Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!

Denizbank emekliler için borçlarını kendi bünyesine taşıyor. Transfer kredisi bünyesinde sağlanan kredi ile beraber vatandaşlar kredi çekerek borçlarını kapatma imkanına sahip olabiliyorlar. Banka borçları ile beraber maaşında Denizbank’a taşınması ile sağlanan krediye başvurular ise şubeden yapılabildiği gibi intenet üzerinden de yapılabilmektedir.
Kredi 1000-100.000 TL arasında verilebilmektedir. 5 aya kadar vadeli olan kredinin bir kereliğine 3 aylık taksit öteleme imkanı da bulunmaktadır.
Borç Transfer Kredisi Faiz Oranları
TABLO
Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar
12 Ay 10.000 TL 0,84 888,94 TL 10.667,24 TL 165 TL
24 Ay 20.000 TL 0,86 945,06 TL 22.681,44 TL 295 TL
36 Ay 30.000 TL 0,99 1.029,17 TL 37.050,01 TL 395 TL
60 Ay 50.000 TL 1,09 1.207,84 TL 72.470,48 TL 570 TL
TABLO
Borç Transfer Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Kimlik belgesi
Başvuru formu
Gelir belgesi
İkametgah belgesi