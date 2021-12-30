Devlet 2000 TL’ lik destek imkanı sunuyor. Belirtilen bu nakit para desteği almak için ne yapılmalı?

Uzun süredir covid-19’a karşı bir mücadele vermekteyiz. Bu süreçte vatandaş maddi ve ruhsal anlamda zor durumlardan geçmektedir. Oluşan bu yetersizliklerden dolayı devlet ihtiyacı olan vatandaşın yine yanında olmak istiyor. Devlet tarafınca ticaret anlamında yaşanması itibariyle yaşanan mali kayıpların geri kazanılması adına ciro kayıp destekleri başvuru süreci en son 1 Mayıs 23:59 tarihine kadar uzattıkları açıklandı.

Bunun akabinde Ticaret bakanlığı yönünden şubat ayında yapılan Cumhurbaşkanı kararına açıklama bünyesinde pandemiye karşı mücadele de bulunan halk için önlemler katmanında hareketlerinde kısıtlama yapılarak yiyecek ve içecek gibi alanlar için, katma değer vergi muafiyeti olanlar dikkatleri çekmektedir.

Ek olarak ise yayınlanan bildirgede belirtildiği gibi covid-19 süresi boyunca işlerine devam edenler, 27 Ocak 2021 tarihi itibari sağlanabilecek durumda şekilde faal mükellefiyetlerinden etkilenmeye gidilecek.

2019 yılını da içine dahil eden bu durum ciro kazançlarının 3 milyon TL ve daha altında olmasına rağmen söz konusu olan yıl içerisinde 2020 takvim yılı içerisinde ciroların %50 payında azalma yaşanan işletmelerde ciro kaybının desteği anlamında bir ödeme sağlanarak bunun geri ödemesin istenmeyecek şekilde hibe desteği niteliği taşıyacak.