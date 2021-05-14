İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Delist coin ne demektir? Delist ne demek? Delist olan coinler hangileridir?

Gündemde yer alan haberlerden olan coinler etkisini arttırdı. Kripto para borsasında çıkan haberler sonucunda araştırmalar başladı. Borsa da yer alan coinlerden olan delist ise merakları arttırdı. Yaşanan dalgalanmalar sonucunda vatandaşların güvenlerinin azalması da söz konusu oldu. Bunun üzerine delist coinler araştırılmaya başladı. Konu hakkında detaylar haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 14:24
Delist coin ne demektir? Delist ne demek? Delist olan coinler hangileridir?
Takip Et:

Delist nedir?

Son zamanlarda merak kripto para borsasında ortaya çıkan delist coinler herkes tarafından merak edildi. Listeden çıkarmak anlamına gelen delist, varlığı olanları borsadan çıkarmaktır. Borsada yer alan coinlerin varlığı sürdürmesi için belli şartlar gerekmektedir. Listelenen gereksinimlerin yerine getirilmesi ile söz konusu olay gerçekleşir. Belirtilen durumun gerçekleşebilmesi için yani borsalarda bulunan varlık listelerin kaldırılması için şartların yerine getirilmesi de gerekir. Gerekli gereksinimler yapıldıktan sonra listeden çıkartılır ve buna da delist denir.

Borsada yer alan delistlerin olabilmesi için bazı faktörlere dahil olması gerekmektedir. Bunlara önek olanlar ise şunlardır;

  • Geliştirme faaliyetinin kalitesi ve seviyesi,
  • Proje ağı ve / veya akıllı sözleşme kararlılığı,
  •  Proje ekibinden halkla iletişim düzeyi,
  •  Bir değişimden gelen durum tespiti taleplerine yanıt verme,
  • Etik olmayan veya hileli davranış kanıtı,
  • Projenin sağlıklı, sürdürülebilir bir blok zinciri ve kripto para birimi ekosistemine katkıda bulunup bulunmadığı,
  • Borsanın proje ile iş yapmayı kabul edilemez veya riskli bulduğu diğer nedenler

Bu belirtilenler delistlerin varlık olması için gerekli olanlardır. Delistlerin kripto para borsasında değerinin artması da söz konusu. Belirtilen nedenlerin yerine getirilmesi ile de borsaya katılması kolaylık sağlar.

Delist olan coin ne olur?

Borsa da yer alan coinlerin delist olabilmesi için paraya çevirmek için öncelikle duyurusu yapılır. Her coinin delist olmama ihtimali de bu konuda mevcut. Bi coinin delist olması için kripto paraların bazı işlemlerden geçmiş olması gerekmekte. Delistlerin önemi kazanması için kripto para borsasında coin olması lazım. Binance tarafından delist edilen kripto para bu aşamadan sonra Ethereum’la ya da Bitcoin ile alıp satılamaz.

Delist olan coinler

  • AirSwap (AST)
  • Aventus (AVT)
  • Contentbox (BOX)
  • Cindicator (CND)
  • Cortex (CTXC)
  • DragonChain (DRGN)
  • DATA (DTA)
  • Dragon Token (DTX)
  • DAOstack (GEN)
  • Hydro Protocol (HOT)
  • IOS (IOST)
  • MATRIX (MAN)
  • MobileGO (MGO)
  • MedicalChain (MTN)
  • Nucleus Vision (NCASH)
  • OKEx (OKB)
  • OnLive (ONL)
  • Ripio Credit Network (RCN)
  • Request Network (REQ)
  • RSK Infrastructure Framework (RIF)
  • Swam (SWM)
  • Tripio (TRIO)
  • Monolith (TKN)
  • BLOCKv (VEE)
  • V Systems (VSYS)
  • WePower (WPR)
  • Waltonchain (WTC)
  • Xriba (XRA)
  • Blockmason Credit Protocol (BCPT)
  • CyberMiles (CMT)
  • Time New Bank (TNB)
  • VIBE (VIBE)

Son Güncelleme: 14.05.2021 14:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KriptoDelistBorsaPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?
Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?
Dogecoin Elon Musk ile alakası ne, neden yükselip alçalıyor?
Dogecoin Elon Musk ile alakası ne, neden yükselip alçalıyor?

Popüler Haberler

Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?
Hava durumu nasıl olacak? 15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Ramo Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir?
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim dizisinin Kadir'i Özcan Deniz'in hayat hikayesi!
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.