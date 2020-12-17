Değişen taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri milyonlarca vatandaşı etkiledi! Bankaların güncel kredi faiz oranları

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alarak büyük sorunlara yol açan Covid-19 salgını ülkemizi de ekonomik olarak zorlarken bu süreçte elini taşın altına koyan sektör bankacılık oldu.

Bankacılık sektörü zor zamanlarda vatandaşlar için büyük kampanyalar düzenlerken özellikle kamu bankaları düşük faizli krediler vermeye devam ediyor. Bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek için daha düşük faizli kredi kampanyalarını duyurmaya devam ederken güncel faiz oranları araştırılmaya başlandı. Başta kamu bankaları olmak üzere en büyük özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en merak edilen bankalar olurken Garanti, Akbank, QNB Finansbank’ta araştırılıyor.

Bankaların güncel kredi faiz oranları

Ziraat Bankası Faiz Oranları:

Tüketici kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.75

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.75

Konut kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.7

Halkbank Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.77

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.77

Konut kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.52

Vakıfbank Faiz Oranları:

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.75

Konut kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.49

Taksitli ihtiyaç kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.99

Akbank Faiz Oranları:

Direkt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı %: 1.89

İhtiyaç kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.81

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.45

Garanti Bankası Faiz Oranları:

Konut kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.25

Dijital ihtiyaç kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.49

Konut kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.49

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.64

İş Bankası Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.40

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.50

Ev kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.35

Teb Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.25

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.35

Konut kredisi banka tarafından belirlenen faiz oranı % 1.37

Qnb Finansbank Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi banka tarafından belirlenen faiz oranı % 1.35

Konut kredisi banka tarafından belirlenen faiz oranı % 1.69

Taşıt kredisi banka tarafından belirlenen faiz oranı % 1.61

Yapı Kredi Faiz Oranları:

Konut kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.58

Taşıt kredisi tarafından belirlenen faiz oranı % 1.56