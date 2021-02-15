Denizbank’tan emeklilere kredi müjdes

Borçlu olan emekli müşteriler için Denizbank transfer kredisi veriyor. Kredi kartı, kredi borçları kapsamında tüm borçlar için emekli müşteriler fırsat sayesinde tüm borçlarını tek bir bankada toplayabiliyor. Denizbank’ın vereceği bu kredi için kefil ya da ek şart istenmiyor. Gereken tek şart emekli maaşının Denizbank’tan alınıyor olması.

Yaşadığımız salgından ötürü kredi kullanma mecburiyetinde kalan vatandaşlar için Denizbank yeni bir müjde verdi. Denizbank’ın borç kapatma için sunduğu fırsatta, en düşük oranda ihtiyaç kredisi faizinden daha da düşük faiz oranı ile borç kapatma kredisi alınabilecek. Bu kampanyadan yalnızca emekliler yararlanabilecek. Borcu olan ve bu borcu bir arada toplayıp tek seferde kapatmak isteyenler için şart aranmıyor.

Denizbank’tan emeklilere kefilsiz şartsız kredi

Denizbank’ın sunduğu bu kredi fırsatından yararlanmak için kefil ya da şart istenmiyor. Yalnızca emekli olunmalı ve emekli maaşı Denizbank’tan alınmalı. Borç kapatma kredisi için faiz oranı ise %1,24’ten başlamaktadır. Denizbank’ın normal şartlarda en düşük kredi faiz oranı ise %1,33’tür.

Emekli müşteriler bu fırsattan 12 ay vade ile yararlanabilirler. Faiz oranı vade sayısına göre değişmektedir. Vadeyi uzatmak isteyenlerin faiz oranı da %1,39 olur. Bu kampanya da vade 13 ay ile 36 ay arasıdır.

Başvuru için;

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekli müşteriler yakınlarındaki Denizbank şubesine gidip başvuru yapabilirler. Müşterilerin alması gereken belgeler ise nüfus cüzdanı ve fotokopisi, gelir belgesi, ikamet belgesi, kişinin adına düzenlenmiş herhangi bir faturadır.