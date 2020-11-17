Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!

Denizbank emekliler için borçlarını kendi bünyesine taşıyor. Transfer kredisi bünyesinde sağlanan kredi ile beraber vatandaşlar kredi çekerek borçlarını kapatma imkanına sahip olabiliyorlar. Banka borçları ile beraber maaşında Denizbank’a taşınması ile sağlanan krediye başvurular ise şubeden yapılabildiği gibi intenet üzerinden de yapılabilmektedir.

Kredi 1000-100.000 TL arasında verilebilmektedir. 5 aya kadar vadeli olan kredinin bir kereliğine 3 aylık taksit öteleme imkanı da bulunmaktadır.

Borç Transfer Kredisi Faiz Oranları

TABLO

Kredi Faiz Oranı* Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar

12 Ay 10.000 TL 0,84 888,94 TL 10.667,24 TL 165 TL

24 Ay 20.000 TL 0,86 945,06 TL 22.681,44 TL 295 TL

36 Ay 30.000 TL 0,99 1.029,17 TL 37.050,01 TL 395 TL

48 Ay 40.000 TL 1,05 1.115,66 TL 53.551,90 TL 460 TL

60 Ay 50.000 TL 1,09 1.207,84 TL 72.470,48 TL 570 TL

TABLO

Borç Transfer Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kimlik belgesi

Başvuru formu

Gelir belgesi

İkametgah belgesi