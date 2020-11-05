Denizbank SMS ile kredi kartı başvurusu

Müşteri portföyünü günden güne geliştiren Denizbank 707 şubesiyle hizmet vermektedir. Denizbank kredi kartları müşterilerin önerileri ve talepleri ile geliştirilerek piyasaya sürülüyor. Müşterilere aidatsız olarak sunulan Denizbank kredi kartları, Bonus markası altında birleştirilmiş ve tüm Bonus kampanyalarından yararlanma şansı sunmaktadır.

Deniz Bonus kredi kartı başvurusu

Denizbank’ın en çok tercih edilen kredi kartı Deniz Bonus kredi kartıdır. Harcamalarda bonus kazandıran kart aynı zamanda uzun taksit seçenekleri ve taksitli nakit avans imkanı ile dikkatleri çekmektedir. Kart ile 250 TL’ye kadar temassız işlem de yapabilirsiniz.

Deniz Bonus kredi kartına sahip olmak isteyen kişiler;

Denizbank şubelerinden,

Denizbank İntenet Bankacılığı üzerinden,

Denizbank ATM’lerinden,

0850 222 0 800 numaralı Denizbank İletişim Merkezi’nden,

Mobil Deniz uygulamasından,

Deniz Kartım uygulaması ile kredi kartı başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında cep telefonunuzdan SMS ile ‘’KKART’’ boşluk ‘’TC Kimlik Numarası’’ yazarak 3280’e kısa mesaj göndererek başvurularını yapabilirler.

Denizbank Net Kart başvurusu

Net Kart, Denizbank’ın aidatsız kredi kartı ürünüdür. Net Kart da Deniz Bonus’da olduğu gibi 250 TL’ye kadar temassız olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu kart sahipleri bonus kampanyalarından ne yazık ki yararlanamamaktadır.

Net Kart sahibi olmak isteyen kişiler;

Denizbank şubelerinden,

Denizbank İntenet Bankacılığı üzerinden,

Denizbank ATM’lerinden,

0850 222 0 800 numaralı Denizbank İletişim Merkezi’nden,

Mobil Deniz uygulamasından,

Cep telefonundan SMS ile ‘’NET’’ boşluk ‘’TC Kimlik No’’ yazarak 3280’e kısa mesaj göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Afili Bonus

Afili Bonus kartı Denizbank Bonus kredi kartının tüm özelliklerini taşımaktadır. Bunun yanında kendine özel ayrıcalıkları bulunan Afili Bonus ile Pazar kahvaltılarında, hafta sonu kültür sanat aktivitelerinde %30 daha fazla bonus puan kazanabilirsiniz.

Taraftar kartlar

Denizbank kredi kartı başvurusu sırasında Bonus kredi kartının tüm özelliklerini taşıyan ve bunun yanında taraftarı olduğunuz takıma özel ek ayrıcalıkları bulunan taraftar kartı da bulunmaktadır.

D-Şarj Bonus kredi kartı başvurusu

Denizbank tarafından gençlere özel oluşturulan D-Şarj Bonus kart ile bonus kartın bütün avantajlarından yararlanmak mümkündür. Alışverişlerde taksit yaptırma, bonus kazanma ve nakit avans çekme özellikleri bulunan D-Şarj ile 250 TL’ye kadar temassız alışveriş yapabilirsiniz.

D-Şarj Bonus kredi kartı sahibi olmak isteyen kişiler:

Denizbank şubelerinden,

Denizbank İntenet Bankacılığı üzerinden,

Denizbank ATM’lerinden,

0850 222 0 800 numaralı Denizbank İletişim Merkezi’nden,

Mobil Deniz uygulamasından,

Cep telefonundan SMS ile ‘’DSARJ’’ boşluk ‘’TC Kimlik No’’ bilgileri yazılarak 3280’e kısa mesaj göndererek başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.