Delist coin ne demektir? Delist ne demek? Delist olan coinler hangileridir?

Delist nedir?

Son zamanlarda merak kripto para borsasında ortaya çıkan delist coinler herkes tarafından merak edildi. Listeden çıkarmak anlamına gelen delist, varlığı olanları borsadan çıkarmaktır. Borsada yer alan coinlerin varlığı sürdürmesi için belli şartlar gerekmektedir. Listelenen gereksinimlerin yerine getirilmesi ile söz konusu olay gerçekleşir. Belirtilen durumun gerçekleşebilmesi için yani borsalarda bulunan varlık listelerin kaldırılması için şartların yerine getirilmesi de gerekir. Gerekli gereksinimler yapıldıktan sonra listeden çıkartılır ve buna da delist denir.

Borsada yer alan delistlerin olabilmesi için bazı faktörlere dahil olması gerekmektedir. Bunlara önek olanlar ise şunlardır;

Geliştirme faaliyetinin kalitesi ve seviyesi,

Proje ağı ve / veya akıllı sözleşme kararlılığı,

Proje ekibinden halkla iletişim düzeyi,

Bir değişimden gelen durum tespiti taleplerine yanıt verme,

Etik olmayan veya hileli davranış kanıtı,

Projenin sağlıklı, sürdürülebilir bir blok zinciri ve kripto para birimi ekosistemine katkıda bulunup bulunmadığı,

Borsanın proje ile iş yapmayı kabul edilemez veya riskli bulduğu diğer nedenler

Delist olan coin ne olur?

Bu belirtilenler delistlerin varlık olması için gerekli olanlardır. Delistlerin kripto para borsasında değerinin artması da söz konusu. Belirtilen nedenlerin yerine getirilmesi ile de borsaya katılması kolaylık sağlar.

Borsa da yer alan coinlerin delist olabilmesi için paraya çevirmek için öncelikle duyurusu yapılır. Her coinin delist olmama ihtimali de bu konuda mevcut. Bi coinin delist olması için kripto paraların bazı işlemlerden geçmiş olması gerekmekte. Delistlerin önemi kazanması için kripto para borsasında coin olması lazım. Binance tarafından delist edilen kripto para bu aşamadan sonra Ethereum’la ya da Bitcoin ile alıp satılamaz.

Delist olan coinler