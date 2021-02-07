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Denizbank SGK prim borcu olanlara emeklilik kredi kampanyası

Denizbank emeklilik kredisi faiz oranları ne kadar? Denizbank'tan emeklilik kredisi nasıl çekilir? Denizbank emeklilik kredisi faiz oranı nasıl hesaplanır? Denizbank emeklilik kredisiyle emekli olmak mümkün mü? Prim borcu olmasından dolayı emekli olamayan vatandaşlara Denizbank'tan emeklilik kredisi müjdesi geldi. Herke Denizbank emeklilik kredisi faz oranlarını ve hesaplamalarının nasıl yapıldığını merakla araştırıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 08:06
Denizbank SGK prim borcu olanlara emeklilik kredi kampanyası
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Denizbank’tan SGK emekliliği İçin Kredi!

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli olmak için prim borcu olan vatandaşlar için bazı bankalar kredi kampanyası başlattı. Prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlar bu kampanyalardan yararlanarak emekli olabilme şanslarını yakalayabilirler. Bunun yanı sıra Denizbank tarafından sunulan SGK, Bağ-Kur emeklilik kredisi kampanyasında müşterilerden herhangi bir şart sağlamalarını istemiyor. Kefilsiz ve şartsız olarak kredi çekme imkanı sunuyor. Bu yeni kredi kapsamında %1.59 faiz oranı ile emeklilik için kredi çekerek prim borcu olan vatandaşlar ödemeleri gereken prim borçlarını çekecekleri %1.59 faiz oranlı krediyle kapatarak emekli olabilecekler.

Aşağıdaki kredi seçeneklerine göre prim borçlarını kapatmak için kredi çekecek olan vatandaşlar için kredi tutarları ve faizlerine bakarak kendilerine uygun olan emeklilik kredisini kullanabilirler.

İşte kredi miktarları ve faiz oranları hesaplaması;

5.000 TL önek kredi hesaplaması

5.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 470,48 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 5.645,76 TL olarak hesaplanıyor.

5.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 261,97 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 6.287,28 TL olarak hesaplanıyor.

5.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 193,65 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 6.971,40 TL olarak hesaplanıyor.

10.000 TL önek kredi hesaplaması

10.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 940,96 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 11.291,52 TL olarak hesaplanıyor.

10.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 523,93 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 12.574,32 TL olarak hesaplanıyor.

10.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 387,31 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 13.943,16 TL olarak hesaplanıyor.

15.000 TL önek kredi hesaplaması

15.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.411,43 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 16.937,16 TL olarak hesaplanıyor.

15.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 785,90 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 18.861,60 TL olarak hesaplanıyor.

15.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 580,96 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 20.914,56 TL olarak hesaplanıyor.

20.000 TL önek kredi hesaplaması

20.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.881,91 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 22.582,92 TL olarak hesaplanıyor.

20.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.047,86 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 25.148,64 TL olarak hesaplanıyor.

20.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 774,61 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 27.885,96 TL olarak hesaplanıyor.

30.000 TL önek kredi hesaplaması

30.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 2.822,87 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 33.874,44 TL olarak hesaplanıyor.

30.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.571,80 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 37.723,20 TL olarak hesaplanıyor.

30.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.161,92 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 41.829,12 TL olarak hesaplanıyor.

40.000 TL önek kredi hesaplaması

40.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 3.763,83 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 45.165,96 TL olarak hesaplanıyor.

40.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 2.095,73 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 50.297,52 TL olarak hesaplanıyor.

40.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.549,22 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 55.771,92 TL olarak hesaplanıyor.

50.000 TL önek kredi hesaplaması

50.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 4.704,78 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 56.457,36 TL olarak hesaplanıyor.

50.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 2.619,66 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 62.871,84 TL olarak hesaplanıyor.

50.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 1.936,53 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 69.715,08 TL olarak hesaplanıyor.

60.000 TL önek kredi hesaplaması

60.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 5.654,09 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 67.848,98 TL olarak hesaplanıyor.

60.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 3.152,18 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 75.652,27 TL olarak hesaplanıyor.

60.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 2.332,86 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 83.982,57 TL olarak hesaplanıyor.

70.000 TL önek kredi hesaplaması

70.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 6.596,44 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 79.157,16 TL olarak hesaplanıyor.

70.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 3.677,55 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 88.260,91 TL olarak hesaplanıyor.

70.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 2.721,67 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 97.979,67 TL olarak hesaplanıyor.

80.000 TL önek kredi hesaplaması

80.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 7.538,78 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 90.465,33 TL olarak hesaplanıyor.

80.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 4.202,91 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 100.869,67 TL olarak hesaplanıyor.

80.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 3.110,48 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 111.976,81 TL olarak hesaplanıyor.

90.000 TL önek kredi hesaplaması

90.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 8.481,13 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 101.773,48 TL olarak hesaplanıyor.

90.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 4.728,27 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 113.478,31 TL olarak hesaplanıyor.

90.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 3.499,28 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 125.974,00 TL olarak hesaplanıyor.

100.000 TL önek kredi hesaplaması

100.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 9.423,47 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 113.081,63 TL olarak hesaplanıyor.

100.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 5.253,63 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 126.087,09 TL olarak hesaplanıyor.

100.000 TL tutarında Denizbank SGK emeklilik kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde faiz oranı %1.59; aylık taksit tutarı 3.888,09 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 139.971,14 TL olarak hesaplanıyor.

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 08:06
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Anahtar Kelimeler:
Denizbank Emeklilik KredisiEmeklilik KredisiSGKBağ-KurEmeklilikPrim Borcu
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