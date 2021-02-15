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Denizbank emeklilere özel 100.000 TL kredi başvuru şartları nelerdir?

Denizbank emeklilere 100.000 TL kredi imkanı sunuyor. Peki başvuru şartları nelerdir ve faiz oranı nedir? Tüm detaylar haberimizde..

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:58
Denizbank emeklilere özel 100.000 TL kredi başvuru şartları nelerdir?
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Denizbank’ta artık emeklilere özel kredi imkanı sunmaya başladı. 100.000 Tl’ye kadar kredi imkanı sunan Denizbank’ın bu fırsatından yararlanabilmek için emekli maaşınızı buraya taşımanız gerekmektedir. 

Düzenlenen kampanyada, emekli maaşınızı Denizbank’a taşıyarak,düşük faiz ile 36 ay vadeli olarak kredi imkanından yararlanabilmektesiniz. 

KREDİ HESAPLAMA – 10.000 TL

Bu krediden yararlanmak isteyen emekli kişilere,1.24 oranından başlayarak kredi imkanı sunulmaktadır. 

10.000 TL kredi de 12 ay vade ile, faiz oranı 1.24 olarak hesaplandığında, aylık 916.11 TL şeklinde bir ödeme çıkmaktadır. Kredi tahsis ücreti 50 ve  sigorta-vergiler 157.71 TL olarak toplam geri ödeme 10.993.32 TL olmaktadır. 

24 ay vade ile faiz oranı 1.34 olarak, aylık taksit 509.04 TL olmaktadır. Kredi tahsis 50 TL, sigorta ve vergiler 194.18 TL olarak, geri ödenmesi gereken miktar 12.216.96 TL olmaktadır.

36 ay vade ile faiz 1.39 olmakta ve aylık ödenmesi gereken miktarda 371.72 TL olmaktadır. 

Kredi tahsis 50 TL ve sigorta-vergiler 272,83 TL olarak,geri ödenmesi gereken miktar 13.381.92 TL olmaktadır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:58
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DenizbankKrediEmekli100.000 TL
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