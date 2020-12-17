Denizbank'tan çiftçinin yüzünü güldürecek haber! 180 ay vadeli kredi veriyor

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşları sevindirecek haber Denizbank'tan geldi. Tarım alanında sağladığı Benim Bahçem Benim Tarlam isimli kredi ile uygun faiz oranları ve vadeler ile kredi sağlayan banka, hasat döneminde ödeme kolaylığı sağlıyor. Tarım alanında çalışan kişilere verilen kredinin tam 15 yıl yani 180 ay vadesi bulunuyor.

Ayrıca 15 yıl vadeli kredinin ödemelerinin de hasat döneminde yapılması gibi bir kolaylık sağlanıyor. Yılda bir defa alıanbilen kredi için bazı şartlarında yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlardan birisi de arsaları bulunan kişilerin arsalarını parçalara bölmemesi ve topraklarını koruması.

15 yıl vade ile sağlanan kredinin %1.05 faiz oranı bulunurken kredi ayrıca toprağın boyurtunun büyüklüğüne göre de değişiyor. Çitfçiye destek olarak üretimin arttırmasının ve verimliliğin maksimuma ulaşmasının hedeflendiği kredi ile ayrıca kredi puanı da aranmıyor. Benim Bahçem Benim Tarlam projesi ile 15 yıl vade ile %1,05 faiz oranlı kredinin çiftçinin ve toprak sahibi olan kişilerin üretimi arttıracağı tahmin ediliyor.