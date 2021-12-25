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Denetimlerde ihlal tespit edilen Binance'e 8 milyon lira ceza!

Kripto varlıklardan biri olan BN Teknoloji şirketi (Binance) hakkında yapılan denetimlerde ihlal tespit edildiği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlülüklerine dayanarak şirkete 8 milyon lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 17:06
Denetimlerde ihlal tespit edilen Binance'e 8 milyon lira ceza!
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Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) kripto para platformlarından BN Teknoloji (Binance) isimli şirket hakkında idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen denetimler sırasında tespitleri yapılan ihlaller nedeniyle yönetmelikte yer alan yükümlülükler kapsamında adı geçen şirkete en üst limit olarak kabul edilen 8 milyon lira idari para cezası kesilirken söz konusu cezanın kripto para alanında kesilen 'ilk cezai müeyyide' olma özelliği taşıdığı belirtildi.

MASAK'ın yönetmeliğinde yer alan ve suç gelirleriyle ilgili aklanmayı önleyen kanun kapsamında Binance isimli kripto para şirketinin denetimlerinde ihlaller saptanması sonrası cezai müeyyide uygulanması kararı verildiği ve 8 milyon lira ceza kesilen Binance şirketinin Türkiye'de ilk kez kripto para alanında ceza alan şirketi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 25.12.2021 17:06
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BinanceKripto ParaMasakIdari Para Cezası8 Milyon Lira Ceza
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