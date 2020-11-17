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Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!

Denizbank emeklilere özel hem borçlarını hem maaşını taşıyabileceği transfer kredisi sunmaktadır. 1000 liradan 100.000 liraya kadar değişebilen kredinin faiz oranları ise 0.84'ten başlamaktadır.

17 Kasım 2020 Salı 22:17
Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!
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Denizbank emekliler için borçlarını kendi bünyesine taşıyor. Transfer kredisi bünyesinde sağlanan kredi ile beraber vatandaşlar kredi çekerek borçlarını kapatma imkanına sahip olabiliyorlar. Banka borçları ile beraber maaşında Denizbank’a taşınması ile sağlanan krediye başvurular ise şubeden yapılabildiği gibi intenet üzerinden de yapılabilmektedir.

Kredi 1000-100.000 TL arasında verilebilmektedir. 5 aya kadar vadeli olan kredinin bir kereliğine 3 aylık taksit öteleme imkanı da bulunmaktadır.

Borç Transfer Kredisi Faiz Oranları

TABLO

               Kredi      Faiz Oranı*         Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar

12 Ay     10.000 TL          0,84       888,94 TL            10.667,24 TL      165 TL

24 Ay     20.000 TL          0,86       945,06 TL            22.681,44 TL      295 TL

36 Ay     30.000 TL          0,99       1.029,17 TL        37.050,01 TL      395 TL


48 Ay     40.000 TL          1,05       1.115,66 TL        53.551,90 TL      460 TL

60 Ay     50.000 TL          1,09       1.207,84 TL        72.470,48 TL      570 TL

TABLO

Borç Transfer Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kimlik belgesi

Başvuru formu

Gelir belgesi

İkametgah belgesi

 

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:17
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Anahtar Kelimeler:
DenizbankTransferkredisi
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