnızca üretim ve imalata dayalı sektörler bu desteklerden yararlanabilir. Yani hizmet sektörü bu desteklerden faydalanamazlar. Şu sektörlere destek verilir; " İş kıyafeti üretimi yapan işletmeler, çanta imalatı yapmak, hazır yemek imalatı yani catering, Elektirk enerjisi üretmek, Yiyecek ve içecek üretimi, ekmek üretimi yapan işletmeler yani ekmek fırını, Tekstil imalathanesi açmak, ev tekstil ürünleri üretmek, sağlık medikal üretmi yapan işletmeler, doğal kozmetik ürünlerinin satışını yapmak, seyahat işletmesi açmak, madencilik ve taş ocağı açmak bu iş dallarında iş kurabilme imkanına sahiptir.

İş kurmak isteyenlerin en çok başvurduğu kurumlardan olan KOSGEB'e ise başvurmak için şartlar ise şunlardır; Okuma yazması bilmesi gerekiyor, 18 yaşına gelmeniz lazım. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamlısınız. Kurum ayrıca daha önce herhangi bir desteğe başvuruda bulunamazsınız. Eğer destek almak istiyorsanız başka yerde çalışmamalısınız. Yasadılı örgütlere üyeliğiniz bulunmamalıdır. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı ceza alıp cezaevinde yatmamanız gerekiyor. En son olarak ise devlete hiçbir vergi borcunuz olmamalı. Bu kurallara uyanlar KOSGEB'e başvurur ve işinizi kurarsınız. Ama ilk önce iş yeri açma belgesi almalısınız.

KOSGEB'ten kredş almak için ise bazı eğitimlerden de almak gerekiyor. Bu eğitimler bir eğitim gerekiyor bazende iki tane eğitim gerekiyor. Geleneksel bir iş kurmak istiyorsanız geleneksel girişimcilik eğitimi alacaksınız. İleri bir iş kurmak istiyorsanız o zamanda ileri girişimcilik eğitimi alacaksınız. Bu eğitimlere başvurmak için e devlet şifreniz olmanız yeterli. Bu girişimcilik belgesi ise zorunlu bir belgedir.

Eğer ki sigorta ve vergi desteklerinde yararlanmak istiyorsanız sigortalanacak gerçek kişinin ise ilk defa sigortalanacak olması lazım. İşe başlayan kişinin işe başlama tarihi kanuni süre içerinde bildirilmelidir. 18 yaşını doldurmalı ve 29 yaşını geçmemelidir. Atılımcı kişi kendi işini yapmalı ve bu işin başında olmalıdır. İşe akrabalar alınmamalı. Başka bir işletmeye ise daha sonra ortak olunmamalı. Vergi dairesinden istisna belgenizi almanız yeterli olacaktır.

İş kurmak için diğer bir finansman kanalı da ülkemizin önde gelen üç kamu bankasıdır. Bu bankalar sizlere nakit olarak destekler verir. Bu destekler ucuz finansman yani kredidir.

Halkbank genç girişimci kredisi, cesur girişimci kredisi, usta girişimci kredisi ve mucit girişimci kredisi altında dört tane kredi imkanı sunar. Bu kredilere başvurmak için en yakın şubeye giderek bilgi alabilirsiniz. Şartları sağlananlara kredi imkanı banka tarafından sağlanır.

Ziraat Bankası ise bireysel girişimci kredisi, ortaklı işyeri kredis ve kadın girişimcilere verilen kredi olmak üzere üç tane kredi sağlar. En yakın şubeye gidip bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank'ta iş yeri açma kredisi verir. İş yeri, dükkan, depo ve mağaza gibi taşınmazların alımında bu krediden yararlanılabilir. Sicili temiz ve kredi notu yeterince yüksek olan girişimciler kolayca bu krediyi alabilir. Alınan dükkanın ekspertiz değerinin ancak %75’i kadar kredi verilir. Vakıfbank’ın belirlediği faiz oranı ise %1,65’tir.