Denetimlerde ihlal tespit edilen Binance'e 8 milyon lira ceza!

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) kripto para platformlarından BN Teknoloji (Binance) isimli şirket hakkında idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen denetimler sırasında tespitleri yapılan ihlaller nedeniyle yönetmelikte yer alan yükümlülükler kapsamında adı geçen şirkete en üst limit olarak kabul edilen 8 milyon lira idari para cezası kesilirken söz konusu cezanın kripto para alanında kesilen 'ilk cezai müeyyide' olma özelliği taşıdığı belirtildi.

MASAK'ın yönetmeliğinde yer alan ve suç gelirleriyle ilgili aklanmayı önleyen kanun kapsamında Binance isimli kripto para şirketinin denetimlerinde ihlaller saptanması sonrası cezai müeyyide uygulanması kararı verildiği ve 8 milyon lira ceza kesilen Binance şirketinin Türkiye'de ilk kez kripto para alanında ceza alan şirketi olduğu öğrenildi.